По выходным в 15:00

За годы своего существования Московский Кремль не мог не обрасти легендами и мифами, тем более что много загадочного и необъяснимого с точки зрения логики или физики происходило в его стенах.



Каждый камень хранит память об этих событиях и охотно делится этой уникальной информацией с теми, кто действительно заинтересован в ней.