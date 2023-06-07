Дом Пашкова – не просто красивый дворец и «визитная карточка» Москвы, а дерзкий вызов, который бросил в XVIII в. царственным особам потомок денщика Петра I, скромный капитан-поручик и «по совместительству» первый русский водочный король. Чтобы реализовать непомерные амбиции, П. Пашков решил выстроить прямо против Кремля свой собственный «Кремль», ничем не уступающий оригиналу.

Узнаете немало интересного о прошлом этого замечательного здания – истории его сооружения и владельцах, тайнах и загадках, известных посетителях библиотеки Румянцевского музея, которая размещалась тут когда-то (в их числе – Лев Толстой, Циолковский и другие известные личности).

Дворец-сказка был построен на Ваганьковском холме – «нехорошем» месте, где во времена Ивана Грозного стоял зловещий Опричный замок. Говорят, что в громадном колодце под ним спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного, а по залам главного хранилища страны все еще бродит призрак книговеда Рубакина. Не потому ли фантазия М. Булгакова отправила «нечистых» Воланда с Азазелло именно на бельведер этого дома, чтобы бросить прощальный взгляд на Москву?

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