«С детства осталось во мне чудесное, не похожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось «Масленица» Иван Шмелев.

Мы совершим путешествие по масленичной Москве, посетим улицы и парки, где «всюду весело, оживленно, всюду жизнь бьет ключом».

На экскурсии Вы узнаете:

историю празднования Масленицы,

традиции Масленой недели о масленичном меню,

о рецептах блинов и напитков почему нельзя качаться на качелях в Масленицу?

«Безумная неделя» или праздник?

что просили испокон века прихожане «по разной надобности» на Масленицу,

загадаем на МАСЛЕНИЦУ (старинная масленичная традиция заговора на весь год)

Вспомним старинные православные традиции и приметы, связанные «с уроками Масленицы»

Вас ЖДУТ: Кузнецкий мост, Замоскворечье, парк «Музеон», Воробьевы горы и вся масленичная Москва.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в Москве с 24 февраля по 01 марта 2020 года. Встречайте один из самый ярких, щедрых и радостных зимних праздников!

На площадках по всей столице будут установлены тематические площадки. В программе: веселые народные гулянья с песнями и танцами, спортивные игры и забавы, ярмарка с сувенирами и поделками и, конечно же, с вкуснейшими блинами из гречневой и пшеничной муки. Так же запланированы: увлекательные мастер-классы, театрализованные представления и обязательно попробуйте блинчики — из гречневой и пшеничной муки, сладкие и сытные…

Подготовка к празднику идет полным ходом! Подробности о фестивале появятся на сайте уже совсем скоро.