Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Герои среди нас

Вы удивитесь, но многие открытия и новшества в медицине сделали и внедрили именно русские врачи, пытливые и искренние сердца которых мечтали помогать людям. Сеченов, Пирогов, Склифосовский, Петровский, Снегирев, Филатов, даже Булгаков и Чехов — за каждым из них стоит целая эпоха в медицине! Мы прогуляемся по Клиническому городку — святыне старейшего в России медицинского университета, «Первого меда» имени И. М. Сеченова и, шаг за шагом, проследуем по Аллее жизни выдающихся медиков. Вы познакомитесь с судьбами великих профессоров и услышите удивительные истории 📖 об их героических подвигах.

Храмы медицины

В ходе прогулки вы увидите первую детскую больницу Москвы им. Филатова, Клинику акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева и музей 🖼 истории медицины Сеченовского университета. Мы сделаем остановки у памятников медикам и у храмов Михаила Архангела и Димитрия Прилуцкого, которые тесно связаны с темой нашей экскурсии 🧭, а в завершение подойдем к живописному ансамблю Новодевичьего монастыря.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.