Убедиться, что истории из жизни знаменитостей бывают ярче сюжетов голливудских фильмов
Это экскурсия по судьбам и неизвестным фактам из жизни известных людей. Я сама люблю изучать биографии разных личностей.
Перечитав много книг про исторические здания Москвы, я поняла: «Сколько же тут любви!» Так и родилась моя экскурсия — рассказывающая о тревогах, страданиях, счастью всем ветрам назло и страстях, кипевших на улице Спиридоновка и в Гранатном переулке.
Перечитав много книг про исторические здания Москвы, я поняла: «Сколько же тут любви!» Так и родилась моя экскурсия — рассказывающая о тревогах, страданиях, счастью всем ветрам назло и страстях, кипевших на улице Спиридоновка и в Гранатном переулке.
Ближайшие даты:
16
дек
дек
17
дек
дек
23
дек
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Начнём нашу прогулку с любовного треугольника, в котором третьей стороной был … театр. А. П. Чехов по состоянию здоровья не мог жить в Москве, а его возлюбленная, актриса Ольга Книппер, не могла уехать с ним в Ялту — в Москве был её воздух, её МХАТ. Как решали эту проблему драматург и его будущая жена, расскажу вам на экскурсии.
- Поговорим о Прекрасной Даме — Любови Менделеевой, дочери того самого учёного Дмитрия Ивановича и супруге поэта Александра Блока. Блок видел в избраннице идеал высоких смыслов, но не земную женщину. Так случилась любовь без химии, и сложился один из знаменитых любовных треугольников Серебряного века.
- Обсудим трагическую историю тройного самоубийства — историю о любви, чести и роковой красоте.
- Вы узнаете, как Зинаида Зимина дважды становилась Морозовой, а впридачу к фамилии получила прекрасный особняк в готическом стиле.
- Я расскажу о жизни актрисы МХАТа Марии Андреевой: какое место в ней занимал Максим Горький, а какое — революция.
- Вспомним, что жениться по любви короли не могут, а вот царь Александр II смог. Его второй законной супругой была горячо любимая княжна Долгорукова.
- Услышим музыку П. И. Чайковского и выясним, что было самой большой страстью в жизни композитора.
Организационные детали
- Наша прогулка не предполагает посещения зданий. Убедитесь, что вы одеты по погоде и возьмите с собой горячий чай.
- Могу провести индивидуальную экскурсию для отдельной группы. Подробности обсудим в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Баррикадная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Я смотрю на Москву глазами человека, который проводил экскурсии в 25 странах, и вижу — этот город особенный. Здесь каждый дом — история, от фасада до его жителей, а у каждой улицы своя судьба. Я рассказываю обо всём легко, потому что сложно мне уже рассказывали в школе. Перемежая историческую информацию с биографиями известных личностей, я оживляю мир знаний. Восхищаюсь Москвой каждый день, в любое время и в любую погоду. По вашему желанию научу и вас.
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