Виктория Ш. проводит ещё 3 экскурсии

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Легенды и тайны Московских палат 16-17 вв.

Виктория Ш.
Виктория Ш. – Гид из Москвы
Легенды и тайны Московских палат 16-17 вв.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Легенды и тайны Московских палат 16-17 вв.
Легенды и тайны Московских палат 16-17 вв.
«Царский дом римляне, подражая грекам, называли паллатием. Поскольку, некто Паллат, эллин по происхождению, еще до взятия трои поселился здесь, построил дом, его стали называть Паллатием» (6 век Прокопий Кесарийский).

Палаты бывают государственного значения, церковного и жилого назначения. В нашей экскурсии 🧭 мы увидим несколько палат:

    •Палаты 1665 года Дьяка Украинцева. Известен тем, что заключил с Турцией мир и турки признали за русскими Азов (ох! Как были против англичане!!!)
    •Палаты Шуйских. В 16 веке предположительно принадлежали Шуйским. Палаты выступают за красную линию и занимают тротуар. Стены подвальных помещений из белого камня, а своды из кирпича.
    •Палаты Милославских – Меллер(а). Вахромей Меллер был владельцем завода железа на реке Истье. Петр 1 был на заводе и был крестным одного из его сыновей. В здании находится посольство Армении и когда в 1980-е годы шла реставрация, были обнаружены палаты под сбитым слоем штукатурки. Мощная кладка стены, на кирпичах два клейма «Д» и «Н», такой кирпич был в 17 веке. Окна украшенные кокошниками с килевидным окончанием.
    •Усадьба Гагариных –Тютчевых. В основе главного дома - старинные палаты 16 века, которые принадлежали тестю царя Алексея Михайловича – И. М. Милославскому. В 18 веке для Гагариных Матвей Казаков расширил дом за счет пристроек и надстроил его третьим этажом. Казаков сохранил основную композицию дома с двумя ризалитами (ризалит – часть здания выступающая за основную линию фасада). Так же в 18 веке появляется между ризалитами портик и балкон на колоннах.
    •Палаты Сверчкова (конец 16 в. ) принадлежали купцу И. Сверчкову, являются памятником допетровской светской архитектуры в Москве. Здание из двух этажей красного цвета, крыша зеленого, второй этаж 17 век.
    •Палаты Мазепы. Белокаменные палаты 16 в. верхний эта 17 в. Декорированный фасад с «разорванными» наличниками мы увидим во дворе.
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 м. "Китай Город", памятник героям Плевны
    Место завершения
    🏁 м. "Китай Город"
    Легенды и тайны Московских палат 16-17 вв.
    Легенды и тайны Московских палат 16-17 вв.
    Легенды и тайны Московских палат 16-17 вв.
    Легенды и тайны Московских палат 16-17 вв.
    Легенды и тайны Московских палат 16-17 вв.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Виктория Ш.
    Виктория Ш.
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