Что вас ожидает

Промышленно-креативный центр Москвы

Отправляемся в Сыромятники — некогда промышленный район, а сейчас — сосредоточение креативной энергии столицы. Я познакомлю вас с историей этих кварталов, покажу усадьбу Мельгунова и надпись, оставленную Мики Рурком. На буднях мы погрузимся в неформальный рабочий ритм района, на выходных сможем наведаться на барахолки, ярмарки и гастрофесты. Но главная наша цель — три арт-кластера Москвы:

«Винзавод» — галерейный квартал на территории разорившегося винного комбината 19 века, где выпускали пиво «Венское чистое № 1» и знаменитый портвейн «777». Мы осмотрим бывшие винные цеха, выясним, почему белое вино разливали на втором этаже, а красное — на первом. И конечно, поговорим о современной жизни «Винзавода», который успел стать синонимом современного искусства.

Artplay: сейчас здесь обосновалась Высшая школа дизайна — мекка для молодых модельеров, архитекторов и дизайнеров. Разберемся, как промзона в районе Курского вокзала превратилась в арт-кластер и, конечно, прогуляемся среди авторских кафе, интересных магазинчиков, лофт-пространств и граффити.

АРМА — одно из самых антуражных и фотогеничных мест города благодаря огромным газгольдерам. Вы узнаете, какую функцию выполняли эти круглые сооружения, кто и почему их строил, что изменилось в городе с их появлением — и что здесь находится сейчас.

Кому подойдет экскурсия

Любителям нестандартных маршрутов, поклонникам современного искусства и искателям неожиданных граней города.