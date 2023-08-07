Что вас ждетЧудесный мир Чародея или тайные комнаты Гарри Поттера — мы всегда хотели попасть в мир волшебства и попробовать себя в качестве главного героя. И тут вы — избранный, который столкнется с загадками, лабиринтами, заданиями на смекалку, логику, и всё это в настоящей игре, которой нам так не хватает в жизни.

Вас ждут 3 комнаты, в которых мы подготовили более 10 заданий на проверку логики и смекалки. Но перед этим вам придется разгадать шифры и загадки, пройти лабиринт и дойти до конца. Усилят сложность и впечатления от квеста звуковые и световые эффекты. Это будет увлекательный час, полный загадок, тайн и приключений.