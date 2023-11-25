«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй

Обновиться в бане и хамаме, спуститься в каменоломни и забраться на высшую точку Романцевских гор

Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Экспресс-перезагрузка на природе с сохранением комфорта — переночуем в уютной гостинице, будем гулять по возвышенностям, налюбуемся разноцветными озёрами и спустимся под землю. Летом Кондуки превращаются в горно-водный лабиринт, а зимой впечатляют почти байкальским льдом.

Увидим Гурьевские каменоломни, куда не проникает ни один лучик света, а температура не превышает 9 градусов тепла.

Порадуем себя релаксом в бане, хамаме, бассейне и вкусными домашними блюдами из фермерских продуктов.
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
«Марсианские» Кондуки с трансфером из Москвы: прогулки, SPA-комплекс и жизнь под землёй
Ближайшие даты:
25
ноя
9
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список необходимых вещей вам вышлет инструктор в общем чате перед походом.

Программа тура по дням

1 день

Разноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнах

Встречаемся утром у метро Аннино и едем около 3-4 часов в Тульскую область в Кондуки. По пути сделаем остановку в кафе на завтрак.

Сегодня вдоволь нагуляемся по возвышенностям Кондуков, посмотрим на разноцветные искусственные озёра и спустимся к воде. Полюбуемся «марсианскими» пейзажами и рассмотрим массивные терриконы, отвалы горных пород. Всего пройдём около 6 км.

Остановимся на ночь в уютной гостинице, где все желающие смогут расслабиться перед сном в бане, хамаме и поплавать в бассейнах.

Разноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнахРазноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнах
2 день

Главная высота Кондуков и Гурьевские каменоломни

Позавтракаем и отправляемся гулять на главную высоту Кондуков. Обойдём гору и прилегающие озёра, цвета которых переливаются от огненно-красного до голубо-зелёного. Спустимся в Гурьевские каменоломни, где пройдём 20-минутный ознакомительный маршрут, куда не попадает ни один лучик света, а температура не превышает 9 градусов тепла. Общий километраж — 9 км.

Пообедаем фермерскими продуктами и вернёмся к вечеру в Москву.

Главная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломниГлавная высота Кондуков и Гурьевские каменоломни

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, метро Аннино, 08:30
Завершение: Москва, метро Аннино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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