Литературная богема в усадьбе Остафьево

Посетить «Русский Парнас» и узнать о связанных с ним знаменитых людях

В конце 18 века Остафьево стало «местом силы» для литературной элиты. Визит в него почитали за честь Гоголь, Пушкин, Грибоедов и Жуковский.

Вы услышите, как и почему это произошло, чем усадьба притягивала творческих людей, кто ей владел и какие интересные события здесь происходили.

Полюбуетесь главным домом, погуляете по окружающему его парку и выпьете горячий чай на берегу пруда.
Литературная богема в усадьбе Остафьево
Литературная богема в усадьбе Остафьево
Литературная богема в усадьбе Остафьево
Литературная богема в усадьбе Остафьево
Литературная богема в усадьбе Остафьево
Литературная богема в усадьбе Остафьево
Литературная богема в усадьбе Остафьево
Литературная богема в усадьбе Остафьево
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

История села Остафьево началась в далеком прошлом. Я расскажу, как вплоть до середины 18 века эти земли переходили от одного владельца к другому, как гениальный самоучка Козьма Матвеев открыл здесь красильную фабрику и как она повлияла на местную жизнь. А также: как и когда эту местность решил выкупить видный военный деятель Андрей Вяземский, а затем Сергей Шереметьев.

Остафьево в лицах

Остафьево — место, где долгие годы собиралась литературная элита страны. Карамзин писал здесь свой главный труд по истории, Грибоедов читал поэму «Горе от ума», а Гоголь ждал рецензии «Ревизора». Вы узнаете, как и почему этот живописный уголок стал центром просвещения и культуры. А еще отыщете тот самый «Русский Парнас», который с легкой подачи Пушкина стал вторым названием усадьбы.

Организационные детали

  • Вход в парк оплачивается отдельно — 100 руб. с человека
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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