Храм Мартина Исповедника, где хранится рубашечка (срачица) Матронушки, к которой мы подойдем без очереди, Покровский монастырь
Матрона МосковскаяЧеловек всегда верил, что во Вселенной есть кто-то, кто поможет и спасёт в момент, когда ни одной капли надежды больше не осталось. В наш век последним оплотом для тысяч людей стала Матрона Московская или Матронушка. Так многие ласково называют её. Сегодня она Святая, но ещё совсем недавно, она была среди нас. Кто эта женщина и каким образом она научилась творить чудеса?
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 м. Таганская (кольцевая)
Место завершения
🏁 м. Таганская,
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.