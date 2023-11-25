Встречаемся утром у метро Аннино и едем около 3-4 часов в Тульскую область в Кондуки. По пути сделаем остановку в кафе на завтрак.

Сегодня вдоволь нагуляемся по возвышенностям Кондуков, посмотрим на разноцветные искусственные озёра и спустимся к воде. Полюбуемся «марсианскими» пейзажами и рассмотрим массивные терриконы, отвалы горных пород. Всего пройдём около 6 км.

Остановимся на ночь в уютной гостинице, где все желающие смогут расслабиться перед сном в бане, хамаме и поплавать в бассейнах.