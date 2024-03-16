Масленица в усадьбе «
Как отмечали масленицу в дворянской усадьбе, какие блюда готовили на «обжорной» неделе, в какие игры играли? Всего 33 километра от Кремля – и вы в знаменитой усадьбе «Горки Ленинские», где все вещи помнят и последних хозяев усадьбы, и знаменитых кремлёвских постояльцев, где так приятно гулять по тихому старинному парку, и где ждёт вас весёлая Масленица!
Ближайшие даты:
16
мар
мар
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|4 190 ₽
|Детский
|4 140 ₽
|Пенсионный
|4 140 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Музей-усадьба «Горки Ленинские»
- Экскурсия по Большому дому
- Масленичная программа
Описание
Музей-усадьба «Горки Ленинские» Усадьба Горки – одна из немногих усадеб России с хорошо сохранившимися интерьерами зданий. Живописные окрестности, неповторимая архитектура и уникальная история усадьбы вызывает неподдельный интерес. Экскурсия по Большому дому Убранство дома поражает своим великолепием. Женская и мужская половина дома отличаются цветовой гаммой интерьера и обстановкой, но сходятся в своей красоте и безупречном стиле. Прекрасно сохранились старинная мебель, книги, часы, картины, мейсоновский фарфоровый столик в одной из ванных комнат и многое другое. Поражает воображение великолепно обставленная столовая с большим, красиво сервированным столом. Окна от потолка до пола делают её светлой и тёплой, а двери, ведущие прямо на террасу, позволяют прямо из-за стола проследовать на свежий воздух, чтобы сделать перерыв во время трапезы. Изюминкой этого дома является зимний сад, который украшает группа античных скульптур, гарнитур, картины на стенах, персидский ковёр на полу и шикарная люстра на потолке. Здесь расположен кабинет Ленина, в котором он работал, а в бывшей детской дочерей Морозовых – спальня вождя, куда он перебрался под конец жизни и в которой скончался. Масленичная программа Окунувшись в атмосферу дворянской усадьбы, вы узнаете, как праздновали проводы зимы в давние времена на Руси. А затем пройдя по подземному переходу, окажитесь в усадебной кухне, где услышите о том, какие блюда подавали к столу в «обжорную» неделю. А какая масленица без игр, да ещё таких, в какие играли в усадьбе? Попробуйте свои ловкость и умение в бильбоке, бирюльки, метёлочка, гусёк, кубари и других. Наигрались? Пора и чай пить, блинов отведать! Свободное время Пройдитесь неспешно по старинным аллеям парка, подойдите к Круглому родниковому пруду, окунитесь в атмосферу умиротворенности, покормите белок. Посетите мемориальный гараж, где главный экспонат – это автомобиль Rolls-Royce «Silver Ghost», с гусеничным приводом на задних колёсах и лыжами на передних, на котором Ленин доезжал до кремля из Горок «с ветерком» за какие-то полтора часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Развлекательная программа
- Чаепитие с блинами
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 08:15 Сбор группы и встреча с гидом м. СпортивнаяЗавершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Важная информация
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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