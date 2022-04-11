Что вас ожидает

Вихрь эпох на московских улицах

В этот раз мы прогуляемся по историческому центру города. Вы представите, как сменялись эпохи: как дворянские усадьбы пришли на смену слободам средневековых ремесленников, а затем на их месте появились изысканные особняки и богато украшенные доходные дома новых капиталистов. Полюбуемся главными столичными гостиницами начала XX-го века: «Савой», «Метрополь» и «Националь». Оценим роскошь Серебряного века и затронем времена СССР.

Как жили и любили

За пару часов вы услышите о любовных треугольниках, разбитых судьбах, о невероятной жертвенности и тихом семейном счастье. Вспомним Айседору Дункан и Сергея Есенина, в Камергерском переулке поговорим о «казусе Прокофьева» и его двух женах. Вы услышите о взлете и падении Саввы Мамонтова, его взаимоотношениях с красавицей Марией Андреевой и загадочной гибели. А сопровождать нас будет «Принцесса Греза», украшающая фасад гостиницы «Метрополь» — символ такой несбыточной и манящей вечной любви!

Эта экскурсия входит в цикл романтических прогулок по Москве и является продолжением экскурсии «В поисках любви! Романтичные истории на улицах Москвы».

Организационные детали