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Легенды и тайны сталинских высоток

Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Легенды и тайны сталинских высоток
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900 ₽ за человека

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Легенды и тайны сталинских высоток

Что вы увидите

  • Высотное здание МГУ
  • Высотное здание на площади восстания (Дом авиаторов)
  • Высотное здание МИД
  • Гостиница Украина
  • Высотное здание на Котельнической набережной
  • Гостиница Ленинградская
  • Высотное здание на площади Красных Ворот
Легендарные Семь Московских Сестёр, они же Сталинские высотки до сих пор волнуют умы людей.
Сталинское барокко, сталинский ампир, имперский стиль, монументальная пролетарская пропаганда, зиккураты, – как только не называют эти удивительные строения. Легенды, тайны, мистика и живая история 📖 окружают эти, поистине грандиозные, знаковые конструкции.
На увлекательнейшей автобусной экскурсии 🧭 по сталинским высоткам в Москве Вы услышите легенды связанные с этими сооружениями, узнаете множество интересных и захватывающих исторических фактов о строительстве этих грандиозных зданий.

Вы узнаете:

  • кто спроектировал сталинские высотки, придав их внешнему виду имперское великолепие и непоколебимую мощь;
  • как сложились судьбы архитекторов, работавших над воплощением сталинских идей;
  • почему Сталин приказал украсить шпилем уже построенное здание МИДа;
  • кто участвовал в строительстве сталинских высоток, и чьи имена навсегда запечатлены на страницах российской истории;
  • где проживали такие знаменитые люди, как – Майя Плисецкая, Галина Уланова, Фаина Раневская и многие другие.

На нашей автобусной экскурсии Вы поймёте:

  • что скрывают клумбы и фонтаны, расположенные рядом со сталинскими высотками;
  • где расположена система наблюдения за посольством США;
  • как устроены входы в Метро–2, и где они располагаются;
как именно КГБ осуществляло слежку за жителями дома на Котельнической набережной
зачем в сталинских высотках прорыты подземелья и есть ли там морозильные камеры;
почему срабатывают счетчики Гейгера у МГУ им. М. В. Ломоносова показывая повышенный фон.
где оказалась статуя И. В. Сталина, отлитая для пьедестала на башню МГУ.
Вместе с нашим высоко профессиональным гидом перед Вами откроется история и все мистические тайны этих грандиозных конструкций. Вместе с ним Вы сможете развенчать некоторые мифы, узнав все секреты легендарных сталинских высоток!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход 2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Красные Ворота

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
Огни С.
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