Кончина Есенина до сих пор является загадкой, окруженной мистической аурой.
В рамках нашей экскурсии мы расскажем о фатальной судьбе поэта, переплетении его жизненных путей и загадочной тайне его ухода из жизни.
В рамках нашей экскурсии мы расскажем о фатальной судьбе поэта, переплетении его жизненных путей и загадочной тайне его ухода из жизни.
Ближайшие даты:
20
мая
мая
3
июн
июн
17
июн
июн
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Русский поэтический гений.
- Короткая жизнь поэта была наполнена фатализмом и двойственностью: с одной стороны он восхищался жизнью и всем тем прекрасным, что его окружало, а с другой стороны он изнемогал от своей жизни, галлюцинаций, одиночества.
- Все это отразилось в его стихах, которые стали достоинством русской литературы. Прошло уже почти 100 лет со дня смерти Есенина, но смерть его до сих пор окутана мистикой и тайной. О мистике, переплетении судеб и фатальности судьбы Есенина мы и поговорим на нашей экскурсии.
На экскурсии нам откроется:
- В каком доме поэта борода душила.
- Что его женам цыганки предсказывали.
- Почему знаменитый доктор своему беспокойному пациенту дверь запрещал закрывать.
- О чем Есенин у потусторонних сил выспрашивал, а потом места себе не находил.
- Где он зеркала бил и от призраков отбивался.
- Почему поэт старушек ненавидел и с кулаками на них бросался.
- Почему с него друзья постоянно глаз не спускали… и правильно делали!
Важная информация:Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, метро Парк культуры, выход 2Завершение: Москва, улица Остоженка, 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
- Чем обычно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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