2 день

Петрозаводск

07:50—прибытие поезда в Петрозаводск.

Завтрак в поезде.

09:00—встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Приветствуем вас в столице Карелии – городе Петрозаводске.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой. Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры—дары городов-побратимов из Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Норвегии, США и Латвии. К примеру, композиция «Рыбаки» из Дулута (Миннесота, США) не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников.

Поездка на «комете» на о. Кижи с экскурсионной программой (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа, с 01.09.2022 3 часа).

Остров Кижи –жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

Отправление на «комете» в Петрозаводск.

Прибытие в Петрозаводск.

Свободное время.

22:20—отправление поезда в г. Сортавала.

Ночь в поезде.