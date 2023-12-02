Кузнецкий мост, 1902. Красиво жить не запретишь

Узнать, на что горожане тратили деньги 100 лет назад (групповая экскурсия)

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы прогуляемся по центру и увидим важные для городского бомонда той эпохи места. Наш гид расскажет, где обедали зажиточные москвичи и что покупали. Покажет флаконы дореволюционного парфюма и раскроет, какие товары были в самом ходу.

Вы поймёте, что Москва, даже не будучи столицей, предоставляла большое разнообразие вариантов для развлечения и отдыха.
Кузнецкий мост, 1902. Красиво жить не запретишь
Кузнецкий мост, 1902. Красиво жить не запретишь
Кузнецкий мост, 1902. Красиво жить не запретишь
Кузнецкий мост, 1902. Красиво жить не запретишь
Кузнецкий мост, 1902. Красиво жить не запретишь
Кузнецкий мост, 1902. Красиво жить не запретишь
Кузнецкий мост, 1902. Красиво жить не запретишь
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
9
дек
16
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время прогулки вы узнаете, чем бы занимался в выходной день состоятельный москвич в начале 20 века. Наверняка он бы отправился в ресторан и заказал салат оливье, шоколадные конфеты и кофе. Потом прошёлся бы по магазинам и купил парфюм, украшения или столовое серебро от «Фаберже». Возможно, зашёл бы в банк проверить финансы. Гид расскажет, как на самом деле жили обеспеченные горожане больше 100 лет назад, и покажет места, которые они посещали.

Вы увидите:

  • Ресторан, где родился салат оливье
  • Первую постройку в Москве, созданную специально для банка
  • Здание, строительство которого привело к закату карьеры семейного архитектора братьев Третьяковых

И узнаете:

  • Почему на Кузнецком мосту нет моста
  • Что раньше было на месте бункера ЦУМа
  • Почему на рекламе Сандуновских бань изображено здание, в котором никогда бань не было

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид Евгения из нашей команды
  • Экскурсия начинается в районе метро «Кузнецкий мост», а заканчивается рядом с метро «Трубная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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