В конце 18 века Остафьево стало «местом силы» для литературной элиты. Визит в него почитали за честь Гоголь, Пушкин, Грибоедов и Жуковский. Вы услышите, как и почему это произошло, чем усадьба притягивала творческих людей, кто ей владел и какие интересные события здесь происходили. Полюбуетесь главным домом, погуляете по окружающему его парку и выпьете горячий чай на берегу пруда.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

История села Остафьево началась в далеком прошлом. Я расскажу, как вплоть до середины 18 века эти земли переходили от одного владельца к другому, как гениальный самоучка Козьма Матвеев открыл здесь красильную фабрику и как она повлияла на местную жизнь. А также: как и когда эту местность решил выкупить видный военный деятель Андрей Вяземский, а затем Сергей Шереметьев.

Остафьево в лицах

Остафьево — место, где долгие годы собиралась литературная элита страны. Карамзин писал здесь свой главный труд по истории, Грибоедов читал поэму «Горе от ума», а Гоголь ждал рецензии «Ревизора». Вы узнаете, как и почему этот живописный уголок стал центром просвещения и культуры. А еще отыщете тот самый «Русский Парнас», который с легкой подачи Пушкина стал вторым названием усадьбы.

Организационные детали