Вместе мы совершим незабываемое путешествие на мини электро-катерах вокруг природного заповедника "Серебряный Бор". Моя флотилия насчитывает 3 катера. Один для меня и два для двух гостей. Каждый будет управлять своим катером и сможет почувствовать себя капитаном) Проплывая по Москва реке вдоль берега и заходя в тихие бухты мы насладимся невероятными видами, которые можно увидеть только с водной глади. Причалив к берегу мы устроим барбекью и я приготовлю на всех вкусный чай!