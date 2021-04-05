90 отзывов оставили туристы

Программа

Каждый, кто читал этот роман — совершал виртуальное путешествие по реально существующим улицам Москвы, зашифрованным Булгаковым. Расшифровкой романа и Москвы мы и займемся на экскурсии:

мы посетим самые известные булгаковские адреса;

я помогу вам вспомнить, как самые живописные и важные для романа места были описаны автором;

а также объясню, почему именно те места, которые мы посетим, считаются прототипами описанных в книге.

К счастью, улицы города, на которых разворачивается действие романа, очень приятны для прогулок — начиная от Патриарших прудов и заканчивая Тверским бульваром.

Кроме того, я расскажу многое про Москву и жизнь в городе первой половины XX века. Люди и нравы, изображенные в романе, могут дать нам представление о жизни Булгакова. Верно и обратное — знание жизни и быта того времени помогает лучше понять книгу.

Наконец, еще одна важная деталь. Булгаков писал роман долго — 12 лет. За это время поменялось многое: разные редакции главных сцен, довольно сильное изменение задумки книги в целом, влияние здоровья автора на нестыковки повествования. Мы вместе проследим не только за развитием сюжета, но и за развитием собственной жизни книги, чтобы убедиться, как это может быть увлекательно.

«Мы говорим с тобой на разных языках… но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются».