Самый центр города одетый в праздничную иллюминацию
Храм Христа Спасителя
Тверской бульвар и праздничный световой туннель на нём
Садовое кольцо
Патриаршие пруды
Набережную парка Зарядье
Чистые пруды
Новодевичий монастырь
Время перехода из одного года в другой – самый праздничный, самый мистический период в жизни человека. В это время сбывается несбыточное, и случаются самые невероятные события. В этот момент приоткрываются двери между мирами и временными складками.
Предлагаем Вам невероятное Новогоднее путешествие с мистическим Дедом Морозом.
Во время нашей экскурсии 🧭 вы узнаете:
Почему Москва входит в десятку самых мистических городов мира.
Почему Кремль занимает первое место в мире по количеству призраков на один квадратный метр.
Мы окажемся около самого мистического театра Москвы, и вам откроется история 📖 дамы попытавшейся обмануть смерть.
На Патриарших прудах вы узнаете их подлинную историю и узнаете, почему они притягивали к себе М. А. Булгакова.
Мистика перезахоронения Н. В Гоголя, фантом автомобиля и призрак особняка Морозовой, мистическая тайна Храма Христа Спасителя и неприкаянные призраки Девичьего поля.
Вас ждут:
Бенгальские огни и места силы, где можно будет загадать Новогодние желания. Всё это и многое другое откроется вам в течении нашего мистического путешествия.
Администрация предупреждает, что в течении нашего путешествия планируется несколько выходов на улицу, по этому одеваться надо сообразно погоде.
Что входит
транспортное обслуживание на теплом, комфортабельном автобусе
услуги профессионального экскурсовода
Что не входит
личные расходы туриста
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.