По выходным в 15:00

Мы приглашаем Вас на пешеходную прогулку, в ходе которой мы досконально изучим местность, прилегающую к крупнейшей действующей крепости Европы – Московскому Кремлю.
Вы увидите:
- древнюю цитадель царя Иоанна Грозного, где регулярно материализуются призраки, а воздух наполнен странной, практически осязаемой мистической энергией;
- главную пирамиду первого пролетарского вождя, геометрия которой несет в себе мощные сакральные смыслы;
- строения, где периодически появлялись таинственные сакральные знаки, в определенной степени повлиявшие на историю страны;
- таинственную икону, имеющую свойство исчезать и появляться вновь;
- самый мистический кремлевский артефакт, загадку которого пытаются разгадать на протяжении многих веков;
- Лысую гору — практически официальную точку сбора всех ведьм Москвы.
Вы узнаете:
- тайны подземелий, расположенных под храмом Василия Блаженного;
- историю поисков «Либерии» — легендарной библиотеки Ивана Грозного, секрет её таинственного исчезновения и мистической силы, а также о необычных судьбах археологов, пытавшихся обнаружить эту сокровищницу;
- куда исчез кабинет Владимира Ильича из Кремля и истинное значение крылатой фразы: «Там чудеса, там Ленин бродит»;
- почему у пирамиды вождя пролетариата скошен один угол;
- тайну местонахождения «тёмной звезды» Московского Кремля;
- в чем заключается секрет кремлёвских орлов;
- пугающие тайны призрачной реки, издревле протекающей под одной из аллей Александровского сада;
- о самом большом страхе Софьи Палеолог и многое-многое другое.
- Вы услышите истории о выдающихся людях, зловещих местах и паранормальных, будоражащих душу явлениях.
- Присоединяйтесь к экскурсионной группе и открывайте для себя удивительный мир мистики и древних легенд, которые сыграли свою роль в истории нашей страны или только ждут своего часа.