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Легенды и мифы сталинских высоток

4.5
147 отзывов
Незабываемая М.
Незабываемая М. – Гид из Москвы
Вас ждёт автобусная экскурсия ⛳ по знаменитым сталинским высоткам, построенным по грандиозному плану преобразования Москвы.

Вы увидите первые семь зданий, построенных по плану, узнаете их тайны и страшные секреты.

Профессиональный экскурсовод расскажет о судьбе архитекторов высоток и их жильцов, о КГБ, слежке и подвалах зданий, как устроены входы в тайное Метро-2 и где их найти, а также многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 800 ₽ за человека

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Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток

Что вы увидите

  • Тверская улица и Тверской бульвар
  • Никитский бульвар
  • Арбатская площадь
  • Знаменка и Моховая площадь
  • Театральная площадь
  • Красная площадь и Кремль
  • ГУМ
  • Патриарший мост
  • Смотровая площадка Воробьёвых гор
  • Триумфальная арка
Давно отгремели звуки революционных взрывов, запечатлевших на страницах нашей истории 📖 рождение первого рабоче-крестьянского государства.
Ударная волна советских преобразований раз и навсегда перевернула московскую жизнь. Обрушив стены православных храмов, Москва взметнула ввысь идеи новых вождей. В вихре грядущих перемен закружились литераторы и музыканты, художники и архитекторы. Последние ударно выплеснули на развороченные улицы столицы ⭐️ архитектурные шедевры нового формата. В нём не осталось места для затейливо прихотливых узоров и нежных лиц античных муз. На смену буржуазным формам спешили монументальные фигуры дебелых комсомолок и мускулистых красноармейцев, сжимавших в могучих руках серпы, молоты, автоматы и прочую символическую атрибутику пролетарских кругов.
Расположились все эти элементы пролетарской символики на самых видных местах грандиозных сталинских высоток, возведенных по желанию И. В. Сталина в местах особой силы, дарованной взорванными православными храмами, кровавыми баррикадами первых, ещё при царе проходивших стачек, у дорог, ведущих на запад и восток, на сакральных столичных холмах, коим средневековый летописец отводил силу «Третьего Рима».

На увлекательной автобусной экскурсии 🧭 по сталинским высоткам в Москве Вы узнаете:

  • кто спроектировал сталинские высотки;
  • как сложились судьбы архитекторов, работавших над воплощением сталинских идей;
  • почему Л. Берия приказал украсить шпилем уже построенное здание МИДа;
  • где проживали знаменитые люди страны советов – Фаина Раневская, Майя Плисецкая, Галина Уланова и многие другие.
  • как КГБ осуществляло слежку за жителями дома, расположенного на Котельнической набережной;
  • что скрывают клумбы и фонтаны, расположенные рядом со сталинскими высотками;
  • где расположена система наблюдения за посольством США;
  • как устроены входы в Метро-2, и где они располагаются;
  • зачем в сталинских высотках устроены подземелья и морозильные камеры;
  • почему фонят счетчики Гейгера у МГУ им. М. В. Ломоносова;
  • где замурована статуя И. В. Сталина, отлитая для пьедестала на башню МГУ.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Триумфальная пл. ‎, 2
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Незабываемая М.
Незабываемая М.
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147 отзывов оставили туристы

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