ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

Отличная праздничная программа в самом красивом городе Подмосковья. Шаманское, улитки крокодилы и пастила. Все для вас милые дамы! Не забудьте взять своих любимых и вперед! К новым открытиям и вкусному угощению!

Праздничная обзорная экскурсия ⛳ по городу. Коломна, город 🏙️ небольшой, его исторический центр составляют милые особняки конца XIX – начала XX века. Во время неспешной прогулки мы полюбуемся деревянной резьбой наличников, ощутим аромат прошлых эпох и послушаем рассказ о знаменитых коломенцах, а их в истории 📖 города было немало, например, митрополит Филарет Дроздов, родственник любимому телеведущему Николаю Дроздову, писатель Лажечников, дирижер, создатель русского академического хода Александр Свешников.

Коломенский кремль. Обзорная экскурсия ⛳, пешеходная.

Музей 🖼 "Коломенская пастила"

Музей 🖼 расположился в самом сердце коломенского посада. В нем воссоздана удивительна, душевная атмосфера старинной купеческой усадьбы Сурановых. После изучения архивов была тщательно воссоздана технологию изготовления коломенской пастилы и создана целая коллекцию исчезнувших вкусов, каждый – со своей особенной историей 📖.

Нас ждет праздничный обед на улиточной ферме с бокалом шампанского и дегустацией улиток. Необычно и очень вкусно!

В нашей программе увлекательная экскурсия ⛳ по крокодиловой ферме. Мы познакомимся с милыми хищниками, узнаем как им живется в наших краях, чем они питаются, услышим забавные истории 📖. Сделаем отличные снимки на память, будет чем удивить друзей.