ежедневно со среды по воскресенье, 5 раз в день в 13, 14, 15, 16 и 17

🏰 Мистический Замок в Балашихе приглашает на экскурсии и праздничные программы!

Совсем недалеко от Москвы, в подмосковной Балашихе, в частном секторе микрорайона Николо-Архангельский, расположен настоящий средневековый замок, с уникальными созданными вручную интерьерами. Лучшие мастера кропотливо работали над его деталями – здесь и уникальная ручная работа по дереву и камню, старинный кирпич и настоящий ракушечник, инсталляции из предметов старины и полудрагоценных камней, полы-картины из мрамора, деревянные панно на стенах, лестницы на цепях, каменные ступени, высокие шпили башен, захватывающие дух истории и особая таинственная атмосфера в каждом его уголке.

Перешагнув порог замка, вы словно попадаете в другое время, другое измерение. В этом пространстве смешались века, времена, стили, здесь царит дух романтики и приключений!

В замке проводятся экскурсии, праздничные программы с анимацией и угощениями, фотосессии, а при желании, можно даже арендовать одно из помещений замка и остаться в нем на ночь и устроить праздник для своих близких или второй половинки.

Экскурсии проводятся на русском, англ., итал. языках. На других языках по запросу.