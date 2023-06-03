Легенды Дома Пашкова

Побывать внутри дворца, куда непросто попасть, и услышать историю здания в небольшой группе

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Ответы на вопросы
Дом Пашкова — красивый дворец в самом сердце столицы с удивительным прошлым.

Как потомку денщика Петра I удалось выстроить напротив Кремля это великолепное здание? Кем же был на самом деле его владелец? Как отреагировали царственные особы на эту новинку? Мы осмотрим Пашков дом снаружи и изнутри и обсудим его загадочную историю в роскошных залах.
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
Легенды Дома Пашкова
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тёмное прошлое Пашкова дома

Дворец построен на Ваганьковском холме — «нехорошем» месте, где во времена Ивана Грозного стоял зловещий Опричный замок. Говорят, что в громадном колодце под домом спрятана легендарная библиотека Ивана IV, а по залам главного хранилища страны бродит призрак книговеда Рубакина. Не потому ли фантазия М. Булгакова отправила Воланда с Азазелло бросить прощальный взгляд на Москву на бельведер именно этого дома?..

Библиотечное настоящее

Сегодня в Доме Пашкова находится несколько отделов РГБ: отдел рукописей, нотно-музыкальный и выставочный залы. Поэтому просто так сюда не попадёшь. Но на экскурсии вам будет везде открыт проход: вы прогуляетесь по просторным комнатам и роскошным залам, полюбуетесь из окон чудесными видами Кремля, Соборной и Ивановской площади.

ℹ️ Гид поделится историей строительства дома и любопытными фактами о его владельцах. Вы погрузитесь в тайны и загадки, познакомитесь с известными посетителями библиотеки Румянцевского музея, которая размещалась тут когда-то (в их числе — Лев Толстой, Циолковский и другие личности). Приходите, будет интересно!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Библиотека им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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