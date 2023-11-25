Обновиться в бане и хамаме, спуститься в каменоломни и забраться на высшую точку Романцевских гор
Увидим Гурьевские каменоломни, куда не проникает ни один лучик света, а температура не превышает 9 градусов тепла.
Порадуем себя релаксом в бане, хамаме, бассейне и вкусными домашними блюдами из фермерских продуктов.
ноя
дек
Описание
Организационные детали
Список необходимых вещей вам вышлет инструктор в общем чате перед походом.
Программа тура по дням
Разноцветные Кондуки и релакс в бане, хамаме и бассейнах
Встречаемся утром у метро Аннино и едем около 3-4 часов в Тульскую область в Кондуки. По пути сделаем остановку в кафе на завтрак.
Сегодня вдоволь нагуляемся по возвышенностям Кондуков, посмотрим на разноцветные искусственные озёра и спустимся к воде. Полюбуемся «марсианскими» пейзажами и рассмотрим массивные терриконы, отвалы горных пород. Всего пройдём около 6 км.
Остановимся на ночь в уютной гостинице, где все желающие смогут расслабиться перед сном в бане, хамаме и поплавать в бассейнах.
Главная высота Кондуков и Гурьевские каменоломни
Позавтракаем и отправляемся гулять на главную высоту Кондуков. Обойдём гору и прилегающие озёра, цвета которых переливаются от огненно-красного до голубо-зелёного. Спустимся в Гурьевские каменоломни, где пройдём 20-минутный ознакомительный маршрут, куда не попадает ни один лучик света, а температура не превышает 9 градусов тепла. Общий километраж — 9 км.
Пообедаем фермерскими продуктами и вернёмся к вечеру в Москву.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, метро Аннино, 08:30Завершение: Москва, метро Аннино
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.