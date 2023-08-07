Москва Экскурсия: Индивидуальная пешеходная поиска Артефакта
Найди выход из лабиринта, рассчитывая только на себя.
У вас есть ваши чувства и интуиция — как они сработают? Разгадывайте шифры и загадки, пройдите лабиринт и дойдите до конца. Для эффектной атмосферы ваш путь будут сопровождать световые и звуковые эффекты.
У вас есть ваши чувства и интуиция — как они сработают? Разгадывайте шифры и загадки, пройдите лабиринт и дойдите до конца. Для эффектной атмосферы ваш путь будут сопровождать световые и звуковые эффекты.
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Описание
Что вас ждетЧудесный мир Чародея или тайные комнаты Гарри Поттера — мы всегда хотели попасть в мир волшебства и попробовать себя в качестве главного героя. И тут вы — избранный, который столкнется с загадками, лабиринтами, заданиями на смекалку, логику, и всё это в настоящей игре, которой нам так не хватает в жизни.
Вас ждут 3 комнаты, в которых мы подготовили более 10 заданий на проверку логики и смекалки. Но перед этим вам придется разгадать шифры и загадки, пройти лабиринт и дойти до конца. Усилят сложность и впечатления от квеста звуковые и световые эффекты. Это будет увлекательный час, полный загадок, тайн и приключений.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Квест
- Место начала и завершения?
- Кузьминский парк, 1, стр. 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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