Давно отгремели звуки революционных взрывов, запечатлевших на страницах нашей истории 📖 рождение первого рабоче-крестьянского государства.

Ударная волна советских преобразований раз и навсегда перевернула московскую жизнь. Обрушив стены православных храмов, Москва взметнула ввысь идеи новых вождей. В вихре грядущих перемен закружились литераторы и музыканты, художники и архитекторы. Последние ударно выплеснули на развороченные улицы столицы ⭐️ архитектурные шедевры нового формата. В нём не осталось места для затейливо прихотливых узоров и нежных лиц античных муз. На смену буржуазным формам спешили монументальные фигуры дебелых комсомолок и мускулистых красноармейцев, сжимавших в могучих руках серпы, молоты, автоматы и прочую символическую атрибутику пролетарских кругов.

Расположились все эти элементы пролетарской символики на самых видных местах грандиозных сталинских высоток, возведенных по желанию И. В. Сталина в местах особой силы, дарованной взорванными православными храмами, кровавыми баррикадами первых, ещё при царе проходивших стачек, у дорог, ведущих на запад и восток, на сакральных столичных холмах, коим средневековый летописец отводил силу «Третьего Рима».

На увлекательной автобусной экскурсии 🧭 по сталинским высоткам в Москве Вы узнаете: