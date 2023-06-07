Вы прогуляетесь по просторным комнатам и роскошным залам, где в настоящее время располагаются несколько отделов Российской государственной библиотеки: отдел рукописей, нотно-музыкальный и выставочный зал. Полюбуетесь открывающимися из окон чудесными видами Кремля, Соборной и Ивановской площади.
Ближайшие даты:
7
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Что вас ожидает:
- Дом Пашкова
- Внутренняя планировка и залы
- Отдел рукописей
- Отдел картографии
- Окружающая территория
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дом Пашкова – не просто красивый дворец и «визитная карточка» Москвы, а дерзкий вызов, который бросил в XVIII в. царственным особам потомок денщика Петра I, скромный капитан-поручик и «по совместительству» первый русский водочный король. Чтобы реализовать непомерные амбиции, П. Пашков решил выстроить прямо против Кремля свой собственный «Кремль», ничем не уступающий оригиналу.
Узнаете немало интересного о прошлом этого замечательного здания – истории его сооружения и владельцах, тайнах и загадках, известных посетителях библиотеки Румянцевского музея, которая размещалась тут когда-то (в их числе – Лев Толстой, Циолковский и другие известные личности).
Дворец-сказка был построен на Ваганьковском холме – «нехорошем» месте, где во времена Ивана Грозного стоял зловещий Опричный замок. Говорят, что в громадном колодце под ним спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного, а по залам главного хранилища страны все еще бродит призрак книговеда Рубакина. Не потому ли фантазия М. Булгакова отправила «нечистых» Воланда с Азазелло именно на бельведер этого дома, чтобы бросить прощальный взгляд на Москву?
Важная информация:
- Экскурсия начинается строго в указанное на билете время.
- Рекомендуемый возраст детей от 7 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- У памятника Ф. Достоевскому
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Экскурсия начинается строго в указанное на билете время
- Рекомендуемый возраст детей от 7 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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