Любовные треугольники и другие романтические детали (групповая экскурсия)

Групповая экскурсия в Москве

Убедиться, что истории из жизни знаменитостей бывают ярче сюжетов голливудских фильмов

Это экскурсия по судьбам и неизвестным фактам из жизни известных людей. Я сама люблю изучать биографии разных личностей.

Перечитав много книг про исторические здания Москвы, я поняла: «Сколько же тут любви!» Так и родилась моя экскурсия — рассказывающая о тревогах, страданиях, счастью всем ветрам назло и страстях, кипевших на улице Спиридоновка и в Гранатном переулке.
Любовные треугольники и другие романтические детали (групповая экскурсия)
Любовные треугольники и другие романтические детали (групповая экскурсия)
Любовные треугольники и другие романтические детали (групповая экскурсия)
Любовные треугольники и другие романтические детали (групповая экскурсия)
Любовные треугольники и другие романтические детали (групповая экскурсия)
Любовные треугольники и другие романтические детали (групповая экскурсия)
Любовные треугольники и другие романтические детали (групповая экскурсия)
Любовные треугольники и другие романтические детали (групповая экскурсия)
Ближайшие даты:
16
дек
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дек
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём нашу прогулку с любовного треугольника, в котором третьей стороной был … театр. А. П. Чехов по состоянию здоровья не мог жить в Москве, а его возлюбленная, актриса Ольга Книппер, не могла уехать с ним в Ялту — в Москве был её воздух, её МХАТ. Как решали эту проблему драматург и его будущая жена, расскажу вам на экскурсии.
  • Поговорим о Прекрасной Даме — Любови Менделеевой, дочери того самого учёного Дмитрия Ивановича и супруге поэта Александра Блока. Блок видел в избраннице идеал высоких смыслов, но не земную женщину. Так случилась любовь без химии, и сложился один из знаменитых любовных треугольников Серебряного века.
  • Обсудим трагическую историю тройного самоубийства — историю о любви, чести и роковой красоте.
  • Вы узнаете, как Зинаида Зимина дважды становилась Морозовой, а впридачу к фамилии получила прекрасный особняк в готическом стиле.
  • Я расскажу о жизни актрисы МХАТа Марии Андреевой: какое место в ней занимал Максим Горький, а какое — революция.
  • Вспомним, что жениться по любви короли не могут, а вот царь Александр II смог. Его второй законной супругой была горячо любимая княжна Долгорукова.
  • Услышим музыку П. И. Чайковского и выясним, что было самой большой страстью в жизни композитора.

Организационные детали

  • Наша прогулка не предполагает посещения зданий. Убедитесь, что вы одеты по погоде и возьмите с собой горячий чай.
  • Могу провести индивидуальную экскурсию для отдельной группы. Подробности обсудим в личной переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Баррикадная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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