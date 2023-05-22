Как люди, неравнодушные к жизни и творчеству Марины Цветаевой, мы обсудим лишь достоверные факты из её биографии, не прибегая к слухам и мнениям. Я расскажу вам о том, где она бывала и с кем общалась. Вы подробнее узнаете о её семье, родителях, муже Сергее, дочерях Ариадне и Ирине. Поговорим и про её дом: о том, как она его выбрала и как позже здесь возник музей. И конечно, не пройдём мимо других сторон её жизни — вы послушаете об «обормотниках», в которых Цветаева была заядлой участницей, о её отношениях с Софьей Парнок, Осипом Мандельштамом, Никодимом Плуцер-Сарно, дружбе с Константином Бальмонтом, «вахтанговцами», князем Сергеем Волконским и многими другими.
Цветаевская Москва
Несколько столичных улиц и переулков отныне будут тесно связаны для вас с именем Цветаевой. Я покажу старейшее в Москве музыкальное училище, где поэтесса брала уроки; раскрою адреса домов, где жили её друзья и возлюбленные, а также приведу к особняку, где проходили встречи творческой интеллигенции с участием Марины Цветаевой. Кроме того, вы увидите церковь, где спустя 50 лет после смерти поэта была совершена панихида по ней.
Во время прогулки я буду читать её стихи, в том числе посвященные людям, о которых будет мой рассказ. Марина Цветаева была щедра на посвящения: «Из рук моих — нерукотворный град прими, мой странный, мой прекрасный брат!»
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 648 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я — жительница Москвы и её экскурсовод. Люблю свой город, увлекаюсь его историей, архитектурой, искусством, особенно периодом Серебряного века. Надеюсь увлечь и вас. Приходите!
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Фотографии от путешественников
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Светлана
22 мая 2023
Огромное спасибо Татьяне за интересную экскурсию. Много полезной и интересной информации о жизни Марины Цветаевой в Москве. Рекомендую всем, кто увлечен творчеством поэтессы.
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НАДЕЖДА
15 мая 2023
Огромное спасибо,за экскурсию,ее проводила Татьяна,очень интересно,много информации,доходчиво,если бы у нас все в так,владели материалом,то не было бы равнодушных людей,не знающих своей истории,литературы. Огромное ей спасибо по оценки баллов 5+. Будем рекомендовать ее своим друзьям.
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Наталья
8 апр 2023
Отличная экскурсия, которая затронула ключевые этапы жизни и творчества Цветаевой. Посетили места арбатских переулков, связанных с поэтессой. Татьяна прекрасно излагает материал, цитирует стихотворения и даже напевает песни по ее стихам. Прекрасное настроение, несмотря на некоторые трагичные ноты, связанные с Цветаевой и тем временем, обеспечено.
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Наталья
16 янв 2023
Татьяне выражаю огромную благодарность за прекрасную экскурсионную программу! В моей жизни это первая индивидуальная экскурсия, после которой осталось упоительное послевкусие. Я познакомилась не только с литературной Москвой, но и с читать дальше
изумительным экскурсоводом. Поэтому во время нашего небольшого путешествия по Москве я получила массу приятных впечатлений, а самое главное — полезную и интересную информацию о жизни Марины Цветаевой в Москве. Я бы рекомендовала эту экскурсию всем тем, кто увлечён жизнью и творчеством замечательной русской поэтессы.
Е
Елена
21 авг 2022
Замечательная экскурсия! Были с подругой. Нам очень понравилось! Татьяна с такой душой рассказывает о Марине Цветаевой, видно, что очень любит и хорошо знает жизнь поэтессы. С удовольствием порекомендуем Татьяну друзьям и знакомым.
Е
Елена
4 авг 2022
Очень понравилась экскурсия! Татьяна прекрасный, эрудированный, высококлассный специалист своего дела и очень приятный человек! Узнали много нового, интересного о Марине Цветаевой и попутно познакомились с красивыми, уютными местами Москвы. Получили огромное удовольствие от экскурсии и много приятных впечатлений. Спасибо Татьяне за интересно проведенное время!
Ирина
16 июня 2022
Походить и послушать замечательную подборку материала про М. Цветаеву - значит прекрасно провести время. Татьяна-очень хороший организатор Экскурсии. Рекомендую всем жителям и гостям Москвы. 👍👍
А
Анна
13 июня 2022
Интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Татьяне за то, что цитировала самые известные строки из стихотворений поэтессы и немного изменила формат, рассказав не только о Марине Цветаевой, но и о других поэтах Серебряного века, а также о театре Вахтангова, Б. Окуджаве и др.
Михаил
11 дек 2021
Татьяна прекрасный экскурсовод хорошо понимающий тему и умеющий ее донести до группы. А ещё Татьяна прекрасно читает стихи Марины Цветаевой
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Руслан
8 дек 2021
Татьяна по-настоящему увлечена темой экскурсии, любит творчество поэта и много готовилась, составляя маршрут. Много информации узнали, про круг общения и жизнь, про любовь и дома, про сложное время и жутких испытаниях. читать дальше
Побродили по красивым улицам и переулкам там, где обычные экскурсионные маршруты не проводят. В середине экскурсии зашли в кафе, попить кофе, согреться и посмотреть фотографии на планшете. Рекомендуем любителям творчества поэта
Евгения
2 ноя 2021
Экскурсия очень понравилась. Так здорово, когда гид по-настоящему увлечён темой экскурсии, знает и любит её. Татьяна именно такой гид, которого хочется слушать и которому веришь. Было очень интересно, и московские переулки добавили прогулке очарования. Спасибо большое за приятно и полезно проведённое время!
М
Мария
26 авг 2021
Отличная экскурсия, спасибо
О
Ольга
25 авг 2021
Татьяна, прекрасный экскурсовод. Приятная, грамотная речь, глубокие знания биографии М. Цветаевой, очень приятная прогулка получилась! Спасибо большое!!!
Варвара
28 июля 2021
Благодарим за познавательный экскурс в жизнь Марины Цветаевой. Большой объем материала, но все очень прнятно и с любовью изложено. Прекрасное прочтение стихов, волнующие подробности из жизни поэта, любимые места и люди-обр всем этом Татьяна повествует с увлечением. Гуляешь по Москве и слушаешь экскурсовода взахлеб. Удачи и развития
И
Илона
28 июня 2021
Мы получили большое удовольствие от проведённого на экскурсии времени! Татьяна - прекрасный экскурсовод, видно, что человек очень увлечён своим делом!