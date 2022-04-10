понедельник, в 10:00, воскресенье в 13:00

Москва – огромный и многонациональный город, в котором с древности присутствовали и мирно уживались между собой представители многих религий и христианских конфессий, течений. Многообразие религиозного опыта способствовало и взаимному обогащению культуры православной Москвы и этнических диаспор, сглаживанию исторических противоречий между представителями разных религиозных традиций. Узнаем основополагающие сведения о вероучении этих религий, внутреннем устройстве храмов, о культурно-бытовых традициях, праздниках их носителей.

Экскурсия предполагает посещение действующих храмов ислама, иудаизма, католического костела, лютеранской кирхи и православного храма РПЦ.