Анна — ваш гид в Москве

Я смотрю на Москву глазами человека, который проводил экскурсии в 25 странах, и вижу — этот город особенный. Здесь каждый дом — история, от фасада до его жителей, а у каждой улицы своя судьба. Я рассказываю обо всём легко, потому что сложно мне уже рассказывали в школе. Перемежая историческую информацию с биографиями известных личностей, я оживляю мир знаний. Восхищаюсь Москвой каждый день, в любое время и в любую погоду. По вашему желанию научу и вас.

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