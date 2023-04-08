Что вас ожидает:

Тайны дворца, построенного на «нехорошем» месте.

Здесь вы прогуляетесь по просторным комнатам и роскошным залам, где в настоящее время располагаются несколько отделов Российской государственной библиотеки: отдел рукописей, нотно-музыкальный и выставочный зал. Полюбуетесь открывающимися из окон чудесными видами Кремля, Соборной и Ивановской площади.

Узнаете немало интересного о прошлом этого замечательного здания – истории его сооружения и владельцах, тайнах и загадках, известных посетителях библиотеки Румянцевского музея, которая размещалась тут когда-то (в их числе — Лев Толстой, Циолковский и другие известные личности).

Дворец-сказка был построен на Ваганьковском холме — «нехорошем» месте, где во времена Ивана Грозного стоял зловещий Опричный замок. Говорят, что в громадном колодце под ним спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного, а по залам главного хранилища страны все еще бродит призрак книговеда Рубакина. Не потому ли фантазия М. Булгакова отправила «нечистых» Воланда с Азазелло именно на бельведер этого дома, чтобы бросить прощальный взгляд на Москву?

Важная информация:

Экскурсия начинается строго в указанное на билете время. На месте встрече необходимо быть за 15 минут до начала экскурсии. Рекомендуемый возраст детей от 7 лет