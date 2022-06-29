Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места указаны в ваучере).
21:08 — отправление поезда из Москвы.
07:50—прибытие поезда в Петрозаводск.
Завтрак в поезде.
09:00—встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Приветствуем вас в столице Карелии – городе Петрозаводске.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой. Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры—дары городов-побратимов из Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Норвегии, США и Латвии. К примеру, композиция «Рыбаки» из Дулута (Миннесота, США) не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников.
Поездка на «комете» на о. Кижи с экскурсионной программой (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа, с 01.09.2022 3 часа).
Остров Кижи –жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.
Отправление на «комете» в Петрозаводск.
Прибытие в Петрозаводск.
Свободное время.
22:20—отправление поезда в г. Сортавала.
Ночь в поезде.
Завтрак в поезде
07:55—прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала (высадка группы)*.
08:25—прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская (высадка группы).
08:50—отправление метеора на о. Валаам (время в пути 50 мин.).
09:45—прибытие на причал о. Валаам.
Встреча с гидом (номер таблички, с которой встречает гид на причале, сообщат сотрудники «Метеора» при посадке на судно).
Экскурсия по о. Валаам: «Центральная усадьба» (маршрут 3 км, время проведения экскурсии 2,0-2,5 часа).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.
Концерт «древний валаамский распев» (~20 мин)/ выступление певчих Праздничного мужского хора Валаамского монастыря.
Обед в монастырской трапезной (постный).
13:05—отправление метеора в Сортавалу.
14:00—прибытие на причал г. Сортавала.
Свободное время.
15:09—отправление со ст. Сортавала в Выборг.
17:30—прибытие поезда в Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы. Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале.
Вам откроется панорама Анненских укреплений, любимое архитектурное строение горожан — Круглая Башня. Кроме того, мы поднимаемся на Петровскую гору, где установлен памятник Петру I и откуда открывается панорамный вид на город.
Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.
По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.
Трансфер на вокзал.
23:42—отправление поезда.
09:47—прибытие поезда на вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
Люкс
(по запросу)
Люкс SNGL
(по запросу)
|Взрослые
|37 300
|48 800
|63 900
|103 000
|Дети до 9 лет включительно
|31 200
|42 700
|21 800*
|-
* Стоимость на 1 ребенка до 9 лет включительно при размещении с 2 взрослыми.
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».