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Мартовские улитки и пастила (Коломна - улиточная ферма - праздничный обед с шампанским)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Мартовские улитки и пастила (Коломна - улиточная ферма - праздничный обед с шампанским)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🖼Музеи
  • 🍤Можно и покушать
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 280 ₽ за человека

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Мартовские улитки и пастила (Коломна - улиточная ферма - праздничный обед с шампанским)
Мартовские улитки и пастила (Коломна - улиточная ферма - праздничный обед с шампанским)

Что вы увидите

  • Обзорная экскурсия по Коломне
  • Обзорная экскурсия по территории коломенского кремля
  • Экскурсия в музей "Коломенская пастила"
  • Праздничный обед на улиточной ферме с бокалом шампанского
  • Экскурсия по крокодиловой ферме
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
Отличная праздничная программа в самом красивом городе Подмосковья. Шаманское, улитки крокодилы и пастила. Все для вас милые дамы! Не забудьте взять своих любимых и вперед! К новым открытиям и вкусному угощению!
Праздничная обзорная экскурсия ⛳ по городу. Коломна, город 🏙️ небольшой, его исторический центр составляют милые особняки конца XIX – начала XX века. Во время неспешной прогулки мы полюбуемся деревянной резьбой наличников, ощутим аромат прошлых эпох и послушаем рассказ о знаменитых коломенцах, а их в истории 📖 города было немало, например, митрополит Филарет Дроздов, родственник любимому телеведущему Николаю Дроздову, писатель Лажечников, дирижер, создатель русского академического хода Александр Свешников.
Коломенский кремль. Обзорная экскурсия ⛳, пешеходная.
Музей 🖼 "Коломенская пастила"
Музей 🖼 расположился в самом сердце коломенского посада. В нем воссоздана удивительна, душевная атмосфера старинной купеческой усадьбы Сурановых. После изучения архивов была тщательно воссоздана технологию изготовления коломенской пастилы и создана целая коллекцию исчезнувших вкусов, каждый – со своей особенной историей 📖.
Нас ждет праздничный обед на улиточной ферме с бокалом шампанского и дегустацией улиток. Необычно и очень вкусно!
В нашей программе увлекательная экскурсия ⛳ по крокодиловой ферме. Мы познакомимся с милыми хищниками, узнаем как им живется в наших краях, чем они питаются, услышим забавные истории 📖. Сделаем отличные снимки на память, будет чем удивить друзей.
Что входит
  • транспортное обслуживание автобусом туристического класса
  • праздничный обед на улиточной ферме с шампанским
  • услуги экскурсовода-сопровождающего по всему маршруту
  • экскурсии согласно программе
Начало и место завершения
🚩 метро «Марксистская»
Мартовские улитки и пастила (Коломна - улиточная ферма - праздничный обед с шампанским)
Мартовские улитки и пастила (Коломна - улиточная ферма - праздничный обед с шампанским)
Мартовские улитки и пастила (Коломна - улиточная ферма - праздничный обед с шампанским)
Мартовские улитки и пастила (Коломна - улиточная ферма - праздничный обед с шампанским)
Мартовские улитки и пастила (Коломна - улиточная ферма - праздничный обед с шампанским)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Р.
Центр Р.
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