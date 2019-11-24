3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта

Театрализованная экскурсия по истории цивилизации в сопровождении богини Бастет

Вика
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С помощью волшебных приспособлений, ума и смекалки дети попробуют усмирить мумию, отыскав секретное заклинание.

А выполняя задания квеста, познакомятся с древнеегипетскими божествами и священными животными, изучат богато украшенные саркофаги и узнают о привычках древних египтян, их образе жизни и видении мира.
1690 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ул. Волхонка д. 12. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта
Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта

Что ждет детей

Интересные факты о мумиях
Я расскажу, сколько весит среднестатистическая мумия, кого впервые забальзамировали в Египте, как разработали способы мумификации и сколько длился этот процесс. А еще — из каких животных и птиц изготавливали мумии и как вообще появился этот легендарный элемент культуры одной из самых впечатляющих цивилизаций мира. Кроме того, дети рассмотрят невероятно красивые саркофаги, исписанные иероглифами и разукрашенные рисунками с изображением разных древнеегипетских божеств, о которых будет отдельный рассказ.

Боги и люди Древнего Египта
Поговорим о главном боге, его ночном помощнике и почитаемой богине Бастет. О происхождении людей и том, кто встречает их душу в подземном царстве. Рассматривая в стеклянных домах статуэтки священных животных и птиц, участники квеста откроют, почему древние египтяне им поклонялись, на что похожа птица Ибис, когда опускает свою голову с шеей на грудь, и куда обращен взгляд Сфинкса. Я объясню, как выглядели дети Древнего Египта, во что одевались их папы и мамы, какие носили украшения, как делали маникюр и педикюр, почему подводили глаза. И какие у них были гастрономические предпочтения.

✨ 🎁 Разгадав загадки и найдя 12 ключей к знаниям, дети отыщут заклинание, которое усмирит мумию-хулиганку, за что богиня Бастет отблагодарит их древнеегипетскими дарами.

Кому подходит экскурсия

Рекомендую охотникам за мумиями и детям от 5 до 11 лет.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются только входные билеты для взрослого, сопровождающего ребенка — 400 рублей.

Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта
Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта
Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта
Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта
Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта
Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта
Квест для детей в Пушкинском музее: загадки Древнего Египта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ул. Волхонка д. 12. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вика
Вика
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Спасибо Виктории Гридневой за прекрасно организованную экскурсию для детей по культуре Др. Египта. Было интересно, а главное, - материал хорошо адаптирован для восприятия 8-летнего ребенка. Ничего лишнего, максимум интересной, познавательной информации. Все остались довольны. Спасибо. Ирина.
19 ноября 2019
К сожалению мы не можем оценить эту экскурсию , потому что она была нам не по возрасту . Надо более чётче ранжировать возраст деток . Нам было 9 лет и все что рассказывалось ребёнок знал . Он сказал что экскурсия для малышей))) ему было скучно , ничего нового не узнал и экскурсовод говорил конечно тоже языком и интонацией для более младшего возраста . Стоит поставить возрастной ценз значительно ниже . Увы (
11 ноября 2019
Экскурсия в любом случае полезна и познавательна для ребенка. Сама атмосфера залов ГМИИ завораживает. Очень люблю этот музей и хотела, чтобы ребенок тоже заинтересовался и полюбил. Возраст участников указан как 5-11 лет. Группа не делится по возрасту, хотя это очень большой возрастной разрыв. Материал больше подходит для школьников. для 5-6 лет рановато (например сложить слово сфинкс из камней). + много непонятной еще информации для дошкольников. 5 летний ребенок устает.

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