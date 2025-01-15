Время перехода из одного года в другой – самый праздничный, самый мистический период в жизни человека. В это время сбывается несбыточное, и случаются самые невероятные события. В этот момент приоткрываются двери между мирами и временными складками.

Предлагаем Вам невероятное Новогоднее путешествие с мистическим Дедом Морозом.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы узнаете:

Почему Москва входит в десятку самых мистических городов мира.

Почему Кремль занимает первое место в мире по количеству призраков на один квадратный метр.

Мы окажемся около самого мистического театра Москвы, и вам откроется история 📖 дамы попытавшейся обмануть смерть.

На Патриарших прудах вы узнаете их подлинную историю и узнаете, почему они притягивали к себе М. А. Булгакова.

Мистика перезахоронения Н. В Гоголя, фантом автомобиля и призрак особняка Морозовой, мистическая тайна Храма Христа Спасителя и неприкаянные призраки Девичьего поля.

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