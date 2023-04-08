Легенды Дома Пашкова

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Дом Пашкова — не просто красивый дворец и «визитная карточка» Москвы, а дерзкий вызов, который бросил в XVIII в. царственным особам потомок денщика Петра I, скромный капитан-поручик и «по совместительству» первый русский водочный король. Чтобы реализовать непомерные амбиции, П. Пашков решил выстроить прямо против Кремля свой собственный «Кремль», ничем не уступающий оригиналу.
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Ближайшие даты:
22
апр
13
мая
3
июн

Что вас ожидает:

  • Внутренняя планировка и залы
  • Отдел рукописей
  • Отдел картографии
  • Окружающая территория
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Тайны дворца, построенного на «нехорошем» месте.
  • Здесь вы прогуляетесь по просторным комнатам и роскошным залам, где в настоящее время располагаются несколько отделов Российской государственной библиотеки: отдел рукописей, нотно-музыкальный и выставочный зал. Полюбуетесь открывающимися из окон чудесными видами Кремля, Соборной и Ивановской площади.
  • Узнаете немало интересного о прошлом этого замечательного здания – истории его сооружения и владельцах, тайнах и загадках, известных посетителях библиотеки Румянцевского музея, которая размещалась тут когда-то (в их числе — Лев Толстой, Циолковский и другие известные личности).
Дворец-сказка был построен на Ваганьковском холме — «нехорошем» месте, где во времена Ивана Грозного стоял зловещий Опричный замок. Говорят, что в громадном колодце под ним спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного, а по залам главного хранилища страны все еще бродит призрак книговеда Рубакина. Не потому ли фантазия М. Булгакова отправила «нечистых» Воланда с Азазелло именно на бельведер этого дома, чтобы бросить прощальный взгляд на Москву?

Важная информация:

Экскурсия начинается строго в указанное на билете время. На месте встрече необходимо быть за 15 минут до начала экскурсии. Рекомендуемый возраст детей от 7 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сборная экскурсия с экскурсоводом
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ф.М. Достоевскому, Москва
Завершение: Окружающая территория
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия начинается строго в указанное на билете время. Рекомендуемый возраст детей от 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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