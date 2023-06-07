Легенды Дома Пашкова

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Вы прогуляетесь по просторным комнатам и роскошным залам, где в настоящее время располагаются несколько отделов Российской государственной библиотеки: отдел рукописей, нотно-музыкальный и выставочный зал. Полюбуетесь открывающимися из окон чудесными видами Кремля, Соборной и Ивановской площади.
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Ближайшие даты:
7
июн
10
июн
14
июн
17
июн
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Что вас ожидает:

  • Дом Пашкова
  • Внутренняя планировка и залы
  • Отдел рукописей
  • Отдел картографии
  • Окружающая территория
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дом Пашкова – не просто красивый дворец и «визитная карточка» Москвы, а дерзкий вызов, который бросил в XVIII в. царственным особам потомок денщика Петра I, скромный капитан-поручик и «по совместительству» первый русский водочный король. Чтобы реализовать непомерные амбиции, П. Пашков решил выстроить прямо против Кремля свой собственный «Кремль», ничем не уступающий оригиналу.
Узнаете немало интересного о прошлом этого замечательного здания – истории его сооружения и владельцах, тайнах и загадках, известных посетителях библиотеки Румянцевского музея, которая размещалась тут когда-то (в их числе – Лев Толстой, Циолковский и другие известные личности).
Дворец-сказка был построен на Ваганьковском холме – «нехорошем» месте, где во времена Ивана Грозного стоял зловещий Опричный замок. Говорят, что в громадном колодце под ним спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного, а по залам главного хранилища страны все еще бродит призрак книговеда Рубакина. Не потому ли фантазия М. Булгакова отправила «нечистых» Воланда с Азазелло именно на бельведер этого дома, чтобы бросить прощальный взгляд на Москву?

Важная информация:

  • Экскурсия начинается строго в указанное на билете время.
  • Рекомендуемый возраст детей от 7 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
У памятника Ф. Достоевскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия начинается строго в указанное на билете время
  • Рекомендуемый возраст детей от 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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