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Легендарное и таинственное Коломенское

4.6
17 отзывов
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
По древним поверьям, Коломенское — это «место силы», где обитают духи, концентрируется энергия и предопределяется судьба.

Здесь возводились и разрушались дворцы, принимались важнейшие государственные решения, здесь теряются следы либерии Ивана Грозного и веками происходило нечто необъяснимое.

Вам предстоит пройтись по лабиринтам истории 📖 и узнать все секреты таинственной усадьбы.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Легендарное и таинственное Коломенское
Легендарное и таинственное Коломенское

Что вы увидите

  • Музей-заповедник Коломенское:
  • Вознесенская церковь (пам. ЮНЕСКО)
  • Конюшенный двор
  • Сытный двор
  • Поваренный двор
  • Голосов овраг
  • Гусь-камень
  • Девичий камень
  • Дворец Алексея Михайловича
  • Домик Петра I
  • Яблоневый сад
  • Древние места капищ и останки коня Георгия Победоносца
  • Родники живой и мертвой воды
  • многое другое
Коломенское — одно из самых удивительных мест столицы ⭐️, где причудливым образом переплетаются богатая история 📖, великолепная природа и…мистика.
По древним поверьям, Коломенское — это “место силы”, где обитают духи, концентрируется энергия и предопределяется судьба. Здесь возводились и разрушались дворцы, принимались важнейшие государственные решения, здесь теряются следы либерии Ивана Грозного и веками происходило нечто необъяснимое.
Коломенское многогранно! Приглашаем вас отправиться на поиски неизведанного!
Что входит
  • услуги гида
  • остановки для фотографий и подсказки по удачным ракурсам
  • рассказ о всех достопримечательностях и истории дворцового села
Что не входит
  • Перекус и вода
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии и трансфер
Начало
🚩 станция метро Коломенская, Москва
Место завершения
🏁 По договоренности
Легендарное и таинственное Коломенское
Легендарное и таинственное Коломенское
Легендарное и таинственное Коломенское

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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17 отзывов оставили туристы

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