Мы прогуляемся по центру и увидим важные для городского бомонда той эпохи места. Наш гид расскажет, где обедали зажиточные москвичи и что покупали. Покажет флаконы дореволюционного парфюма и раскроет, какие товары были в самом ходу. Вы поймёте, что Москва, даже не будучи столицей, предоставляла большое разнообразие вариантов для развлечения и отдыха.

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки вы узнаете, чем бы занимался в выходной день состоятельный москвич в начале 20 века. Наверняка он бы отправился в ресторан и заказал салат оливье, шоколадные конфеты и кофе. Потом прошёлся бы по магазинам и купил парфюм, украшения или столовое серебро от «Фаберже». Возможно, зашёл бы в банк проверить финансы. Гид расскажет, как на самом деле жили обеспеченные горожане больше 100 лет назад, и покажет места, которые они посещали.

Вы увидите:

Ресторан, где родился салат оливье

Первую постройку в Москве, созданную специально для банка

Здание, строительство которого привело к закату карьеры семейного архитектора братьев Третьяковых

И узнаете:

Почему на Кузнецком мосту нет моста

Что раньше было на месте бункера ЦУМа

Почему на рекламе Сандуновских бань изображено здание, в котором никогда бань не было

Организационные детали