Мистический Замок в Балашихе

Мистический Замок в Балашихе
Мистический Замок в Балашихе
Мистический Замок в Балашихе
Мистический Замок в Балашихе
Мистический Замок в Балашихе
Мистический Замок в Балашихе
Мистический Замок в Балашихе
🏰 Мистический Замок в Балашихе приглашает на экскурсии и праздничные программы!
Совсем недалеко от Москвы, в подмосковной Балашихе, в частном секторе микрорайона Николо-Архангельский, расположен настоящий средневековый замок, с уникальными созданными вручную интерьерами. Лучшие мастера кропотливо работали над его деталями – здесь и уникальная ручная работа по дереву и камню, старинный кирпич и настоящий ракушечник, инсталляции из предметов старины и полудрагоценных камней, полы-картины из мрамора, деревянные панно на стенах, лестницы на цепях, каменные ступени, высокие шпили башен, захватывающие дух истории и особая таинственная атмосфера в каждом его уголке.
Перешагнув порог замка, вы словно попадаете в другое время, другое измерение. В этом пространстве смешались века, времена, стили, здесь царит дух романтики и приключений!
В замке проводятся экскурсии, праздничные программы с анимацией и угощениями, фотосессии, а при желании, можно даже арендовать одно из помещений замка и остаться в нем на ночь и устроить праздник для своих близких или второй половинки.
Экскурсии проводятся на русском, англ., итал. языках. На других языках по запросу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по прилегающей территории и внутри с подробнейшим рассказом профессионального экскурсовода
  • Свободное время на фото
Что не входит
Место начала и завершения?
г. Балашиха, улица 6-я Линия, 2А
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно со среды по воскресенье, 5 раз в день в 13, 14, 15, 16 и 17
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия в Мистический Замок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно со среды по воскресенье, 5 раз в день в 13, 14, 15, 16 и 17

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