Истории древнегреческих богов
Дети узнают тайну рождения воинственной Афины, откроют, как бог грома и молнии Зевс захватил власть на Олимпе, кем были лучшие подружки лучезарного Аполлона и Артемиды, покровительницы охоты. Также я расскажу, как поплатился Нарцисс за свою гордость и какая древнегреческая богиня предвещала победу в битве.
Подвиги легендарных героев
Древняя Греция подарила не только мифы о пантеоне богов, но и предания о храбрых героях, дошедших до наших дней в виде невообразимого количества символов. Поговорим о Персее и его сражении с Медузой Горгоной, о том, как он нашел остров с устрашающими существами и как ему удалось скрыться от преследования горгон. Погрузившись в один из двенадцати подвигов Геракла, дети повстречаются с немейским львом. А возле красочного панно с изображением битвы Тесея с Минотавром участники квеста расшифруют секрет критского чудовища — и выход из древнегреческого лабиринта откроется!
✨ 🎁 В конце квеста я вручу тематические подарки, а дети решат для себя, кто из древнегреческих богов или героев им больше по душе.
Рекомендую героям и богиням от 4 до 10 лет.
Дополнительно оплачиваются только входные билеты для взрослого, сопровождающего ребенка — 400 рублей.