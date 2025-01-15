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Мистический Новый Год. Вечерняя

5
3 отзыва
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Новогоднее мистическое путешествие по праздничной Москве с Дедом Морозом или Снегурочкой.
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  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 🚌На автобусе
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Мистический Новый Год. Вечерняя
Мистический Новый Год. Вечерняя

Что вы увидите

  • Самый центр города одетый в праздничную иллюминацию
  • Храм Христа Спасителя
  • Тверской бульвар и праздничный световой туннель на нём
  • Садовое кольцо
  • Патриаршие пруды
  • Набережную парка Зарядье
  • Чистые пруды
  • Новодевичий монастырь
Время перехода из одного года в другой – самый праздничный, самый мистический период в жизни человека. В это время сбывается несбыточное, и случаются самые невероятные события. В этот момент приоткрываются двери между мирами и временными складками.
Предлагаем Вам невероятное Новогоднее путешествие с мистическим Дедом Морозом.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • Почему Москва входит в десятку самых мистических городов мира.
  • Почему Кремль занимает первое место в мире по количеству призраков на один квадратный метр.
  • Мы окажемся около самого мистического театра Москвы, и вам откроется история 📖 дамы попытавшейся обмануть смерть.
  • На Патриарших прудах вы узнаете их подлинную историю и узнаете, почему они притягивали к себе М. А. Булгакова.
  • Мистика перезахоронения Н. В Гоголя, фантом автомобиля и призрак особняка Морозовой, мистическая тайна Храма Христа Спасителя и неприкаянные призраки Девичьего поля.

Вас ждут:

  • Бенгальские огни и места силы, где можно будет загадать Новогодние желания. Всё это и многое другое откроется вам в течении нашего мистического путешествия.
  • Администрация предупреждает, что в течении нашего путешествия планируется несколько выходов на улицу, по этому одеваться надо сообразно погоде.
Что входит
  • транспортное обслуживание на теплом, комфортабельном автобусе
  • услуги профессионального экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы туриста
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Мистический Новый Год. Вечерняя
Мистический Новый Год. Вечерняя
Мистический Новый Год. Вечерняя
Мистический Новый Год. Вечерняя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
Огни С.
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3 отзыва оставили туристы

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