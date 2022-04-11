Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы

Проникнуться духом времен на прогулке по центру столицы и услышать такие разные сюжеты об одном

Индивидуальная
Название этой экскурсии как нельзя лучше отражает ее настроение.

Любуясь памятниками столицы, вы вообразите, какие кипели страсти в их стенах.

Увидите, как менялись эпохи и не менялись люди, представите роскошь и тоску Серебряного века, шагнете во времена СССР.

Мы поговорим о людях — известных и не очень, об их романах, поисках любви; и поймем, что роднит их с нашими современниками.
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
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Что вас ожидает

Вихрь эпох на московских улицах

В этот раз мы прогуляемся по историческому центру города. Вы представите, как сменялись эпохи: как дворянские усадьбы пришли на смену слободам средневековых ремесленников, а затем на их месте появились изысканные особняки и богато украшенные доходные дома новых капиталистов. Полюбуемся главными столичными гостиницами начала XX-го века: «Савой», «Метрополь» и «Националь». Оценим роскошь Серебряного века и затронем времена СССР.

Как жили и любили

За пару часов вы услышите о любовных треугольниках, разбитых судьбах, о невероятной жертвенности и тихом семейном счастье. Вспомним Айседору Дункан и Сергея Есенина, в Камергерском переулке поговорим о «казусе Прокофьева» и его двух женах. Вы услышите о взлете и падении Саввы Мамонтова, его взаимоотношениях с красавицей Марией Андреевой и загадочной гибели. А сопровождать нас будет «Принцесса Греза», украшающая фасад гостиницы «Метрополь» — символ такой несбыточной и манящей вечной любви!

Эта экскурсия входит в цикл романтических прогулок по Москве и является продолжением экскурсии «В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы».

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость: группа до 8 человек — 3500 руб., до 10 человек — 4500 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Кузнецкий мост
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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