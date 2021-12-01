Согласитесь, лучший вариант знакомства с городом - это обзорная автобусная экскурсия. За 4 часа вы увидите главное, наши профессиональные гиды познакомят вас самыми яркими и важными достопримечательностями столицы, расскажут их историю, а также городские легенды.

На маршруте вас ждут 5 остановок с выходами:

1. Красная площадь

Самая главная площадь столицы. Вы узнаете историю стен и башен Московского Кремля, храма Василия Блаженного, ГУМа, Собор Казанской иконы Божией Матери и Мавзолея. На этой остановке обязательно будет и свободное время, чтобы вы успели пофотографироваться.

2. Храм Христа Спасителя и очень красивый Патриарший мост.

Впечатляющая история главного православного храма Москвы и потрясающая панорама Кремля, которая открывается с ажурного Патриаршего моста.

3. Новодевичий монастырь.

Древняя обитель и уникальный архитектурный ансамбль, внесенный в список ЮНЕСКО

4. Смотровая площадка Воробьевых гор

Панорамный вид на всю Москву, стадион Лужники и главный корпус МГУ. С высоты птичьего полета вы сможете оценить величие столицы и сосчитаете шпили всех сталинских высоток.

5. Небоскребы Москва-сити

Мы остановимся на набережной, откуда открывается впечатляющий вид на башни всего делового комплекса-Москва сити.

На всех остановках гид выходит с вами и продолжает свой рассказ. Окончание экскурсии у Большого театра, всего в пару метрах от трех станций метро: Театральная, площадь Революции и Охотный ряд.