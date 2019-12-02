Что вас ожидает

Истории древнегреческих богов

Дети узнают тайну рождения воинственной Афины, откроют, как бог грома и молнии Зевс захватил власть на Олимпе, кем были лучшие подружки лучезарного Аполлона и Артемиды, покровительницы охоты. Также я расскажу, как поплатился Нарцисс за свою гордость и какая древнегреческая богиня предвещала победу в битве.

Подвиги легендарных героев

Древняя Греция подарила не только мифы о пантеоне богов, но и предания о храбрых героях, дошедших до наших дней в виде невообразимого количества символов. Поговорим о Персее и его сражении с Медузой Горгоной, о том, как он нашел остров с устрашающими существами и как ему удалось скрыться от преследования горгон. Погрузившись в один из двенадцати подвигов Геракла, дети повстречаются с немейским львом. А возле красочного панно с изображением битвы Тесея с Минотавром участники квеста расшифруют секрет критского чудовища — и выход из древнегреческого лабиринта откроется!

✨ 🎁 В конце квеста я вручу тематические подарки, а дети решат для себя, кто из древнегреческих богов или героев им больше по душе.

Кому подходит экскурсия

Рекомендую героям и богиням от 4 до 10 лет.