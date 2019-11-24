3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что ждет детей

Интересные факты о мумиях

Я расскажу, сколько весит среднестатистическая мумия, кого впервые забальзамировали в Египте, как разработали способы мумификации и сколько длился этот процесс. А еще — из каких животных и птиц изготавливали мумии и как вообще появился этот легендарный элемент культуры одной из самых впечатляющих цивилизаций мира. Кроме того, дети рассмотрят невероятно красивые саркофаги, исписанные иероглифами и разукрашенные рисунками с изображением разных древнеегипетских божеств, о которых будет отдельный рассказ.

Боги и люди Древнего Египта

Поговорим о главном боге, его ночном помощнике и почитаемой богине Бастет. О происхождении людей и том, кто встречает их душу в подземном царстве. Рассматривая в стеклянных домах статуэтки священных животных и птиц, участники квеста откроют, почему древние египтяне им поклонялись, на что похожа птица Ибис, когда опускает свою голову с шеей на грудь, и куда обращен взгляд Сфинкса. Я объясню, как выглядели дети Древнего Египта, во что одевались их папы и мамы, какие носили украшения, как делали маникюр и педикюр, почему подводили глаза. И какие у них были гастрономические предпочтения.

✨ 🎁 Разгадав загадки и найдя 12 ключей к знаниям, дети отыщут заклинание, которое усмирит мумию-хулиганку, за что богиня Бастет отблагодарит их древнеегипетскими дарами.

Кому подходит экскурсия

Рекомендую охотникам за мумиями и детям от 5 до 11 лет.