Что вас ожидает

Вокруг острова за час!

Прогулка стартует от причала «Троице-Лыково» в Строгино. На двухпалубном теплоходе «Москва» вы проплывете вокруг памятника природы — острова Серебряный Бор. С воды увидите пляжи, вековой сосновый бор, где охотились русские цари, Троицкую церковь 18 века и современные достопримечательности Москвы: подвесной Живописный мост, Карамышевскую плотину и ГЭС. На этом маршруте настолько свежо и зелено, что вы будто перенесетесь далеко за пределы мегаполиса — в край хвойных лесов.

Маршрут прогулки

«Причал Троице-Лыково» — Серебряный Бор — Рублёвский лес — Бездонное озеро — район Крылатское — Живописный мост — Поселок городского типа «Речник» — Карамышевский разлив — Хорошевский мост — Канал Хорошевское спрямление — район Щукино — «Причал Троице-Лыково»

Организационные детали

На этом маршруте обязательна покупка билетов для всех, даже самых маленьких пассажиров 0+.

Как проходит круиз