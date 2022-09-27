История села Остафьево началась в далеком прошлом. Я расскажу, как вплоть до середины 18 века эти земли переходили от одного владельца к другому, как гениальный самоучка Козьма Матвеев открыл здесь красильную фабрику и как она повлияла на местную жизнь. А также: как и когда эту местность решил выкупить видный военный деятель Андрей Вяземский, а затем Сергей Шереметьев.
Остафьево — место, где долгие годы собиралась литературная элита страны. Карамзин писал здесь свой главный труд по истории, Грибоедов читал поэму «Горе от ума», а Гоголь ждал рецензии «Ревизора». Вы узнаете, как и почему этот живописный уголок стал центром просвещения и культуры. А еще отыщете тот самый «Русский Парнас», который с легкой подачи Пушкина стал вторым названием усадьбы.