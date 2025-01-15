Красная площадь – главная площадь нашего государства. Посещение этого места – устойчивая традиция для всех гостей столицы ⭐️, сложившаяся много веков назад.
С двадцатых годов 20-века в центре площади располагается уникальное сооружение, ставшее символом советской эпохи.
Мавзолей Ленина – знаковое и таинственное сооружение, возникшее в эпоху тотального материализма.
За склепом размещается кладбище продолжателей Ленинской идеи, руководителей советского государства.
В продолжение экскурсии 🧭 Вы узнаете:
как и когда появилась Красная площадь
почему исчезли православные иконы на башнях Кремля
как проводились первые Красноармейские парады
вы узнаете подробности и странности покушения на В. И. Ленина
почему были снесены Воскресенские ворота
как и у кого возникла идея построить мавзолей
что такое мавзолей
где располагается секретная лаборатория по уходу за телом Ленина
сколько раз покушались на вождя мирового пролетариата и его мумию
про революционные суды и про расстрельные дома
В ходе пешеходной экскурсии мы увидим:
мумию В. И. Ленина
памятники высшим руководителям Советского государства: Свердлова, Дзержинского, Сталина, Фрунзе, Калинина, Ворошилова, Будённого, Брежнева, Андропова, Черненко, Суслова.
места захоронений урн с прахом Каменева, Кирова, Куйбышева, Горького, Орджоникидзе, Жукова, Вышинского, Курчатова, Королёва и многих других строителей социализма.
здания, где выносилась и исполнялась высшая мера наказания.
здание НКВД
В продолжение экскурсии мы посетим:
мавзолей В. И. Ленина
кладбище у Кремлёвской стены
«центр» земли русской
Лубянскую площадь
Никольскую улицу
храм Казанской иконы Божьей Матери
Соловецкий камень
Наша экскурсия ⛳ посвящена Советской эпохе и легендарным личностям того периода, боровшимся за будущее счастье всех людей на земле, но обращавших мало внимания на жизнь и судьбу своих современников.