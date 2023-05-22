Квест-экскурсия «Некитайский Китай-город»

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Китай-городу в Москве

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Для групп от 2 до 25 человек.
Квест-экскурсия «Некитайский Китай-город»
Квест-экскурсия «Некитайский Китай-город»
Квест-экскурсия «Некитайский Китай-город»
Квест-экскурсия «Некитайский Китай-город»

Что вас ожидает:

  • Славянская площадь
  • Улица Варварка
  • Богоявленский переулок
  • Улица Ильинка
  • Улица Никольская
  • Театральный проезд
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Нам предстоит веселое историческое приключение в пределах старинной крепости Китай-города. Мы заглянем в переулки, дворы и подворотни. Посмотрим главные улицы, которые проходили от Красной площади через всю крепость.

Программа

Мы увидим и узнаем на Варварке:

  • что такое Псковская горка и где она находится;
  • как выглядит место, где родился царь;
  • какое Знамение подала икона, ставшая впоследствии родовой для Романовых;
  • где Михайло Ломоносов провел первую ночь в столице;
  • отличия Гостиного двора от торговых рядов.
    .

Увидим и узнаем на Ильинке:

  • первое высотное здание в Москве;
  • почему улица названа Ильинкой;
  • как получилось, что крестцы не связаны с перекрестками и какое огромное значение они имели несколько веков назад;
  • отчего купцам не нравилась биржа.
    .

Узнаем и увидим на Никольской:

  • где учился Михайло Ломоносов;
  • за какой проступок Салтыковы выстроили церковь;
  • как выглядит второй московский монастырь;
  • где была напечатана первая русская книга и при чем тут единорог и лев;
  • как покупали иконы на иконном ряду, если покупать их было нельзя.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Реквизит: Для каждой команды по 2 — 6 человек будет выдан свой реквизит
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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