Древние места капищ и останки коня Георгия Победоносца
Родники живой и мертвой воды
многое другое
Коломенское — одно из самых удивительных мест столицы ⭐️, где причудливым образом переплетаются богатая история 📖, великолепная природа и…мистика.
По древним поверьям, Коломенское — это “место силы”, где обитают духи, концентрируется энергия и предопределяется судьба. Здесь возводились и разрушались дворцы, принимались важнейшие государственные решения, здесь теряются следы либерии Ивана Грозного и веками происходило нечто необъяснимое.
Коломенское многогранно! Приглашаем вас отправиться на поиски неизведанного!
Что входит
услуги гида
остановки для фотографий и подсказки по удачным ракурсам
рассказ о всех достопримечательностях и истории дворцового села
Что не входит
Перекус и вода
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Личные расходы туриста
Транспортное обслуживание на время экскурсии и трансфер
Начало
🚩 станция метро Коломенская, Москва
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.