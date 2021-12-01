Любимый город: обзорная экскурсия по Москве

Любимый город

Любимый город: обзорная экскурсия по Москве
Любимый город: обзорная экскурсия по Москве
Любимый город: обзорная экскурсия по Москве
Любимый город: обзорная экскурсия по Москве
Любимый город: обзорная экскурсия по Москве

Что вы увидите 🤩

  • Красная площадь
  • Кремль
  • Храм Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы
  • МГУ
  • Москва-сити
  • Поклонная гора
  • Новый Арбат
  • Большой театр
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Согласитесь, лучший вариант знакомства с городом - это обзорная автобусная экскурсия. За 4 часа вы увидите главное, наши профессиональные гиды познакомят вас самыми яркими и важными достопримечательностями столицы, расскажут их историю, а также городские легенды.

На маршруте вас ждут 5 остановок с выходами:

    1. Красная площадь
    Самая главная площадь столицы. Вы узнаете историю стен и башен Московского Кремля, храма Василия Блаженного, ГУМа, Собор Казанской иконы Божией Матери и Мавзолея. На этой остановке обязательно будет и свободное время, чтобы вы успели пофотографироваться.
    2. Храм Христа Спасителя и очень красивый Патриарший мост.
    Впечатляющая история главного православного храма Москвы и потрясающая панорама Кремля, которая открывается с ажурного Патриаршего моста.

    3. Новодевичий монастырь.

    Древняя обитель и уникальный архитектурный ансамбль, внесенный в список ЮНЕСКО

    4. Смотровая площадка Воробьевых гор

    Панорамный вид на всю Москву, стадион Лужники и главный корпус МГУ. С высоты птичьего полета вы сможете оценить величие столицы и сосчитаете шпили всех сталинских высоток.

    5. Небоскребы Москва-сити

    Мы остановимся на набережной, откуда открывается впечатляющий вид на башни всего делового комплекса-Москва сити.
    На всех остановках гид выходит с вами и продолжает свой рассказ. Окончание экскурсии у Большого театра, всего в пару метрах от трех станций метро: Театральная, площадь Революции и Охотный ряд.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • транспортные услуги
    • услуги аккредитованного экскурсовода
    Что не входит?
    • личные расходы
    • питание
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: метро Площадь Революции, выход №10
    Завершение: у Большого театра
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день в 12.00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день в 12.00

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

    👥Групповые🚌На автобусе👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🔭ОбзорныеЗарядье🗽Достопримечательности🏞ПаркиЭкскурсии по смотровым площадкамДля школьников

    Еще несколько похожих предложений в Москве

    Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
    для 4 чел.
    5
    27
    22 500
    за 1-4 чел.
    Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
    🚗 На машине
    Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
    27 ноя
    28 ноя
    29 ноя
    ещё...
    Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
    для 40 чел.
    25 800
    за 1-40 чел.
    Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
    🚌 На автобусе
    Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа...
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    до 45 чел.
    4.6
    2804
    700
    за 1 чел.
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    🚌 На автобусе
    Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей родины - Москвой
    24 ноя
    25 ноя
    26 ноя
    ещё...
    Ежедневно
    Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
    до 30 чел.
    4.5
    1264
    900
    за 1 чел.
    Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
    🚌 На автобусе
    Вечером, в огнях подсветки, столица особенно романтична
    24 ноя
    25 ноя
    26 ноя
    ещё...
    Ежедневно, кроме воскресения
    Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
    до 25 чел.
    4.7
    59
    1 300
    за 1 чел.
    Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
    🚌 На автобусе
    Москва прекрасна и может заворожить даже искушённого путешественника
    26 ноя
    27 ноя
    30 ноя
    ещё...
    По пятницам в 19:00
    Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
    до 35 чел.
    4.6
    242
    990
    за 1 чел.
    Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
    🚌 На автобусе
    На автобусе по must-see местам столицы
    24 ноя
    25 ноя
    26 ноя
    ещё...
    в будние дни в 19:30, в субботу в 18:00 и 19:30, в воскресенье в 18:30
    Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
    до 15 чел.
    5
    10
    3ч 30м
    3 000
    за 1 чел.
    Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
    👣 Пешеходная
    Самая популярная экскурсия! На этой экскурсии мы не только знакомимся с центром Москвы, но и...
    По субботам в 11:00
    Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок
    до 20 чел.
    5
    27
    500
    за 1 чел.
    Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок
    👣 Пешеходная
    Обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
    24 ноя
    25 ноя
    26 ноя
    ещё...
    Ежедневно в 15:15
    Сердце Москвы: история старого города
    до 30 чел.
    700
    за 1 чел.
    Сердце Москвы: история старого города
    👣 Пешеходная
    Мы увидим самые живописные площади старого города, узнаем, как расцветала и росла Москва, как...
    по субботам в 12.00
    Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
    до 60 чел.
    4.6
    44
    1ч 30м
    700
    за 1 чел.
    Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
    👣 Пешеходная
    Отправляйтесь на экскурсию по одному из самых криминальных мест Москвы, Хитровке
    27 ноя
    28 ноя
    4 дек
    ещё...
    Суббота и воскресенье в 17:00
    Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
    до 30 чел.
    4.4
    1258
    900
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
    🚌 На автобусе
    Мы проедем на автобусе по центральным улицам и исследуем главные московские достопримечательности
    24 ноя
    25 ноя
    26 ноя
    ещё...
    Ежедневно
    Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
    до 10 чел.
    4.8
    366
    590
    за 1 чел.
    Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
    👣 Пешеходная
    Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей страны
    24 ноя
    25 ноя
    26 ноя
    ещё...
    Ежедневно

    Любимый Г. проводит ещё 11 экскурсий

    От Кремля до Китай-города
    до 15 чел.
    5
    22
    550
    за 1 чел.
    От Кремля до Китай-города
    👣 Пешеходная
    Экскурсия начнется на Красной площади, на которой когда-то не ходили толпы туристов, а шумели...
    25 ноя
    2 дек
    9 дек
    ещё...
    четверг в 19:00, суббота в 15:30
    Московский Кремль и Красная площадь
    до 10 чел.
    4.5
    43
    2 200
    за 1 чел.
    Московский Кремль и Красная площадь
    👣 Пешеходная
    Красоту московского Кремля можно оценить самостоятельно, но лучше узнать историю важнейшего...
    26 ноя
    3 дек
    10 дек
    ещё...
    пятница в 14.30
    Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки
    до 10 чел.
    2 800
    за 1 чел.
    Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки
    👣 Пешеходная
    Приглашаем вас прогуляться по Воздвиженке, полюбоваться на старинные усадьбы и объекты советской...
    26 ноя
    3 дек
    10 дек
    ещё...
    по пятницам в 19:00
    Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
    до 20 чел.
    4.8
    41
    1 190
    за 1 чел.
    Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
    👣 Пешеходная
    Храм Христа Спасителя - не только одна из визитных карточек столицы, но и главный памятник подвигам...
    27 ноя
    4 дек
    11 дек
    ещё...
    суббота в 13:00
    Выбор Императрицы: Царицыно
    до 15 чел.
    3.8
    5
    600
    за 1 чел.
    Выбор Императрицы: Царицыно
    👣 Пешеходная
    27 ноя
    ещё...
    По субботам в 15:30
    Коломенское: Будни и праздники русских царей
    до 20 чел.
    5
    1
    600
    за 1 чел.
    Коломенское: Будни и праздники русских царей
    👣 Пешеходная
    28 ноя
    5 дек
    12 дек
    ещё...
    по воскресеньям в 12.00, по четвергам в 14.00
    Московский квартал красных фонарей
    до 15 чел.
    4.7
    3
    700
    за 1 чел.
    Московский квартал красных фонарей
    👣 Пешеходная
    О квартале красных фонарей в Амстердаме слышал, наверное, каждый
    27 ноя
    4 дек
    11 дек
    ещё...
    суббота в 13:00
    Экскурсия по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше
    до 15 чел.
    5
    1
    2 200
    за 1 чел.
    Экскурсия по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше
    👣 Пешеходная
    по субботам в 15:15
    Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
    для 22 чел.
    1ч 30м
    17 625
    за 1-22 чел.
    Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
    👣 Пешеходная
    Всех участников экскурсии ждет увлекательная программа, которая включает в себя не только осмотр...
    Ежедневно, кроме четверга.
    «Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
    до 20 чел.
    4
    1
    1 990
    за 1 чел.
    «Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
    🚌 На автобусе
    Вы уже изучили Москву полностью
    По пятницам в 15:00
    Москва таинственная
    до 25 чел.
    700
    за 1 чел.
    Москва таинственная
    👣 Пешеходная
    3 дек
    5 дек
    10 дек
    ещё...
    По пятницам и воскресеньям
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Москве
    🇷🇺