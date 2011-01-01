Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay

Исследовать знаменитые арт-кластеры в районе Сыромятников и увидеть современное лицо города

Этот маршрут может стать откровением даже для коренных москвичей.

Мы обойдем три современных арт-кластера, которые появились на месте промышленных предприятий: Арму, Винзавод и Artplay.

Вы откроете совсем другую Москву — креативную, смелую и модную, где балом правят художники, галеристы, дизайнеры и предприниматели.
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay
Легендарные лофты Москвы: Арма, Винзавод и Artplay

Что вас ожидает

Промышленно-креативный центр Москвы

Отправляемся в Сыромятники — некогда промышленный район, а сейчас — сосредоточение креативной энергии столицы. Я познакомлю вас с историей этих кварталов, покажу усадьбу Мельгунова и надпись, оставленную Мики Рурком. На буднях мы погрузимся в неформальный рабочий ритм района, на выходных сможем наведаться на барахолки, ярмарки и гастрофесты. Но главная наша цель — три арт-кластера Москвы:

«Винзавод» — галерейный квартал на территории разорившегося винного комбината 19 века, где выпускали пиво «Венское чистое № 1» и знаменитый портвейн «777». Мы осмотрим бывшие винные цеха, выясним, почему белое вино разливали на втором этаже, а красное — на первом. И конечно, поговорим о современной жизни «Винзавода», который успел стать синонимом современного искусства.

Artplay: сейчас здесь обосновалась Высшая школа дизайна — мекка для молодых модельеров, архитекторов и дизайнеров. Разберемся, как промзона в районе Курского вокзала превратилась в арт-кластер и, конечно, прогуляемся среди авторских кафе, интересных магазинчиков, лофт-пространств и граффити.

АРМА — одно из самых антуражных и фотогеничных мест города благодаря огромным газгольдерам. Вы узнаете, какую функцию выполняли эти круглые сооружения, кто и почему их строил, что изменилось в городе с их появлением — и что здесь находится сейчас.

Кому подойдет экскурсия

Любителям нестандартных маршрутов, поклонникам современного искусства и искателям неожиданных граней города.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Курская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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