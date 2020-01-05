6 отзывов оставили туристы

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МГУ: изнутри и снаружи

Проникнуть в мекку науки и образования — и узнать о знаменитых выходцах из стен университета

5
6 отзывов
Дмитрий
Дмитрий – представитель из Москвы
Вы погрузитесь в мир студенческих будней: где серьёзные науки переплетаются с весельем, а каждый день приносит новые открытия! Я увлеку вас историей 📖 главного университета страны, проведу к самому верхнему этажу и через аудитории, читальни и столовые спущу вниз — поделюсь самым интересным из жизни МГУ.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи

Что вас ожидает

Российский «Хогвартс»

  • Отправной точкой нашего путешествия станет знакомство с Михаилом Васильевичем Ломоносовым: вы разрешите вечный спор физиков и химиков о том, к какому факультету памятник Ломоносову стоит ближе.
  • Затем мы войдем в здание МГУ и поднимемся на скоростном лифте на самый верхний учебный этаж. Это отличное место для панорамных фотоснимков столицы ⭐️.
  • После фотосессии мы пройдем в аудитории, пропитанные духом знаний. Вы услышите о нобелевских лауреатах, которые вышли из стен университета, и о том, каково это — учиться в лучшем ВУЗе страны и как в него поступить.
  • Далее мы посетим читальные залы и столовые университета. Они точно удивят неповторимой атмосферой советского ампира!
  • В конце путешествия по альма-матер мы прогуляемся по её территории. А еще вы узнаете, где находится самый большой в мире барометр, почему фонтаны перед входом никогда не работают и сколько килограмм золота ушло на покрытие шпиля МГУ.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Количество участников экскурсии 🧭 можно увеличить (по согласованию)
Начало и место завершения
🚩 у памятника Ломоносову перед главным зданием МГУ
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи
МГУ: изнутри и снаружи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники! Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожу более 10 лет. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. Стараюсь показать Рязань с разных сторон: прогуляться по проспектам и тихим переулкам, где течение времени замедлилось. Также я звонарь Казанской церкви. Каждый гид из нашей дружной команды может часами увлеченно рассказывать о Рязани и с удовольствием познакомит вас с ее историей и современностью!
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6 отзывов оставили туристы

5 января 2020
Экскурсия с Дмитрием прошла на одном дыхании. Мы даже не заметили как пролетело время. Сразу чувствуется, что Дмитрий знает много о МГУ. Нам было интересно и мы обязательно посоветуем её своим друзьям и знакомым. Спасибо большое.
22 декабря 2019
Эта экскурсия стала для нас настоящей находкой, поскольку за неделю до этого студкомитет МГУ отказал группе наших детей в посещении университета. А все билеты были уже куплены. Благодаря Трипстеру мы всё же побывали в МГУ. Вот отзывы детей. Тимофей:Знакомство с МГУ стало для меня одним из самых ярких событий последнего времени. Первое, что меня поразило, - масштаб. Факультеты университета занимают огромную территорию, как было отмечено во время экскурсии, МГУ - настоящий город в городе. Учится там порядка 20000 студентов, каждый из которых может реализовать себя в будущем. Диплом из университета такого класса высоко ценится среди работодателей. Но самое важное - знания. В Московском Государственном Университете дается хорошая база для дальнейшей профессиональной деятельности, а это, наверное, самое главное качество для высшего учебного заведения. Очень понравилась местная атмосфера- видно, что студенты по-настоящему увлечены тем, что они делают. Послушав их, я осознал насколько важно выбрать ту сферу деятельности, которая будет интереса и через год, и через пять лет, и через десять. Появилось желание поступить в престижный вуз, где я смогу получить хорошее образование. Сейчас у любого десятиклассника есть реальная возможность подготовится к ЕГЭ и собственными руками начать строить свое будущее. Двигаться вперед или оставаться на месте личное дело каждого Екатерина: Поездка в МГУ дала мне много новых впечатлений и знаний. Когда я оказалась рядом с главным корпусом университета, то я почувствовала всё величие и красоту этого здания. МГУ-это практически государство в государстве. Там есть свой спортзал, бассейн, полиция, магазины, военком, рестораны, кафе и так далее. На втором этаже мы полюбовались скульптурой Менделеева. Я и моя социально-экономическая группа поднялись на 22 этаж главного корпуса Московского университета. Там открывается удивительный вид на Воробьёвы горы. Наша экскурсия состояла из рассказа о географических, экономических факультетов, а так же нас познакомили со всеми корпусами МГУ. Я не могла и подумать, что столько множество разных направлений есть, связанных с географией. В МГУ может каждый найти своё направление, что-то своё. Это государственное учреждение делает максимально комфортное обучение для учеников, и даже отправляют на практику в другие страны и континенты Спасибо организаторам данной экскурсии и Экскурсоводу Александру за возможность побывать в лучшем университете страны.
9 декабря 2019
Большое спасибо за экскурсию, нам очень понравилось! Всем рекомендую.
24 ноября 2019
Большое спасибо за экскурсию! Нам очень понравилось!
15 ноября 2019
Отличная экскурсия с погружением в атмосферу жизни университета! Познавательно и увлекательно для любого возраста! Большое спасибо Дмитрию за интересный рассказ, хорошо продуманный маршрут и приятное общение!
3 ноября 2019
очень круто

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