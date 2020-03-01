Экскурсии для школьников в Москве

Что вас ожидает

Послание таинственного незнакомца

Ребятам предстоит найти тайник Незнакомца, шаг за шагом выполняя задания квеста. Участники пройдут 11 точек Китай-города, и у каждого нового объекта их будут ждать новый шифр и подсказка. Смельчакам придётся проникнуть в картинную галерею и отыскать нужное полотно, узнать, сколько стоит «счастье», найти зашифрованную книгу, решить логические задачи и ребусы. Нужно быть предельно внимательными: возможно, тайный Незнакомец наблюдает за нами! Ребятам пригодятся смекалка, командный дух и, разумеется, чувство юмора.

Секреты и легенды Китай-города

Наш маршрут пройдет по самым интересным местам исторического центра Москвы, с которыми ребята познакомятся, выполняя задания квеста под руководством инструктора. Мы посетим площадь Революции и пройдем по старинным улочкам, сохранившим дух старой Москвы: Ильинке, Никольской и Варварке. По ходу квеста участники узнают интересные факты о зданиях прошлых эпох: увидят старейшую аптеку Москвы, в которой когда-то держали медведя, осмотрят Птичью башню, оставшуюся от Китайгородской стены, посетят Гостиный двор и другие ключевые места Китай-города!