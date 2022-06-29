Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз

Летние приключения в Карелии - это настоящая современная туристическая классика российских путешественников

Летние приключения в Карелии — это настоящая современная туристическая классика российских путешественников.

От карельской столицы, портового Петрозаводска, до загадочного острова Кижи, от старинного города Сортавала к одному из религиозных символов России — острову Валаам, а затем — к Выборгу, сохранившему рыцарский дух Средневековья. Маршрут: Москва – Петрозаводск – о. Кижи – Сортавала – остров Валаам – Выборг – Москва.
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
Летний Карельский вояж и Валаам. Железнодорожный круиз
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Что вас ожидает 🤩

Средневековый Выборг
Средневековый Выборг
Полюбуемся необычными постройками, которые создали древние зодчие-мастера и перенесемся в средневековое время
Жемчужина Заонежья
Жемчужина Заонежья
Отправимся на «комете» на о. Кижи и посетим музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Священный остров Валаам
Священный остров Валаам
Услышим выступление певчих Праздничного мужского хора Валаамского монастыря

Программа тура по дням

1 день

Москва

Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места указаны в ваучере).

21:08 — отправление поезда из Москвы.

МоскваМоскваМоскваМосква
2 день

Петрозаводск

07:50—прибытие поезда в Петрозаводск.

Завтрак в поезде.

09:00—встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Приветствуем вас в столице Карелии – городе Петрозаводске.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой. Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры—дары городов-побратимов из Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Норвегии, США и Латвии. К примеру, композиция «Рыбаки» из Дулута (Миннесота, США) не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников.

Поездка на «комете» на о. Кижи с экскурсионной программой (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа, с 01.09.2022 3 часа).

Остров Кижи –жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

Отправление на «комете» в Петрозаводск.

Прибытие в Петрозаводск.

Свободное время.

22:20—отправление поезда в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
3 день

СОРТАВАЛА.О. Валаам. Выборг

Завтрак в поезде

07:55—прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала (высадка группы)*.

08:25—прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская (высадка группы).

08:50—отправление метеора на о. Валаам (время в пути 50 мин.).

09:45—прибытие на причал о. Валаам.

Встреча с гидом (номер таблички, с которой встречает гид на причале, сообщат сотрудники «Метеора» при посадке на судно).

Экскурсия по о. Валаам: «Центральная усадьба» (маршрут 3 км, время проведения экскурсии 2,0-2,5 часа).

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.

Концерт «древний валаамский распев» (~20 мин)/ выступление певчих Праздничного мужского хора Валаамского монастыря.

Обед в монастырской трапезной (постный).

13:05—отправление метеора в Сортавалу.

14:00—прибытие на причал г. Сортавала.

Свободное время.

15:09—отправление со ст. Сортавала в Выборг.

17:30—прибытие поезда в Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы. Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале.

Вам откроется панорама Анненских укреплений, любимое архитектурное строение горожан — Круглая Башня. Кроме того, мы поднимаемся на Петровскую гору, где установлен памятник Петру I и откуда открывается панорамный вид на город.

Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.

По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.

Трансфер на вокзал.

23:42—отправление поезда.

СОРТАВАЛА.О. Валаам. ВыборгСОРТАВАЛА.О. Валаам. ВыборгСОРТАВАЛА.О. Валаам. ВыборгСОРТАВАЛА.О. Валаам. ВыборгСОРТАВАЛА.О. Валаам. Выборг
4 день

Москва

09:47—прибытие поезда на вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе

Люкс

(по запросу)

Люкс SNGL

(по запросу)

Взрослые37 30048 80063 900103 000
Дети до 9 лет включительно31 20042 70021 800*-

* Стоимость на 1 ребенка до 9 лет включительно при размещении с 2 взрослыми.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Загородная экскурсия в старейший в России и первый в Карелии заповедник «Кивач» (стоимость уточняйте)
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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