Милая Лялина

Милая Лялина
Милая Лялина
Милая Лялина
Милая Лялина
Милая Лялина
Милая Лялина
Милая Лялина
Милая Лялина
Ближайшие даты:
18
дек
24
дек
25
дек
31
дек
1
янв
7
янв
8
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Русского исторического общества
  • Усадьба Хлудовых
  • Усадьба Морозовых
  • Сохранившийся район доходных домов в стиле модерн
  • Лялина площадь
  • Введенская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Откуда начинаем? От станции метро «Чкаловская», возле офиса продаж Chkalov

Куда пойдем? Идём гулять по переулкам Басманного района, будем знакомиться с историей и радоваться приветам из прошлого. А по пути расскажем:

  • что скрывает усадьба Морозова и кто именно её строил,
  • где жил «отец» советской научно-фантастической литературы,
  • что такое «дом с кошками» и куда делись его мозаичные маки,
какое отношение ко всему этому имеют художник Врубель, поэт Пушкин, историк Погодин писатель Гайдар и другие

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Только экскурсионное сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Чкаловская»
Завершение: Москва, Барашевский переулок, 8 / 2с4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Вы забронировали прогулку "Милая Лялина".
  • Благодарю за ваш заказ и свяжусь с вами в самое ближайшее время.
  • С уважением
  • Попова Наталья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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