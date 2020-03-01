Марина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Дух прошлого

Чтобы проникнуться атмосферой, перед мастер-классом мы прогуляемся по знаменитым бульварам — Тверскому и Никитскому. Как и сегодня, в XIX веке здесь любили гулять горожане, а после прогулки пить дома чай с «конфектами». Во время экскурсии я поделюсь историей двух московских бульваров и трех площадей, покажу, из чьей квартиры можно увидеть мир в розовом цвете и где находится дом-ледокол. Расскажу о том, где крестили Суворова и Герцена, где Пушкин познакомился и обвенчался с Гончаровой и почему «переехал» памятник поэту.

Сладкая жизнь

Наш мастер-класс будет проходить в музее-кофейне «Конфектная лавка». Вы изготовите конфеты, которые, возможно, ела ещё ваша прабабушка, узнаете о тонкостях старинного рецепта и оцените вкус натуральных ингредиентов. Мы можем почаёвничать с этим угощением — или же вы заберёте его с собой в фирменной коробочке.

После осмотрим залы музея-кофейни: я расскажу, как шла торговля сладостями в XlX веке и как были обустроены лавочки, как продавали ириски, помадки, карамель, тянучки и марципаны. Поговорим и об изящном оформлении упаковки, а также о том, как украшали витрины и проводили «рекламные кампании».