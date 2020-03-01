Марина проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Мастер-класс: сладости XIX века

Приготовить конфеты по уникальному рецепту и узнать о торговле лакомствами в прошлом

Марина
Задать вопрос
Марина – ваш гид
В XIX веке каждая хозяюшка могла приготовить «конфект» — на мастер-классе и вы освоите это искусство.

Вы также осмотрите музей-кофейню и услышите интересные факты о сладостях, об особенностях их продажи.

А еще мы пройдём по московским бульварам и поговорим о жизни горожан того времени.
1500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Пушкинская
Забронировать экскурсию
Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века

Что вас ожидает

Дух прошлого
Чтобы проникнуться атмосферой, перед мастер-классом мы прогуляемся по знаменитым бульварам — Тверскому и Никитскому. Как и сегодня, в XIX веке здесь любили гулять горожане, а после прогулки пить дома чай с «конфектами». Во время экскурсии я поделюсь историей двух московских бульваров и трех площадей, покажу, из чьей квартиры можно увидеть мир в розовом цвете и где находится дом-ледокол. Расскажу о том, где крестили Суворова и Герцена, где Пушкин познакомился и обвенчался с Гончаровой и почему «переехал» памятник поэту.

Сладкая жизнь
Наш мастер-класс будет проходить в музее-кофейне «Конфектная лавка». Вы изготовите конфеты, которые, возможно, ела ещё ваша прабабушка, узнаете о тонкостях старинного рецепта и оцените вкус натуральных ингредиентов. Мы можем почаёвничать с этим угощением — или же вы заберёте его с собой в фирменной коробочке.
После осмотрим залы музея-кофейни: я расскажу, как шла торговля сладостями в XlX веке и как были обустроены лавочки, как продавали ириски, помадки, карамель, тянучки и марципаны. Поговорим и об изящном оформлении упаковки, а также о том, как украшали витрины и проводили «рекламные кампании».

Организационные детали

Экскурсия и мастер-класс входят в стоимость, дополнительных расходов не предвидится.

Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века
Мастер-класс: сладости XIX века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Пушкинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Марина
Марина
Я родилась и всю жизнь живу в удивительном городе, имя которого — Москва. И на своих экскурсиях я покажу вам ту Москву, которую хорошо знаю и очень люблю. Я проведу вас по улицам, дворам и переулкам, где мне с детства знаком каждый уголок. Многое, конечно, изменилось, но Москва не утеряла своей самобытности и красоты. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Разрабатываю персональные маршруты, с учетом пожеланий гостей. Есть аккредитация Правительства Москвы.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Марина проводит ещё 2 экскурсии

В гости к Галине Улановой — в высотку на КотельническойВ гости к Галине Улановой — в высотку на КотельническойВ гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
1300 за человека
2 часа
1 отзыв
Исследовать Китай-город, узнать историю одной из 7 сталинских высоток и посетить квартиру балерины
Не секрет, что старым столичным районам есть чем удивить любопытствующих — и у Кулишек (известных нам как Китай-город) целый чемодан историй. А ещё там красуется высотное здание, где квартировались разные творческие личности — одна из них Галина Уланова. Вы изучите район, услышите о легендарной «сталинке» и побываете в гостях у балерины.
Переулки и сюжеты Патриарших прудовПереулки и сюжеты Патриарших прудовПереулки и сюжеты Патриарших прудов
1300 за человека
3 часа
4 отзыва
Прогулка по району, который всегда притягивал таланты, и посещение музея-квартиры Людмилы Гурченко
Патриаршие хранят множество историй о своих необыкновенных жителях, реальных и вымышленных. Вы погрузитесь в эти сюжеты, рассматривая архитектуру, узнаете о названиях улочек и прошлом района. А после побываете в атмосферной квартире Людмилы Гурченко — рассмотрите детали интерьера, проникнетесь миром великой актрисы и даже выпьете чаю в ее гостиной.

Гастрономические экскурсии по Москве

Москва для кофемановМосква для кофемановМосква для кофеманов
4800 за экскурсию
3.5 часа
8 отзывов
Совершить исторический вояж в сердце столицы и приобщиться к местной кофейной культуре
Кофе для москвичей — это не просто напиток, а стиль жизни и неизменный утренний ритуал. На прогулке от Красной площади до Тверского бульвара вы узнаете, как кофе завоёвывал столицу и покорял сердца монархов, оцените шедевры лучших бариста Москвы и взглянете на ключевые достопримечательности с неожиданного «кофейного» ракурса.
Гастрономический тур по студгородку РУДНГастрономический тур по студгородку РУДНГастрономический тур по студгородку РУДН
5290 за экскурсию
3 часа
70 отзывов
О лучших местах, меню и блюдах, которые непременно стоит попробовать
Вы познакомитесь с кулинарными традициями множества стран от Китая до Эфиопии и откроете для себя самобытный уголок Москвы - край яркого, шумного студенчества и настоящий мир в миниатюре (здесь учатся представители 146 стран!!!).
Гастрономическая история МосквыГастрономическая история МосквыГастрономическая история Москвы
5460 за экскурсию
2.5 часа
12 отзывов
От модных трактиров и ресторанов прошлого до трендовых заведений современности
На Кузнецком мосту, Петровке, Столешниковом переулке и Тверской с 18 века по сей день работают видные рестораны с заурядными рюмочными, люксовые магазины с лавками французских модисток и русских дизайнеров. И у каждого заведения — своя забавная, поучительная или таинственная история. Вы узнаете, где Пушкин ел трюфеля, запивая их холодным супом из малины и ревеня; как кутило московское купечество, превращая рояль в аквариум для шампанского; что было на месте «Центрального рынка» на Трубной и другие любопытные подробности о ресторанной и гастрономической жизни столицы.
Вкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-Залесского
3130 за экскурсию
3 часа
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Москва — чайная столица РоссииМосква — чайная столица РоссииМосква — чайная столица России
3500 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Погрузиться в историю чайной культуры и торговли
Любите ли вы чай так, как люблю его я? Так мог бы сказать почти каждый москвич: жителей столицы не зря называли водохлёбами, а чай — их пятой стихией. На этой экскурсии вы познакомитесь с историей и традициями московской чайной культуры, полюбуетесь особняками чаеторговых семей, узнаете разницу между «кантонским» и «караванным» чаем и научитесь правильно выбирать и употреблять этот напиток.
Мастер-класс по карамели для школьниковМастер-класс по карамели для школьниковМастер-класс по карамели для школьников
1050 за человека
1 час
Ребята сделают сладости своими руками и почувствуют себя настоящими карамелье!
Мы предлагаем вкусный ответ на вопрос — как развлечь ребенка, развивая его. Это мастер-класс по карамели ручной работы: ребят любого возраста ждут увлекательный процесс, полет творчества, викторина-дегустация, подарок от нашей мастерской. Класс превратится в маленькую кондитерскую фабрику, и у каждого останутся яркие сладкие эмоции!

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река