Места силы и вдохновения: Подмоклово, Бёхово, Поленово

Отправиться из Москвы в усадьбу знаменитого живописца и одно из самых красивых сёл мира
Моя экскурсия — это путешествие по местам, вдохновившим многих художников, писателей и композиторов.

Вы познакомитесь с историей семьи творцов и строителей Поленовых, зарядитесь энергией на Обрыве любви и полюбуетесь окскими просторами. Эти края — моя малая Родина, тут всё любимо мною. Я поделюсь частичкой этой любви с вами.
Места силы и вдохновения: Подмоклово, Бёхово, Поленово
Места силы и вдохновения: Подмоклово, Бёхово, Поленово
Места силы и вдохновения: Подмоклово, Бёхово, Поленово
Ближайшие даты:
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фев21
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фев28
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Подмоклово

Вы увидите церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную в 18 веке в имении князя Долгорукова, а также развалины барского дома, липовую аллею и каскад прудов. Я расскажу об истории правого берега Оки и гибели первого князя этих мест. Также вы узнаете, какой смысл закладывался при строительстве церквей в петровскую эпоху и почему на фресках храма в Подмоклово изображён Михаил Лермонтов.

Бёхово

Это село считается одним из самых красивых в мире по версии всемирной туристской организации ООН. Вы полюбуетесь церковью Святой Троицы, выстроенной по проекту Василия Поленова, а ещё удивительными видами на Оку и Тарусу.

Поленово

Вы посетите Большой дом, где Василий Дмитриевич Поленов воплотил своё представление о гармонии. Увидите его главный труд — картину «Кто из вас без греха?», благодаря которой и появилось это родовое гнездо. Я познакомлю вас с жизнью художника и его потомков. Мы прогуляемся по парку, созданному Поленовыми, посмотрим на домик, где трудился Сергей Рахманинов и постоим над Обрывом любви.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Creta
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Большой дом Поленова — от 150 до 450 ₽
  • Билеты нужно бронировать на сайте заранее. Помогу с бронированием при необходимости
  • Дорога до первой локации займёт 1,5 часа без учёта пробок
  • Рекомендую экскурсию взрослым и детям от 10 лет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Аннино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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