Что вас ожидает

Мегалиты Кривандина

В поселке Шатурского района будем разбираться в тайнах местного кромлеха — комплекса мегалитов, которые часто (и незаслуженно) называют подмосковным Стоунхенджем. Удивительные мегалиты Восточной Европы бронзового века были перекрыты некрополем 14-15 века. И это создаёт особенное восприятие истории развития общества и его верований.

Змеиный камень

Недалеко от урочища Шатур вы откроете место поклонения и свершения обрядов «озёрного народа», населявшего территорию в дохристианские времена. Как ни странно, и сегодня сохранились адепты языческих верований, а современные шаманы временами вершат свои обряды на змеином камне. Вы поразитесь, как богата история сакрального артефакта, который искали, находили и вновь теряли. До камня придётся пройтись пешком по лесной дорожке от ближайшей деревни.

Беливские скиты

Недалеко от села Беливо вы посетите место спасения от гонений во время церковной реформы 16 века, когда и возник термин «старообрядцы». Я расскажу, почему территорию от реки Гуслицы до границ Мещеры со стороны Кудыкинской волости считают исконно старообрядческой. И покажу руины крупнейших на то время скитов с местом захоронения основателя комплекса, отца Леонтия.

🍪 ☕ После прогулки устроим небольшое чае/кофе-питие с печеньем в беседке, чтобы отдохнуть и насладиться пением лесных птиц.

Аутентичная церковь 19 века

Кроме того, я отвезу вас в село Петровское, чтобы показать самобытную церковь Казанской иконы Божьей матери. Она прекрасно отражает суть традиционных построек «глубинки», где нет места богатству и роскоши. Деревянная церковь пережила эпоху репрессий и сохранилась почти в первозданном виде.

Если захотите, в завершение я отвезу вас в магазин фарфорового завода в Дулёво, где вы сможете подобрать что-то на память о поездке.

Организационные детали