Легенды М. – Гид из Москвы

По древним поверьям, Коломенское — это «место силы», где обитают духи, концентрируется энергия и предопределяется судьба.



Здесь возводились и разрушались дворцы, принимались важнейшие государственные решения, здесь теряются следы либерии Ивана Грозного и веками происходило нечто необъяснимое.



Вам предстоит пройтись по лабиринтам истории 📖 и узнать все секреты таинственной усадьбы.