Время перехода из одного года в другой – самый праздничный, самый мистический период в году. В это время сбывается несбыточное, и случаются самые невероятные события в жизни человека. В этот момент приоткрываются двери между мирами и временными складками.

Предлагаем Вам невероятную встречу нового года с мистическим Дедом Морозом и обаятельной Снегурочкой.

Во время нашего путешествия вы узнаете

Почему Москва входит в десятку самых мистических городов мира.

Почему Кремль занимает первое место в мире по количеству призраков на один квадратный метр.

Мы окажемся около самого мистического театра Москвы, и вам откроется история 📖 дамы попытавшейся обмануть смерть.

На Патриарших прудах вы узнаете их подлинную историю и поймёте, почему они притягивали к себе М. А. Булгакова.

Мистика перезахоронения Н. В Гоголя, фантом автомобиля и призрак особняка Морозовой, мистическая тайна Храма Христа Спасителя и неприкаянные призраки Девичьего поля.

Это и многое другое откроется Вам в течение нашего путешествия.

В новогодней экскурсии 🧭 также вас ждут: