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Мистический Новый Год со встречей Нового Года

5
4 отзыва
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Невероятная встреча Нового Года с мистическим Дедом Морозом и обаятельной Снегурочкой в праздничной экскурсии 🧭 по сакральным, проклятым и волшебным местам Москвы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Мистический Новый Год со встречей Нового Года
Мистический Новый Год со встречей Нового Года

Что вы увидите

  • Московский Кремль
  • Мистический театр
  • Патриаршие пруды
  • Особняк Морозовой
  • Храм Христа Спасителя
  • Девичье поле
Время перехода из одного года в другой – самый праздничный, самый мистический период в году. В это время сбывается несбыточное, и случаются самые невероятные события в жизни человека. В этот момент приоткрываются двери между мирами и временными складками.
Предлагаем Вам невероятную встречу нового года с мистическим Дедом Морозом и обаятельной Снегурочкой.
Во время нашего путешествия вы узнаете
  • Почему Москва входит в десятку самых мистических городов мира.
  • Почему Кремль занимает первое место в мире по количеству призраков на один квадратный метр.
  • Мы окажемся около самого мистического театра Москвы, и вам откроется история 📖 дамы попытавшейся обмануть смерть.
  • На Патриарших прудах вы узнаете их подлинную историю и поймёте, почему они притягивали к себе М. А. Булгакова.
  • Мистика перезахоронения Н. В Гоголя, фантом автомобиля и призрак особняка Морозовой, мистическая тайна Храма Христа Спасителя и неприкаянные призраки Девичьего поля.
  • Это и многое другое откроется Вам в течение нашего путешествия.

В новогодней экскурсии 🧭 также вас ждут:

  • места силы, где можно будет загадать Новогодние желания
  • сакральные места Москвы
  • проклятые места
  • места где обитают призраки и многое другое
  • бенгальские огни и шампанское
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Персональный салют
  • Услуги гида
  • Шампанское
Что не входит
    Начало
    🚩 м. Красные Ворота, выход №2 у Памятника Лермонтову
    Место завершения
    🏁 Парк Горького
    Мистический Новый Год со встречей Нового Года
    Мистический Новый Год со встречей Нового Года
    Мистический Новый Год со встречей Нового Года
    Мистический Новый Год со встречей Нового Года

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Огни С.
    Огни С.
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    4 отзыва оставили туристы

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