90 отзывов оставили туристы

Мастер и Маргарита. Роман с городом

Расшифровка самой "московской" книги

5
90 отзывов
Светлана
Светлана – Гид из Москвы
"Мастер и Маргарита" — пожалуй, самое "московское" произведение.

Город 🏙️ и текст настолько переплетаются, что их невозможно разделить.

Мы будем заниматься расшифровкой романа, изучать Москву столетней давности, внимательно смотреть по сторонам и пытаться разглядеть героев книги.

А также поговорим о жизни Булгакова, его московских и немосковских произведениях, друзьях и недругах, мечтах и трудностях.
Задать вопросОбычно отвечает за 42 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Мастер и Маргарита. Роман с городом
Мастер и Маргарита. Роман с городом

Программа

Каждый, кто читал этот роман — совершал виртуальное путешествие по реально существующим улицам Москвы, зашифрованным Булгаковым. Расшифровкой романа и Москвы мы и займемся на экскурсии:

  • мы посетим самые известные булгаковские адреса;
  • я помогу вам вспомнить, как самые живописные и важные для романа места были описаны автором;
  • а также объясню, почему именно те места, которые мы посетим, считаются прототипами описанных в книге.

К счастью, улицы города, на которых разворачивается действие романа, очень приятны для прогулок — начиная от Патриарших прудов и заканчивая Тверским бульваром.

Кроме того, я расскажу многое про Москву и жизнь в городе первой половины XX века. Люди и нравы, изображенные в романе, могут дать нам представление о жизни Булгакова. Верно и обратное — знание жизни и быта того времени помогает лучше понять книгу.

Наконец, еще одна важная деталь. Булгаков писал роман долго — 12 лет. За это время поменялось многое: разные редакции главных сцен, довольно сильное изменение задумки книги в целом, влияние здоровья автора на нестыковки повествования. Мы вместе проследим не только за развитием сюжета, но и за развитием собственной жизни книги, чтобы убедиться, как это может быть увлекательно.

«Мы говорим с тобой на разных языках… но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются».

Мастер и Маргарита. Роман с городом
Мастер и Маргарита. Роман с городом
Мастер и Маргарита. Роман с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
По образованию филолог, работаю экскурсоводом с 2009 года, параллельно работаю журналистом. Вожу литературные маршруты и маршруты по отдельным районам Москвы. Согласна с Эльзой Триоле, которая утверждала, что город любят не за красоту самого города, а за те чувства, которые человеку пришлось там испытать. А также что любой город, от самого маленького до переполненного, делают люди, — отчасти поэтому работу гидом очень сложно назвать работой, это скорее состояние души и потребность давать другим частичку того, что вдохновляет тебя.
Напишите мне

90 отзывов оставили туристы

Оксана
5 апр 2021
Чудесную увлекательную экскурсию провела для нас Светлана 25 марта! Мы с мужем получили огромное удовольствие, 3 часа пролетели как один миг. Видно, что Светлана потратила не один год своей жизни на изучение самого романа, его истории, жизни М. Булгакова, поэтому ее экскурсия насыщена всевозможными интересными деталями и нюансами, связанными с произведением Мастер и Маргарита. Очень рекомендуем!
11 мар 2021
Гуляли со Светланой в не очень теплый день, с мокрым снегом и ветром. Но наша группа была увлечена рассказом и почти не замечала холода. Мы увидели, как Маргарита вылетает из окна своего особняка на щетке, как она идет по улице с желтыми цветами, как встречает Мастера. А также дамочек в нижнем белье в саду около театра Варьете, странную троицу у Патриарших прудов и многое другое. Все это благодаря прекрасной артистичной подаче Светланы, с цитатами из текста и фотографиями. В нашей группе были школьники и взрослые, почти все читали роман, но экскурсия подойдет и тем, кто его еще не читал, точно захочется прочесть.
20 янв 2020
Большое спасибо Светлане за экскурсию. Живой диалог, искренняя заинтересованность в материале. Приятно, что учтены все личные пожелания, также хочется отметить, что информацию получили гораздо более емкую и выходящую за пределы одного произведения.
6 янв 2020
Светлана очень умная, интеллигентная, эрудированная девушка. Рассказывает очень увлекательно. Она как будто перенесла нас в Москву 100 лет назад. Мы остались очень довольны!!
28 дек 2019
Прекрасная экскурсия для любителей Булгакова. Отлично подобранный материал и удачный маршрут «оживили» любимые страницы романа, а лёгкая манера изложения и безупречное знание темы экскурсоводом, создали радостное настроение! Надеемся на продолжение путешествия ! Обязательно вернёмся!
27 дек 2019
Замечательная экскурсия. Светлана очень знает и любит эту тему, рассказывает так что хочется слушать ещё и ещё. Чувствуется очень интеллигентный и чуткий человек. Большое спасибо !
6 ноя 2019
Посетили экскурсию со школьниками. Светлана замечательный рассказчик, она сумела заинтересовать всех, мы узнали многое о прототипах, о местах действия романа и о жизни Булгакова. Захотелось снова перечитать роман. Время пролетело незаметно. Мы увидели совсем незнакомую нам Москву - тихую, спокойную, уютную. Рекомендую всем.
6 ноя 2019
Светлана - потрясающий гид, несмотря на молодость. И её русский язык великолепен, в Питере такой не часто услышишь. Не смотря на питерскую погоду (снег и град с дождём, ураганный ветер) провела экскурсию очень хорошо.
5 ноя 2019
Экскурсия интересная! Светлана прекрасный гид! Очень грамотный литературный язык преподнесения информации! Большое спасибо за такой креативный подход!!! Очень интересно слушать и смотреть на произведение через роман с городом!😊 Теперь мы знаем почему Булгаков выбрал Патриаршие пруды, дом Морозовых и тд!!!😉
30 окт 2019
Прекрасно провели время, погуляли по центру Москвы, ждем ответы на наши вопросы и обещанный непубличный стих... -)))
27 окт 2019
Большое спасибо Светлане за экскурсию, все понравилось!
23 окт 2019
Спасибо большое, Светлане! Экскурсия по мотивам романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» прошла великолепно!!! Насыщенная, познавательная и совсем не утомительная, время пролетело стремительно. Однозначно рекомендую))
19 окт 2019
Светлана, огромное спасибо за экскурсию! Вдохновлена!
17 сен 2019
На экскурсии были всей семьей, каждый остался под глубоким впечатлением! Светлана, вы - профессионал своего дела! Очень интересная, жизнерадостная, образованная и наполненная девушка! Роман я читала несколько лет назад, уделяя большое внимание любовной и мистической линиям сюжета. Однако после экскурсии у меня появилась возможность в полной мере осознать и оценить мастерство Булгакова, каждый потаенный уголок романа и жизни писателя. 2;5 часа слушала Светлану на одном дыхании. Отдельная благодарность за вопросы/проверки знаний! Маршрут достаточно простой, хоть и длинный. Опять же, благодаря интересному экскурсоводу, подкованному знаниями не только в области романа, дорога от точки до точки проходит легко, непринуждённо, усталость даёт о себе знать только после окончания экскурсии:) Итог: встреча с интереснейшим человеком, новые знания, положительные эмоции. Советую всем без исключения! Светлана, низкий вам поклон!
12 сен 2019
Благодарим Светлану за потрясающую экскурсию! Узнали роман совершенно с другой стороны, Светлана все разложила по полочкам, все взаимосвязи и шифры, всех героев и их места жительства. После экскурсии зашли в книжный и купили перечитать :) Александра и Евгения.
Ещё 75 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2192 отзыва
Патриаршие пруды: переплетение судеб
2 700
1.5 часа
Патриаршие пруды: переплетение судеб
29 отзывов
Узнать историю «Патриков» и отыскать пересечения в жизнях архитекторов и жильцов старинных особняков
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
900
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
818 отзывов
Арбатские любовные треугольники
От 3 500
2 часа
Арбатские любовные треугольники
28 отзывов
Причудливые переплетения московских улиц и судеб
Булгаковская Москва: мистика и реальность
600
2 часа
Булгаковская Москва: мистика и реальность
420 отзывов
«Бизнес»-Москва до революции
3 200
2 часа
«Бизнес»-Москва до революции
15 отзывов
Узнать историю столичного предпринимательства, которым всегда жил город