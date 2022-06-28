За доп. плату предлагается (1600 руб. взрослый, 1400 руб. ребенок до 16 лет):
13.00 Автобусно-пешеходная программа по городу «Моя Москва».
Вы полюбуетесь весенней столицей, восхититесь панорамой Москвы со смотровой площадки Воробьевых Гор.
Главное здание МГУ, внешний осмотр Новодевичьего монастыря, комплекс Поклонная Гора, Москва-сити, Ленинский и Кутузовский проспекты и, конечно же, главная улица города — Тверская.
Вы проедете по широким магистралям красивейшего современнейшего города.
Удивитесь многообразию городских стилей и вкусов.
В продолжении программы вас ждет пешеходная экскурсия-прогулка по историческому центру Москвы. Красная и Манежная площади, ГУМ, Александровский сад все главные «Магниты» Столицы приготовились к празднику и встретят вас красивейшими клумбами и музыкой.
09.30 «Космические истории» (пешеходная экскурсия в ПАВИЛЬОНЕ КОСМОС на ВДНХ).
Вам предстоит пройти по территории ВДНХ, по аллеям и в окружении павильонов первоклассной архитектуры под названием «сталинский ампир».
Уже при входе на ВДНХ, вы почувствуете значимость и торжественность этого места.
А в самом ярком павильоне вас ожидает экскурсия.
Итак, «Космос». Вы познакомитесь с историей уникального павильона, ставшего одним из ключевых символов ВДНХ.
Во время экскурсии вам посчастливится полюбоваться 60-метровым куполом изнутри.
Вы совершите путешествие по «КБ-1.
Космическому бульвару» — в мир истории отечественной космонавтики, по «КБ-2. Конструкторскому бюро» — от первых ракет до запланированных экспедиций на далекие планеты в будущем, а после экскурсии обязательно помечтайте в «КБ-3. Космодроме будущего».
А еще, вы вспомните, почему слово «спутник» с 1957 года известно во всем мире и какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны.
Полноразмерный макет знаменитого комплекса «Мир» впечатлит вас!
И, конечно, вас ожидают подробности первого в истории полета человека в космос.
За доп. плату предлагается (3050 руб. взрослый, 2700 руб. ребенок до 16 лет):
10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА — СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
14.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Царицыно».
Драматична судьба подмосковной императорской резиденции Екатерины Великой.
Так случилось, что он никогда не был использован по своему прямому назначению.
Постепенно разрушаясь он превратился в грандиозные руины.
И вот в начале XXI века всё переменилось!
Дворец восстановили, он по праву получил то, чего был лишен 200 лет: красоту, величие, восхищение и множество долгожданных гостей!
Глядя на великолепное убранство парадных залов, разыгрывается воображение.
Так и кажется, что сейчас заиграет старинная музыка, войдут прекрасные дамы в сопровождении учтивых кавалеров и…….начнется праздник в традициях «галантного века» !
За доп. плату предлагается (1000 руб. взрослый, 900 руб. ребенок до 16 лет).
15.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson.
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на весенний город!
С реки Москва смотрится совсем иначе!
Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!
15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
За доп. плату предлагается (2650 руб. взрослый, 2000 руб. ребенок до 16 лет):
10.30 экскурсия в Оружейной палате «Сокровища московского кремля».
Оружейная палата — уникальный музей, обладающий бесценными сокровищами.
В залах представлено около 4-х тысяч экспонатов.
Украшенные золотом и драгоценными камнями, сверкающие разными оттенками эфесы мечей и шпаг; старинные военные доспехи и облачение рыцаря и его коня; пистолеты с золотой гравировкой.
Вы полюбуетесь церковными реликвиями и посольскими дарами, одеяниями для коронаций, и царскими венцами.
Восхититесь подвенечными платьями императриц, столовой утварью и прочими уникальными предметами.
Коллекция царских тронов раскроет секрет: кто сидел на двухместном троне, и зачем в спинке этого трона прорезано окошечко, прикрытое шторкой.
Знаменитая шапка Мономаха и коллекция царских карет.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
|Гостиница
|Размещение
|Цена
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
|18 600.00 руб.
|Аэростар 4*
|1-местный номер стандартный
|25 900.00 руб.
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
17 200.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
17 200.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
18 600.00 руб.
Доп. место Взрослый
|Космос 3*
|2-местный номер стандартный
|18 600.00 руб.
|Космос 3*
|1-местный номер стандартный
|25 900.00 руб.
|Космос 3*
|2-местный номер стандартный
17 200.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Космос 3*
|2-местный номер стандартный
17 200.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Космос 3*
|2-местный номер стандартный
18 600.00 руб.
Доп. место
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
|30.04 13.00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Моя Москва» взрослый
|1 600.00 руб.
|04.05 15.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson. взрослый
|1 000.00 руб.
|Трансфер гостиница - аэропорт
|3 700.00 руб.
|Трансфер аэропорт - гостиница
|3 700.00 руб.
|Трансфер гостиница - ж/д вокзал
|2 700.00 руб.
|Трансфер ж/д вокзал - гостиница
|2 700.00 руб.
|06.05 10.30 экскурсия в Оружейной палате «Сокровища московского кремля». реб. до 16 лет
|2 000.00 руб.
|06.05 10.30 экскурсия в Оружейной палате «Сокровища московского кремля». взрослый
|2 650.00 руб.
|04.05 15.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson. реб. до 16 лет
|900.00 руб.
|02.05 10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля реб. до 16 лет
|2 700.00 руб.
|02.05 10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля. взрослый
|3 050.00 руб.
|30.04 13.00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Моя Москва» реб. до 16 лет
|1 400.00 руб.
|Встреча у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом
|1 200.00 руб.