Маршрут «Кругосветка» вокруг острова Серебряный Бор

Проплыть по одному из самых живописных маршрутов Москвы-реки

Групповая
Приглашаем вас на бюджетную прогулку по самой зеленой речной линии Москвы — вокруг Серебряного Бора! На теплоходе «Москва», где с комфортом могут разместиться до 150 человек, вы проплывете вдоль чистейших пляжей и сосновых лесов, осмотрите бывшие царские угодья и современный Живописный мост.

На борту есть аудиосистема, ресторан и другие необходимые удобства.
Маршрут «Кругосветка» вокруг острова Серебряный Бор
Маршрут «Кругосветка» вокруг острова Серебряный Бор
Маршрут «Кругосветка» вокруг острова Серебряный Бор
Маршрут «Кругосветка» вокруг острова Серебряный Бор
Маршрут «Кругосветка» вокруг острова Серебряный Бор
Маршрут «Кругосветка» вокруг острова Серебряный Бор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вокруг острова за час!

Прогулка стартует от причала «Троице-Лыково» в Строгино. На двухпалубном теплоходе «Москва» вы проплывете вокруг памятника природы — острова Серебряный Бор. С воды увидите пляжи, вековой сосновый бор, где охотились русские цари, Троицкую церковь 18 века и современные достопримечательности Москвы: подвесной Живописный мост, Карамышевскую плотину и ГЭС. На этом маршруте настолько свежо и зелено, что вы будто перенесетесь далеко за пределы мегаполиса — в край хвойных лесов.

Маршрут прогулки

«Причал Троице-Лыково» — Серебряный Бор — Рублёвский лес — Бездонное озеро — район Крылатское — Живописный мост — Поселок городского типа «Речник» — Карамышевский разлив — Хорошевский мост — Канал Хорошевское спрямление — район Щукино — «Причал Троице-Лыково»

Организационные детали

На этом маршруте обязательна покупка билетов для всех, даже самых маленьких пассажиров 0+.

Как проходит круиз

  • На теплоходе «Москва-21» или «Москва 24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Сопровождение гида не предполагается
  • На борт можно взять свои напитки, продукты питания приносить не разрешается

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Троице-Лыково» в Строгино
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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