Масленица: гуляния и традиции

Масленица

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Масленица: гуляния и традиции
Масленица: гуляния и традиции
Масленица: гуляния и традиции
Масленица: гуляния и традиции
Масленица: гуляния и традиции
Масленица: гуляния и традиции

Что вас ожидает 🤩

  • Кузнецкий мост
  • Замоскворечье
  • Парк «Музеон»
  • Воробьевы горы и вся масленичная Москва
«С детства осталось во мне чудесное, не похожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось «Масленица» Иван Шмелев.
Мы совершим путешествие по масленичной Москве, посетим улицы и парки, где «всюду весело, оживленно, всюду жизнь бьет ключом».

На экскурсии Вы узнаете:

историю празднования Масленицы,
традиции Масленой недели о масленичном меню,
о рецептах блинов и напитков почему нельзя качаться на качелях в Масленицу?

«Безумная неделя» или праздник?

что просили испокон века прихожане «по разной надобности» на Масленицу,
загадаем на МАСЛЕНИЦУ (старинная масленичная традиция заговора на весь год)
Вспомним старинные православные традиции и приметы, связанные «с уроками Масленицы»
Вас ЖДУТ: Кузнецкий мост, Замоскворечье, парк «Музеон», Воробьевы горы и вся масленичная Москва.
Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в Москве с 24 февраля по 01 марта 2020 года. Встречайте один из самый ярких, щедрых и радостных зимних праздников!
На площадках по всей столице будут установлены тематические площадки. В программе: веселые народные гулянья с песнями и танцами, спортивные игры и забавы, ярмарка с сувенирами и поделками и, конечно же, с вкуснейшими блинами из гречневой и пшеничной муки. Так же запланированы: увлекательные мастер-классы, театрализованные представления и обязательно попробуйте блинчики — из гречневой и пшеничной муки, сладкие и сытные…
Подготовка к празднику идет полным ходом! Подробности о фестивале появятся на сайте уже совсем скоро.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Таганская (радиальная) , ул. Большие Каменщики д
Завершение: м. Таганская (радиальная) , ул. Большие Каменщики д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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