Мистика и фатализм в судьбе Есенина

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Кончина Есенина до сих пор является загадкой, окруженной мистической аурой.

В рамках нашей экскурсии мы расскажем о фатальной судьбе поэта, переплетении его жизненных путей и загадочной тайне его ухода из жизни.
Мистика и фатализм в судьбе Есенина
Мистика и фатализм в судьбе Есенина
Мистика и фатализм в судьбе Есенина
Мистика и фатализм в судьбе Есенина
Мистика и фатализм в судьбе Есенина
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Русский поэтический гений.
  • Короткая жизнь поэта была наполнена фатализмом и двойственностью: с одной стороны он восхищался жизнью и всем тем прекрасным, что его окружало, а с другой стороны он изнемогал от своей жизни, галлюцинаций, одиночества.
  • Все это отразилось в его стихах, которые стали достоинством русской литературы. Прошло уже почти 100 лет со дня смерти Есенина, но смерть его до сих пор окутана мистикой и тайной. О мистике, переплетении судеб и фатальности судьбы Есенина мы и поговорим на нашей экскурсии.

На экскурсии нам откроется:

  • В каком доме поэта борода душила.
  • Что его женам цыганки предсказывали.
  • Почему знаменитый доктор своему беспокойному пациенту дверь запрещал закрывать.
  • О чем Есенин у потусторонних сил выспрашивал, а потом места себе не находил.
  • Где он зеркала бил и от призраков отбивался.
  • Почему поэт старушек ненавидел и с кулаками на них бросался.
  • Почему с него друзья постоянно глаз не спускали… и правильно делали!

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, метро Парк культуры, выход 2
Завершение: Москва, улица Остоженка, 53
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
  • Чем обычно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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