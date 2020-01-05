6 отзывов оставили туристы

Эта экскурсия стала для нас настоящей находкой, поскольку за неделю до этого студкомитет МГУ отказал группе наших детей в посещении университета. А все билеты были уже куплены. Благодаря Трипстеру мы всё же побывали в МГУ. Вот отзывы детей. Тимофей:Знакомство с МГУ стало для меня одним из самых ярких событий последнего времени. Первое, что меня поразило, - масштаб. Факультеты университета занимают огромную территорию, как было отмечено во время экскурсии, МГУ - настоящий город в городе. Учится там порядка 20000 студентов, каждый из которых может реализовать себя в будущем. Диплом из университета такого класса высоко ценится среди работодателей. Но самое важное - знания. В Московском Государственном Университете дается хорошая база для дальнейшей профессиональной деятельности, а это, наверное, самое главное качество для высшего учебного заведения. Очень понравилась местная атмосфера- видно, что студенты по-настоящему увлечены тем, что они делают. Послушав их, я осознал насколько важно выбрать ту сферу деятельности, которая будет интереса и через год, и через пять лет, и через десять. Появилось желание поступить в престижный вуз, где я смогу получить хорошее образование. Сейчас у любого десятиклассника есть реальная возможность подготовится к ЕГЭ и собственными руками начать строить свое будущее. Двигаться вперед или оставаться на месте личное дело каждого Екатерина: Поездка в МГУ дала мне много новых впечатлений и знаний. Когда я оказалась рядом с главным корпусом университета, то я почувствовала всё величие и красоту этого здания. МГУ-это практически государство в государстве. Там есть свой спортзал, бассейн, полиция, магазины, военком, рестораны, кафе и так далее. На втором этаже мы полюбовались скульптурой Менделеева. Я и моя социально-экономическая группа поднялись на 22 этаж главного корпуса Московского университета. Там открывается удивительный вид на Воробьёвы горы. Наша экскурсия состояла из рассказа о географических, экономических факультетов, а так же нас познакомили со всеми корпусами МГУ. Я не могла и подумать, что столько множество разных направлений есть, связанных с географией. В МГУ может каждый найти своё направление, что-то своё. Это государственное учреждение делает максимально комфортное обучение для учеников, и даже отправляют на практику в другие страны и континенты Спасибо организаторам данной экскурсии и Экскурсоводу Александру за возможность побывать в лучшем университете страны.