Индивидуальная пешеходная экскурсия по Китай-городу в Москве
Пешеходная. Для групп от 2 до 25 человек.
Что вас ожидает:
- Славянская площадь
- Улица Варварка
- Богоявленский переулок
- Улица Ильинка
- Улица Никольская
- Театральный проезд
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Нам предстоит веселое историческое приключение в пределах старинной крепости Китай-города. Мы заглянем в переулки, дворы и подворотни. Посмотрим главные улицы, которые проходили от Красной площади через всю крепость.
Программа
Мы увидим и узнаем на Варварке:
- что такое Псковская горка и где она находится;
- как выглядит место, где родился царь;
- какое Знамение подала икона, ставшая впоследствии родовой для Романовых;
- где Михайло Ломоносов провел первую ночь в столице;
- отличия Гостиного двора от торговых рядов.
.
Увидим и узнаем на Ильинке:
- первое высотное здание в Москве;
- почему улица названа Ильинкой;
- как получилось, что крестцы не связаны с перекрестками и какое огромное значение они имели несколько веков назад;
- отчего купцам не нравилась биржа.
.
Узнаем и увидим на Никольской:
- где учился Михайло Ломоносов;
- за какой проступок Салтыковы выстроили церковь;
- как выглядит второй московский монастырь;
- где была напечатана первая русская книга и при чем тут единорог и лев;
- как покупали иконы на иконном ряду, если покупать их было нельзя.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Реквизит: Для каждой команды по 2 — 6 человек будет выдан свой реквизит
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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