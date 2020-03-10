7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Лестница одиночества: шедевры галереи Глазунова

Понять философию 20 века и познакомиться с работами ключевого художника этой эпохи

Юрий
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Юрий – ваш гид
Эта экскурсия позволит вам узнать и пережить историю 20 века, сыгравшего огромную роль в судьбе России.

Вы рассмотрите советские скульптуры в парке искусств «Музеон» и поймете их значение и символизм.

А затем познакомитесь с работами ключевого художника советской эпохи И.С.

Глазунова, который воплотил в своих работах идею бесконечного одиночества человека того времени.
2400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Лестница одиночества: шедевры галереи Глазунова
Лестница одиночества: шедевры галереи Глазунова

Что вас ожидает

Ощутить атмосферу XX века
Наше погружение в историю и философию 20 века начнется с парка искусств «Музеон». Здесь вы увидите знаковые скульптуры, которые станут нашими путеводителями по прошлой эпохе: композиции «Торжество труда» и «Наследник века», знаменитые памятники Феликсу Дзержинскому, И. В. Сталину, В. И. Ленину, деятелям искусства и другим легендарным личностям. Мы пройдем по набережным к Патриаршему мосту и Храму Христа Спасителя, а по пути порассуждаем о том, каким был 20 век в истории России, как переживали его простые советские люди.

Ключевые работы в галерее И.С. Глазунова
Затем мы отправимся в галерею художника И.С. Глазунова, ставшего символом этого сложного и противоречивого века, вы увидите картины, в которых отражается весь 20 век и обозначена идея одиночества человека той эпохи. Одна из них, «Лестница одиночества», лейтмотивом пройдет через нашу экскурсию. Вы пройдете по залам галереи, познакомитесь с главными работами Глазунова и узнаете, какой замысел художник воплотил в картинах «Мистерия ХХ век», «Портрет Виноградовой-Бенуа», «Автопортрет» и «Легенда о славном граде Китеже».

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых людей, но также может быть интересна и молодым людям студенческого возраста, которые хотят познакомиться с ушедшей от нас эпохой через произведения искусства.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты в галерею И. С. Глазунова: 150 руб./чел.,
для пенсионеров – 50руб./чел.

Лестница одиночества: шедевры галереи Глазунова
Лестница одиночества: шедевры галереи Глазунова
Лестница одиночества: шедевры галереи Глазунова
Лестница одиночества: шедевры галереи Глазунова
Лестница одиночества: шедевры галереи Глазунова
Лестница одиночества: шедевры галереи Глазунова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Мне 57 лет, и я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Москве. Кроме того, я - муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Вот уже более 25 лет я провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Я специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся – такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу Bам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей. Я приглашаю Вас на незабываемую прогулку!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Выбирала экскурсию ориентируясь на отзывы. К сожалению, ожидания не оправдались...
Маршрут экскурсии начинается в парке Музеон. Задумка хорошая, хоть к теме вроде никак и не относится. Все равно прогуляться в музее скульптур под открытым небом очень даже неплохо! Из плюсов интересный приём с включением стихов в записи профессионального чтеца Ильина. Слушается отлично, но это капля мёда... Хотелось бы больше логики в рассказе и структурности материала.
О Глазунове, как о человеке, довольно мрачно. Так же, как и о его творчестве. Из плюсов, захотелось самим покопаться в материале и составить собственное мнение!
9 февраля 2020
Получили истинное удовольствие! И не только удовольствие, но и стимул для размышлений. Юрий не просто дает материал, который заготовлен, но ему интересно быть с вами в диалоге, слышать вашу точку зрения. Спасибо . И , конечно, рекомендуем)))
20 января 2020
Мы с друзьями были на экскурсии 18 января, прошлись по парку Музеон, увидели скульптуры, на которые не обращали внимание на обычной прогулке по парку (а делаем мы это часто весной, летом и осенью), открыли для себя скульптуру 20 века с новой неожиданной стороны. Прошли мимо памятника Петру на стрелке, дошли до Храма Христа Спасителя через Патриарший мост, оказались у галереи Глазунова, куда почему-то не заходили до этого времени ни разу. Юрий Адольфович открыл, буквально, целый новый мир. Он не только интересно рассказывает, но заставляет задуматься, дает возможность высказываться на протяжении всей экскурсии. Экскурсия для интересующихся и думающих людей!
13 декабря 2019
Ходил на экскурсию тёплым днём в апреле и...
Не часто можно наткнуться на экскурсию, совмещённую с интересными философскими разговорами.
Выбрал экскурсию так как интересуюсь творчеством Глазунова. Помимо самой экскурсии я получил ещё большее удовольствие рассуждая с гидом о предметах архитектуры по направлению к музею перед этим пройдя по прекрасному парку МУЗЕОН.
Остался в полном восторге от пройденного и испытанного.
Юрий Адольфович, спасибо вам за эту Экскурсию, ваш Эдуард!!!
16 августа 2019
Хотелось бы более подробно осмотреть выставку в парке Музеон и получить ответы по заинтересовавшим скульптурам. В целом экскурсия понравилась, очень интересно и содержательно!
11 августа 2019
И экскурсия интересная и экскурсовод хороший. Не только рассказывает, но и сам слушает и даёт высказаться, вызывая на диалог. Графика Глазунова для меня приятное открытие.
11 ноября 2018
Это была не просто экскурсия, а, скорее, дискуссия. Маршрут составлен очень интересно, позволяет рассмотреть объекты, на которые во время обычной прогулки внимание не обращаешь. Юрий прекрасно разбирается в материале, с собой у него есть распечатки стихов и звуковое сопровождение рассказа. Но, главное, он предлагает экскурсантам порассуждать, высказать свое мнение, даже поспорить. Можно, конечно, и просто смотреть и слушать. А можно обсудить с гидом свою точку зрения на тему экскурсии. Для меня такой формат в новинку, но было безумно интересно, потому что пришлось включить мозг, а не тупо передвигаться от картины к картине. Однозначно 5 баллов. Жалко, что по времени не попали на другие экскурсии Юрия.

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