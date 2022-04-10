Мировые религии в Москве

Мировые религии в Москве
Мировые религии в Москве
Мировые религии в Москве
Мировые религии в Москве
Мировые религии в Москве
Мировые религии в Москве
Мировые религии в Москве
Москва – огромный и многонациональный город, в котором с древности присутствовали и мирно уживались между собой представители многих религий и христианских конфессий, течений. Многообразие религиозного опыта способствовало и взаимному обогащению культуры православной Москвы и этнических диаспор, сглаживанию исторических противоречий между представителями разных религиозных традиций. Узнаем основополагающие сведения о вероучении этих религий, внутреннем устройстве храмов, о культурно-бытовых традициях, праздниках их носителей.
Экскурсия предполагает посещение действующих храмов ислама, иудаизма, католического костела, лютеранской кирхи и православного храма РПЦ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Проспект Мира кольцевая
Завершение: м. Китай-город
Когда и сколько длится
Когда: понедельник, в 10:00, воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник, в 10:00, воскресенье в 13:00

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