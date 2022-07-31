Лютеранская Москва

Познакомиться поближе с ярким христианским течением и открыть удивительную историю московской общины

5
5 отзывов
Седая старина Москвы — это не только палаты бояр и православные храмы.

Столица издревле была многоконфессиональным городом, а местной лютеранской общине — более 500 лет! На прогулке я расскажу о самом течении, объясню, чем оно отличается от католицизма и протестантизма, а также открою интереснейшие биографии московских лютеран и помогу взглянуть по-новому на популярный район Ивановской горки.
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
Лютеранская Москва
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Частичка лютеранской Москвы

На прогулке вы совершите путешествие во времени из 16 века в первую четверть 20 века. Узнаете историю Кафедрального собора Святых Петра и Павла, как он появился в Старосадскои переулке и сколько раз перестраивался. Услышите личную историю и интересные детали о жизни лютеранской общины тогда и сейчас. Познакомитесь с яркими биографиями московских лютеран: узнаете, кто такие бременские фабриканты и благодаря кому Чайковский стал всемирно известным композитором.

Моя экскурсия, в первую очередь, историческая. Если вам будет интересно узнать побольше о жизни общины изнутри, я расскажу о богослужениях, лютеранских праздниках и внутренних мероприятиях, а также об устройстве лютеранской церкви как института.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии: встречаемся у метро Китай-город, гуляем по улице Маросейка, Старосадскому, Хохловскому и Колпачному переулкам, окончание на пересечении Колпачного и Покровки.
  • В зависимости от дня и времени экскурсии возможно посещение Кафедрального собора Святых Петра и Павла
  • Дополнительных расходов не предполагается

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
Сергей
31 июля 2022
Больше 30 лет живу в Москве, но она не перестает удивлять своей историей.
Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию-прогулку по красивым старомосковским местам и погружение в очень интересный религиозный пласт, который органично влился в общий исторический облик любимого города.
Н
25 июля 2022
Это экскурсия для людей, которые имеют, как минимум, базовые знания по истории и интерес к истории Москвы. Экскурсовод отлично владеет материалом и умеет рассказать о том, как философия лютеранства с исторической точки зрения воплощалась на практике в Москве. В течение экскурсии можно узнать не только новые факты, но и провести исторические параллели. Это экскурсия для "гурманов". Экскурсионный маршрут не сложен и легко проходится даже людьми в пожилом возрасте.
В
18 июля 2022
Спасибо за шикарную тему, очень понравилась экскурсия. Некоторые факты были известны, но очень много нового. А главное - сошёлся пазл, появилось ощущение целостности знаний.
Ну и конечно очень приятно было погружаться в тему вместе с Ириной. Очень обаятельный экскурсовод с приятной манерой общения.
Всем рекомендую!
А
17 июля 2022
Мне кажется, чем старше становишься, тем вдруг важнее оказывается не просто бессмысленно шататься по улицам, а с экскурсоводом открывать для себя города с новых сторон.
Если вы в столице ненадолго, то рекомендуем заранее бронировать по экскурсии на день.
Про Лютеранскую Москву не буду много рассказывать, чтобы не спойлерить. Это просто восторг!) Огромное спасибо Ире за терпение отвечать на всю нашу кучу вопросов!
Д
6 июля 2022
Я так увлеклась рассказом Иры, что не сделала ни одного фото. Это было знакомство с культурным пластом Москвы, о котором я даже не подозревала. Мне очень понравилось!

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