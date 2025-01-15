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Мавзолей Ленина. Легенды и тайны истории (с посещением мавзолея)

4.7
20 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Мавзолей Ленина.

Легенды и тайны истории (с посещением мавзолея)
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 500 ₽ за человека

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Мавзолей Ленина. Легенды и тайны истории (с посещением мавзолея)
Мавзолей Ленина. Легенды и тайны истории (с посещением мавзолея)

Что вы увидите

  • мумию В. И. Ленина
  • памятники высшим руководителям Советского государства: Свердлова, Дзержинского, Сталина, Фрунзе, Калинина, Ворошилова, Будённого, Брежнева, Андропова, Черненко, Суслова.
  • места захоронений урн с прахом Каменева, Кирова, Куйбышева, Горького, Орджоникидзе, Жукова, Вышинского, Курчатова, Королёва и многих других строителей социализма.
  • здания, где выносилась и исполнялась высшая мера наказания.
  • здание НКВД
Красная площадь – главная площадь нашего государства. Посещение этого места – устойчивая традиция для всех гостей столицы ⭐️, сложившаяся много веков назад.
С двадцатых годов 20-века в центре площади располагается уникальное сооружение, ставшее символом советской эпохи.
Мавзолей Ленина – знаковое и таинственное сооружение, возникшее в эпоху тотального материализма.
За склепом размещается кладбище продолжателей Ленинской идеи, руководителей советского государства.

В продолжение экскурсии 🧭 Вы узнаете:

    как и когда появилась Красная площадь
    почему исчезли православные иконы на башнях Кремля
    как проводились первые Красноармейские парады
    вы узнаете подробности и странности покушения на В. И. Ленина
    почему были снесены Воскресенские ворота
    как и у кого возникла идея построить мавзолей
    что такое мавзолей
    где располагается секретная лаборатория по уходу за телом Ленина
    сколько раз покушались на вождя мирового пролетариата и его мумию
    про революционные суды и про расстрельные дома

    В ходе пешеходной экскурсии мы увидим:

      мумию В. И. Ленина
      памятники высшим руководителям Советского государства: Свердлова, Дзержинского, Сталина, Фрунзе, Калинина, Ворошилова, Будённого, Брежнева, Андропова, Черненко, Суслова.
      места захоронений урн с прахом Каменева, Кирова, Куйбышева, Горького, Орджоникидзе, Жукова, Вышинского, Курчатова, Королёва и многих других строителей социализма.
      здания, где выносилась и исполнялась высшая мера наказания.
      здание НКВД

      В продолжение экскурсии мы посетим:

        мавзолей В. И. Ленина
        кладбище у Кремлёвской стены
        «центр» земли русской
        Лубянскую площадь
        Никольскую улицу
        храм Казанской иконы Божьей Матери
        Соловецкий камень
        Наша экскурсия ⛳ посвящена Советской эпохе и легендарным личностям того периода, боровшимся за будущее счастье всех людей на земле, но обращавших мало внимания на жизнь и судьбу своих современников.
        Что входит
        • Услуги гида
        Что не входит
        • Личные расходы
        Начало и место завершения
        🚩 м. Площадь Революции. Манежная площадь у памятника
        Мавзолей Ленина. Легенды и тайны истории (с посещением мавзолея)
        Мавзолей Ленина. Легенды и тайны истории (с посещением мавзолея)

        Выберите дату для вашей экскурсии

        • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
        • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
        • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
        • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
        🕐 Показать доступные даты
        Огни С.
        Огни С.
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        20 отзывов оставили туристы

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