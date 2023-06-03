Побывать внутри дворца, куда непросто попасть, и услышать историю здания в небольшой группе
Как потомку денщика Петра I удалось выстроить напротив Кремля это великолепное здание? Кем же был на самом деле его владелец? Как отреагировали царственные особы на эту новинку? Мы осмотрим Пашков дом снаружи и изнутри и обсудим его загадочную историю в роскошных залах.
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Описание
Что вас ожидает
Тёмное прошлое Пашкова дома
Дворец построен на Ваганьковском холме — «нехорошем» месте, где во времена Ивана Грозного стоял зловещий Опричный замок. Говорят, что в громадном колодце под домом спрятана легендарная библиотека Ивана IV, а по залам главного хранилища страны бродит призрак книговеда Рубакина. Не потому ли фантазия М. Булгакова отправила Воланда с Азазелло бросить прощальный взгляд на Москву на бельведер именно этого дома?..
Библиотечное настоящее
Сегодня в Доме Пашкова находится несколько отделов РГБ: отдел рукописей, нотно-музыкальный и выставочный залы. Поэтому просто так сюда не попадёшь. Но на экскурсии вам будет везде открыт проход: вы прогуляетесь по просторным комнатам и роскошным залам, полюбуетесь из окон чудесными видами Кремля, Соборной и Ивановской площади.
ℹ️ Гид поделится историей строительства дома и любопытными фактами о его владельцах. Вы погрузитесь в тайны и загадки, познакомитесь с известными посетителями библиотеки Румянцевского музея, которая размещалась тут когда-то (в их числе — Лев Толстой, Циолковский и другие личности). Приходите, будет интересно!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Библиотека им. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.