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Матрона Московская

Виктория Ш.
Виктория Ш. – Гид из Москвы
Приглашаем вас в паломническую поездку к православным святыням.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Матрона Московская
Матрона Московская

Что вы увидите

  • одно из мест где проживала Матрона Московская
  • Храм Мартина Исповедника, где хранится рубашечка (срачица) Матронушки, к которой мы подойдем без очереди, Покровский монастырь
Матрона МосковскаяЧеловек всегда верил, что во Вселенной есть кто-то, кто поможет и спасёт в момент, когда ни одной капли надежды больше не осталось. В наш век последним оплотом для тысяч людей стала Матрона Московская или Матронушка. Так многие ласково называют её. Сегодня она Святая, но ещё совсем недавно, она была среди нас. Кто эта женщина и каким образом она научилась творить чудеса?
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 м. Таганская (кольцевая)
Место завершения
🏁 м. Таганская,
Матрона Московская
Матрона Московская
Матрона Московская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория Ш.
Виктория Ш.
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