Мини-катера: приключение с пикником в Серебряном бору

Никита М.
Никита М. – Гид из Москвы
Хотите устроить себе приключение на природе? Приглашаю вас в путешествие по Москве-реке на электрокатерах! В пути мы будем заходить в живописные тихие бухты, а завершим наш круиз пикником в Серебряном бору.
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Экскурсия

1 000 ₽ за экскурсию

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Мини-катера: приключение с пикником в Серебряном бору
Мини-катера: приключение с пикником в Серебряном бору

Что вы увидите

  • Насладимся невероятныи видами, поплаваем по тихим, укромным бухтам.
  • Проплывём под двумя большими мостами.
  • Живописный мост
  • Хорошовский мост.
  • Увидим потрясающего представителя архитектуры Сталинский ампир заброшенный причал «Серебряный бор» который сейчас восстанавливают.
  • Часть инженерных сооружений канала имени Москвы (заградительные ворота №116)
  • Выберем пляж для пикника и устроим на нем пикник с грилем и чаем.
Вместе мы совершим незабываемое путешествие на мини электро-катерах вокруг природного заповедника "Серебряный Бор". Моя флотилия насчитывает 3 катера. Один для меня и два для двух гостей. Каждый будет управлять своим катером и сможет почувствовать себя капитаном) Проплывая по Москва реке вдоль берега и заходя в тихие бухты мы насладимся невероятными видами, которые можно увидеть только с водной глади. Причалив к берегу мы устроим барбекью и я приготовлю на всех вкусный чай!
+Что входит
  • Пара бутылочек воды, всегда есть в запасе, если вы почувствуете жажду.
  • Вода хранится в минихолодильнике, поэтому будет прохладной.
  • MINI BOAT — мини-лодка с электромотором. Управление лодкой не требует особых навыков, это проще, чем водить машину.
  • Спасательный жилет. Это обязательное условие нашего приключения и катания на любом водном транспорте.
  • Мини-гриль. Возьмите продукты которые вы бы хотели приготовить на гриле. Гриль, шпажки и всю необходимую посуду я беру с собой. Также у меня с собой есть портативная печь biolite и чай для заваривания.
Что не входит
  • Берите с собой продукты которые вы бы хотели приготовить на гриле во время пикника.
  • бутерброды/закуски если хотите перекусить во время приключения
Начало и место завершения
🚩 Строгинское шоссе вл. 1А
Мини-катера: приключение с пикником в Серебряном бору
Мини-катера: приключение с пикником в Серебряном бору
Мини-катера: приключение с пикником в Серебряном бору
Мини-катера: приключение с пикником в Серебряном бору
Мини-катера: приключение с пикником в Серебряном бору

Экскурсия проводится каждый день с 1 мая по 15 октября. Приключения обычно стартует в 10

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Никита М.
Никита М.
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