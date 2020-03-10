7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ощутить атмосферу XX века

Наше погружение в историю и философию 20 века начнется с парка искусств «Музеон». Здесь вы увидите знаковые скульптуры, которые станут нашими путеводителями по прошлой эпохе: композиции «Торжество труда» и «Наследник века», знаменитые памятники Феликсу Дзержинскому, И. В. Сталину, В. И. Ленину, деятелям искусства и другим легендарным личностям. Мы пройдем по набережным к Патриаршему мосту и Храму Христа Спасителя, а по пути порассуждаем о том, каким был 20 век в истории России, как переживали его простые советские люди.

Ключевые работы в галерее И.С. Глазунова

Затем мы отправимся в галерею художника И.С. Глазунова, ставшего символом этого сложного и противоречивого века, вы увидите картины, в которых отражается весь 20 век и обозначена идея одиночества человека той эпохи. Одна из них, «Лестница одиночества», лейтмотивом пройдет через нашу экскурсию. Вы пройдете по залам галереи, познакомитесь с главными работами Глазунова и узнаете, какой замысел художник воплотил в картинах «Мистерия ХХ век», «Портрет Виноградовой-Бенуа», «Автопортрет» и «Легенда о славном граде Китеже».

Кому подойдет эта экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых людей, но также может быть интересна и молодым людям студенческого возраста, которые хотят познакомиться с ушедшей от нас эпохой через произведения искусства.