Насладимся невероятныи видами, поплаваем по тихим, укромным бухтам.
Проплывём под двумя большими мостами.
Живописный мост
Хорошовский мост.
Увидим потрясающего представителя архитектуры Сталинский ампир заброшенный причал «Серебряный бор» который сейчас восстанавливают.
Часть инженерных сооружений канала имени Москвы (заградительные ворота №116)
Выберем пляж для пикника и устроим на нем пикник с грилем и чаем.
Вместе мы совершим незабываемое путешествие на мини электро-катерах вокруг природного заповедника "Серебряный Бор". Моя флотилия насчитывает 3 катера. Один для меня и два для двух гостей. Каждый будет управлять своим катером и сможет почувствовать себя капитаном) Проплывая по Москва реке вдоль берега и заходя в тихие бухты мы насладимся невероятными видами, которые можно увидеть только с водной глади. Причалив к берегу мы устроим барбекью и я приготовлю на всех вкусный чай!
+Что входит
Пара бутылочек воды, всегда есть в запасе, если вы почувствуете жажду.
Вода хранится в минихолодильнике, поэтому будет прохладной.
MINI BOAT — мини-лодка с электромотором. Управление лодкой не требует особых навыков, это проще, чем водить машину.
Спасательный жилет. Это обязательное условие нашего приключения и катания на любом водном транспорте.
Мини-гриль. Возьмите продукты которые вы бы хотели приготовить на гриле. Гриль, шпажки и всю необходимую посуду я беру с собой. Также у меня с собой есть портативная печь biolite и чай для заваривания.
–Что не входит
Берите с собой продукты которые вы бы хотели приготовить на гриле во время пикника.
бутерброды/закуски если хотите перекусить во время приключения
Начало и место завершения
🚩 Строгинское шоссе вл. 1А
Экскурсия проводится каждый день с 1 мая по 15 октября. Приключения обычно стартует в 10
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.