По выходным в 15:00

Легенды Московского Кремля. Тайны подземного города

За годы своего существования Московский Кремль не мог не обрасти легендами и мифами, тем более что...

За годы своего существования Московский Кремль не мог не обрасти легендами и мифами, тем более что много загадочного и необъяснимого с точки зрения логики или физики происходило в его стенах.

Каждый камень хранит память об этих событиях и охотно делится этой уникальной информацией с теми, кто действительно заинтересован в ней.
Легенды Московского Кремля. Тайны подземного города
Легенды Московского Кремля. Тайны подземного города
Легенды Московского Кремля. Тайны подземного города
Легенды Московского Кремля. Тайны подземного города
Легенды Московского Кремля. Тайны подземного города
Легенды Московского Кремля. Тайны подземного города
Мы приглашаем Вас на пешеходную прогулку, в ходе которой мы досконально изучим местность, прилегающую к крупнейшей действующей крепости Европы – Московскому Кремлю.

Вы увидите:

  • древнюю цитадель царя Иоанна Грозного, где регулярно материализуются призраки, а воздух наполнен странной, практически осязаемой мистической энергией;
  • главную пирамиду первого пролетарского вождя, геометрия которой несет в себе мощные сакральные смыслы;
  • строения, где периодически появлялись таинственные сакральные знаки, в определенной степени повлиявшие на историю страны;
  • таинственную икону, имеющую свойство исчезать и появляться вновь;
  • самый мистический кремлевский артефакт, загадку которого пытаются разгадать на протяжении многих веков;
  • Лысую гору — практически официальную точку сбора всех ведьм Москвы.

Вы узнаете:

  • тайны подземелий, расположенных под храмом Василия Блаженного;
  • историю поисков «Либерии» — легендарной библиотеки Ивана Грозного, секрет её таинственного исчезновения и мистической силы, а также о необычных судьбах археологов, пытавшихся обнаружить эту сокровищницу;
  • куда исчез кабинет Владимира Ильича из Кремля и истинное значение крылатой фразы: «Там чудеса, там Ленин бродит»;
  • почему у пирамиды вождя пролетариата скошен один угол;
  • тайну местонахождения «тёмной звезды» Московского Кремля;
  • в чем заключается секрет кремлёвских орлов;
  • пугающие тайны призрачной реки, издревле протекающей под одной из аллей Александровского сада;
  • о самом большом страхе Софьи Палеолог и многое-многое другое.
  • Вы услышите истории о выдающихся людях, зловещих местах и паранормальных, будоражащих душу явлениях.
  • Присоединяйтесь к экскурсионной группе и открывайте для себя удивительный мир мистики и древних легенд, которые сыграли свою роль в истории нашей страны или только ждут своего часа.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человекДля группы 1-100 человек
Взрослый билет
700 ₽
Детский билет (школьники и дошкольники)
500 ₽
Льготный билет (студенты, пенсионеры)
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. Охотный ряд, Манежная площадь
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выходным в 15:00

Незабываемая М.
Незабываемая М.
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