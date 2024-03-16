Описание

Музей-усадьба «Горки Ленинские» Усадьба Горки – одна из немногих усадеб России с хорошо сохранившимися интерьерами зданий. Живописные окрестности, неповторимая архитектура и уникальная история усадьбы вызывает неподдельный интерес. Экскурсия по Большому дому Убранство дома поражает своим великолепием. Женская и мужская половина дома отличаются цветовой гаммой интерьера и обстановкой, но сходятся в своей красоте и безупречном стиле. Прекрасно сохранились старинная мебель, книги, часы, картины, мейсоновский фарфоровый столик в одной из ванных комнат и многое другое. Поражает воображение великолепно обставленная столовая с большим, красиво сервированным столом. Окна от потолка до пола делают её светлой и тёплой, а двери, ведущие прямо на террасу, позволяют прямо из-за стола проследовать на свежий воздух, чтобы сделать перерыв во время трапезы. Изюминкой этого дома является зимний сад, который украшает группа античных скульптур, гарнитур, картины на стенах, персидский ковёр на полу и шикарная люстра на потолке. Здесь расположен кабинет Ленина, в котором он работал, а в бывшей детской дочерей Морозовых – спальня вождя, куда он перебрался под конец жизни и в которой скончался. Масленичная программа Окунувшись в атмосферу дворянской усадьбы, вы узнаете, как праздновали проводы зимы в давние времена на Руси. А затем пройдя по подземному переходу, окажитесь в усадебной кухне, где услышите о том, какие блюда подавали к столу в «обжорную» неделю. А какая масленица без игр, да ещё таких, в какие играли в усадьбе? Попробуйте свои ловкость и умение в бильбоке, бирюльки, метёлочка, гусёк, кубари и других. Наигрались? Пора и чай пить, блинов отведать! Свободное время Пройдитесь неспешно по старинным аллеям парка, подойдите к Круглому родниковому пруду, окунитесь в атмосферу умиротворенности, покормите белок. Посетите мемориальный гараж, где главный экспонат – это автомобиль Rolls-Royce «Silver Ghost», с гусеничным приводом на задних колёсах и лыжами на передних, на котором Ленин доезжал до кремля из Горок «с ветерком» за какие-то полтора часа.