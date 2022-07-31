На прогулке вы совершите путешествие во времени из 16 века в первую четверть 20 века. Узнаете историю Кафедрального собора Святых Петра и Павла, как он появился в Старосадскои переулке и сколько раз перестраивался. Услышите личную историю и интересные детали о жизни лютеранской общины тогда и сейчас. Познакомитесь с яркими биографиями московских лютеран: узнаете, кто такие бременские фабриканты и благодаря кому Чайковский стал всемирно известным композитором.
Моя экскурсия, в первую очередь, историческая. Если вам будет интересно узнать побольше о жизни общины изнутри, я расскажу о богослужениях, лютеранских праздниках и внутренних мероприятиях, а также об устройстве лютеранской церкви как института.