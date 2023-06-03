Дом Пашкова — красивый дворец в самом сердце столицы с удивительным прошлым. Как потомку денщика Петра I удалось выстроить напротив Кремля это великолепное здание? Кем же был на самом деле его владелец? Как отреагировали царственные особы на эту новинку? Мы осмотрим Пашков дом снаружи и изнутри и обсудим его загадочную историю в роскошных залах.

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Описание

Что вас ожидает

Тёмное прошлое Пашкова дома

Дворец построен на Ваганьковском холме — «нехорошем» месте, где во времена Ивана Грозного стоял зловещий Опричный замок. Говорят, что в громадном колодце под домом спрятана легендарная библиотека Ивана IV, а по залам главного хранилища страны бродит призрак книговеда Рубакина. Не потому ли фантазия М. Булгакова отправила Воланда с Азазелло бросить прощальный взгляд на Москву на бельведер именно этого дома?..

Библиотечное настоящее

Сегодня в Доме Пашкова находится несколько отделов РГБ: отдел рукописей, нотно-музыкальный и выставочный залы. Поэтому просто так сюда не попадёшь. Но на экскурсии вам будет везде открыт проход: вы прогуляетесь по просторным комнатам и роскошным залам, полюбуетесь из окон чудесными видами Кремля, Соборной и Ивановской площади.

ℹ️ Гид поделится историей строительства дома и любопытными фактами о его владельцах. Вы погрузитесь в тайны и загадки, познакомитесь с известными посетителями библиотеки Румянцевского музея, которая размещалась тут когда-то (в их числе — Лев Толстой, Циолковский и другие личности). Приходите, будет интересно!

Организационные детали