Экскурсии для школьников в Москве

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  4. Квест-игра «Тайник Незнакомца»

Познакомиться с главными достопримечательностями Китай-города, выполняя интересные задания!

Кристина
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Кристина – ваш гид
Готовы испытать свою смекалку, находчивость и смелость в самом сердце Москвы? Приглашаем вас на городской приключенческий квест по старинным улочкам Китай-города, где каждое здание хранит свои секреты и загадки.

Ребятам предстоит проникнуть в картинную галерею, выполнить логические задания и решить ребусы, перемещаясь по интереснейшим местам исторического центра Москвы.

Вместе мы постараемся расшифровать послание Незнакомца и найти заветный тайник!
7200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Квест-игра «Тайник Незнакомца»
Квест-игра «Тайник Незнакомца»

Что вас ожидает

Послание таинственного незнакомца
Ребятам предстоит найти тайник Незнакомца, шаг за шагом выполняя задания квеста. Участники пройдут 11 точек Китай-города, и у каждого нового объекта их будут ждать новый шифр и подсказка. Смельчакам придётся проникнуть в картинную галерею и отыскать нужное полотно, узнать, сколько стоит «счастье», найти зашифрованную книгу, решить логические задачи и ребусы. Нужно быть предельно внимательными: возможно, тайный Незнакомец наблюдает за нами! Ребятам пригодятся смекалка, командный дух и, разумеется, чувство юмора.

Секреты и легенды Китай-города
Наш маршрут пройдет по самым интересным местам исторического центра Москвы, с которыми ребята познакомятся, выполняя задания квеста под руководством инструктора. Мы посетим площадь Революции и пройдем по старинным улочкам, сохранившим дух старой Москвы: Ильинке, Никольской и Варварке. По ходу квеста участники узнают интересные факты о зданиях прошлых эпох: увидят старейшую аптеку Москвы, в которой когда-то держали медведя, осмотрят Птичью башню, оставшуюся от Китайгородской стены, посетят Гостиный двор и другие ключевые места Китай-города!

Организационные детали

  • Квест рассчитан на детей от 9 до 14 лет.
  • Экскурсия проходит на улице, поэтому в любое время года старайтесь одеться по погоде.
  • Эта игра подойдет и для детского праздника, и для взрослого корпоративного мероприятия.
Квест-игра «Тайник Незнакомца»
Квест-игра «Тайник Незнакомца»
Квест-игра «Тайник Незнакомца»
Квест-игра «Тайник Незнакомца»
Квест-игра «Тайник Незнакомца»
Квест-игра «Тайник Незнакомца»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Здравствуйте! Меня зовут Кристина, мне 27 лет. В 2016 году окончила РАТИ-ГИТИС (актёрский ф-т), помимо основной актёрской профессии мне очень интересна event-сфера) Я провожу тимбилдинги, приключенческие и городские квесты, вожу экскурсии по Москве) Что-то невероятное - видеть улыбки и светящиеся глаза детей и взрослых после своих мероприятий))) Буду рада вас видеть на своих программах и заряжаться позитивом вместе с вами))))
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