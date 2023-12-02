Узнать, на что горожане тратили деньги 100 лет назад (групповая экскурсия)
Мы прогуляемся по центру и увидим важные для городского бомонда той эпохи места. Наш гид расскажет, где обедали зажиточные москвичи и что покупали. Покажет флаконы дореволюционного парфюма и раскроет, какие товары были в самом ходу.
Вы поймёте, что Москва, даже не будучи столицей, предоставляла большое разнообразие вариантов для развлечения и отдыха.
Вы поймёте, что Москва, даже не будучи столицей, предоставляла большое разнообразие вариантов для развлечения и отдыха.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время прогулки вы узнаете, чем бы занимался в выходной день состоятельный москвич в начале 20 века. Наверняка он бы отправился в ресторан и заказал салат оливье, шоколадные конфеты и кофе. Потом прошёлся бы по магазинам и купил парфюм, украшения или столовое серебро от «Фаберже». Возможно, зашёл бы в банк проверить финансы. Гид расскажет, как на самом деле жили обеспеченные горожане больше 100 лет назад, и покажет места, которые они посещали.
Вы увидите:
- Ресторан, где родился салат оливье
- Первую постройку в Москве, созданную специально для банка
- Здание, строительство которого привело к закату карьеры семейного архитектора братьев Третьяковых
И узнаете:
- Почему на Кузнецком мосту нет моста
- Что раньше было на месте бункера ЦУМа
- Почему на рекламе Сандуновских бань изображено здание, в котором никогда бань не было
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид Евгения из нашей команды
- Экскурсия начинается в районе метро «Кузнецкий мост», а заканчивается рядом с метро «Трубная»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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