Легендарные Семь Московских Сестёр, они же Сталинские высотки до сих пор волнуют умы людей.

Сталинское барокко, сталинский ампир, имперский стиль, монументальная пролетарская пропаганда, зиккураты, – как только не называют эти удивительные строения. Легенды, тайны, мистика и живая история 📖 окружают эти, поистине грандиозные, знаковые конструкции.

На увлекательнейшей автобусной экскурсии 🧭 по сталинским высоткам в Москве Вы услышите легенды связанные с этими сооружениями, узнаете множество интересных и захватывающих исторических фактов о строительстве этих грандиозных зданий.

Вы узнаете:

кто спроектировал сталинские высотки, придав их внешнему виду имперское великолепие и непоколебимую мощь;

как сложились судьбы архитекторов, работавших над воплощением сталинских идей;

почему Сталин приказал украсить шпилем уже построенное здание МИДа;

кто участвовал в строительстве сталинских высоток, и чьи имена навсегда запечатлены на страницах российской истории;

где проживали такие знаменитые люди, как – Майя Плисецкая, Галина Уланова, Фаина Раневская и многие другие.

На нашей автобусной экскурсии Вы поймёте:

что скрывают клумбы и фонтаны, расположенные рядом со сталинскими высотками;

где расположена система наблюдения за посольством США;

как устроены входы в Метро–2, и где они располагаются;

как именно КГБ осуществляло слежку за жителями дома на Котельнической набережной

зачем в сталинских высотках прорыты подземелья и есть ли там морозильные камеры;

почему срабатывают счетчики Гейгера у МГУ им. М. В. Ломоносова показывая повышенный фон.

где оказалась статуя И. В. Сталина, отлитая для пьедестала на башню МГУ.

Вместе с нашим высоко профессиональным гидом перед Вами откроется история и все мистические тайны этих грандиозных конструкций. Вместе с ним Вы сможете развенчать некоторые мифы, узнав все секреты легендарных сталинских высоток!