Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Медицинская Москва

Услышать истории о Сеченове, Пирогове и Склифосовском у старинных городских больниц

Елизавета
Елизавета – Гид из Москвы
Мы прогуляемся по Клиническому городку на Пироговке, пройдемся по Абрикосовскому переулку и Девичьему полю.

Пред вами предстанет плеяда великих медиков прошлых столетий, через судьбы которых откроется история 📖 отечественной медицины.

Вы узнаете о важных медицинских открытиях и увидите главные больницы столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Медицинская Москва
Медицинская Москва

Что вас ожидает

Герои среди нас
Вы удивитесь, но многие открытия и новшества в медицине сделали и внедрили именно русские врачи, пытливые и искренние сердца которых мечтали помогать людям. Сеченов, Пирогов, Склифосовский, Петровский, Снегирев, Филатов, даже Булгаков и Чехов — за каждым из них стоит целая эпоха в медицине! Мы прогуляемся по Клиническому городку — святыне старейшего в России медицинского университета, «Первого меда» имени И. М. Сеченова и, шаг за шагом, проследуем по Аллее жизни выдающихся медиков. Вы познакомитесь с судьбами великих профессоров и услышите удивительные истории 📖 об их героических подвигах.

Храмы медицины
В ходе прогулки вы увидите первую детскую больницу Москвы им. Филатова, Клинику акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева и музей 🖼 истории медицины Сеченовского университета. Мы сделаем остановки у памятников медикам и у храмов Михаила Архангела и Димитрия Прилуцкого, которые тесно связаны с темой нашей экскурсии 🧭, а в завершение подойдем к живописному ансамблю Новодевичьего монастыря.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Фрунзенская»
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва
Медицинская Москва

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елизавета
Елизавета
Добрый день всем! Меня зовут Елизавета и я экскурсовод по призванию и по профессии. Родилась и выросла в Москве, безмерно ее люблю и хочу поделиться этой любовью и своими знаниями со всеми интересующимися! На Красной площади, у Храма Христа Спасителя и на Воробьевых горах мы все бывали, а вот по уютным уголкам старой Москвы можно прогуляться лишь в сопровождении знающего гида и пытливого искателя редких знаний! В своих экскурсиях я хочу влюблять в Москву и рассказывать то, что захочется потом пересказать друзьям как удивительную новость!
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