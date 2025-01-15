Время перехода из одного года в другой – самый праздничный, самый мистический период в году. В это время сбывается несбыточное, и случаются самые невероятные события в жизни человека. В этот момент приоткрываются двери между мирами и временными складками.
Предлагаем Вам невероятную встречу нового года с мистическим Дедом Морозом и обаятельной Снегурочкой.
Во время нашего путешествия вы узнаете
Почему Москва входит в десятку самых мистических городов мира.
Почему Кремль занимает первое место в мире по количеству призраков на один квадратный метр.
Мы окажемся около самого мистического театра Москвы, и вам откроется история 📖 дамы попытавшейся обмануть смерть.
На Патриарших прудах вы узнаете их подлинную историю и поймёте, почему они притягивали к себе М. А. Булгакова.
Мистика перезахоронения Н. В Гоголя, фантом автомобиля и призрак особняка Морозовой, мистическая тайна Храма Христа Спасителя и неприкаянные призраки Девичьего поля.
Это и многое другое откроется Вам в течение нашего путешествия.
В новогодней экскурсии 🧭 также вас ждут:
места силы, где можно будет загадать Новогодние желания
сакральные места Москвы
проклятые места
места где обитают призраки и многое другое
бенгальские огни и шампанское
Что входит
Транспортное обслуживание
Персональный салют
Услуги гида
Шампанское
Что не входит
Начало
🚩 м. Красные Ворота, выход №2 у Памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 Парк Горького
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.