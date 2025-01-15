Красная площадь – главная площадь нашего государства. Посещение этого места – устойчивая традиция для всех гостей столицы ⭐️, сложившаяся много веков назад.

С двадцатых годов 20-века в центре площади располагается уникальное сооружение, ставшее символом советской эпохи.

Мавзолей Ленина – знаковое и таинственное сооружение, возникшее в эпоху тотального материализма.

За склепом размещается кладбище продолжателей Ленинской идеи, руководителей советского государства.

В продолжение экскурсии 🧭 Вы узнаете:

как и когда появилась Красная площадь

почему исчезли православные иконы на башнях Кремля

как проводились первые Красноармейские парады

вы узнаете подробности и странности покушения на В. И. Ленина

почему были снесены Воскресенские ворота

как и у кого возникла идея построить мавзолей

что такое мавзолей

где располагается секретная лаборатория по уходу за телом Ленина

сколько раз покушались на вождя мирового пролетариата и его мумию

про революционные суды и про расстрельные дома

В ходе пешеходной экскурсии мы увидим:

мумию В. И. Ленина

памятники высшим руководителям Советского государства: Свердлова, Дзержинского, Сталина, Фрунзе, Калинина, Ворошилова, Будённого, Брежнева, Андропова, Черненко, Суслова.

места захоронений урн с прахом Каменева, Кирова, Куйбышева, Горького, Орджоникидзе, Жукова, Вышинского, Курчатова, Королёва и многих других строителей социализма.

здания, где выносилась и исполнялась высшая мера наказания.

здание НКВД

В продолжение экскурсии мы посетим:

мавзолей В. И. Ленина

кладбище у Кремлёвской стены

«центр» земли русской

Лубянскую площадь

Никольскую улицу

храм Казанской иконы Божьей Матери

Соловецкий камень

Наша экскурсия ⛳ посвящена Советской эпохе и легендарным личностям того периода, боровшимся за будущее счастье всех людей на земле, но обращавших мало внимания на жизнь и судьбу своих современников.