Миусские секреты Миуссы появились на плане Москвы в 1818 году наравне с Театральной площадью и Александровским садом. Однако по сей день они имеют репутацию малоизвестного и таинственного района. Вы познакомитесь со скромной и интеллигентной Миусской площадью, спрятавшейся буквально в двух шагах от шумной Тверской улицы. Пройдете вдоль древней крепостной стены действующего СИЗО-2 и узнаете, каким образом в центре Москвы могут мирно соседствовать тюрьма и детская площадка.
Миуссы сквозь столетия Гуляя по тихим Миусским переулкам, вы представите, как на заболоченном необъятном пространстве в начале 20 века появились несколько учебных заведений и грандиозный собор Александра Невского, уступающий по величине только храму Христа Спасителя. Завершится прогулка на площади Тверской заставы — после экскурсии вы сможете заглянуть в одно из расположенных на ней кафе с панорамными окнами и полюбоваться видами Белорусского вокзала и Белой площади.
Организационные детали
По желанию, мы можем включить в экскурсию конспиративную квартиру-музей «Подпольная типография». Входной билет оплачивается отдельно (в кассе музея) — 200 рублей взрослый, 100 рублей студенты и пенсионеры.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у метро Белорусская кольцевая.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я профессиональный гид, родилась и живу в Москве. С радостью покажу вам как классические достопримечательности, так и тайные уголки столицы. До встречи на экскурсии!
Прекрасная экскурсия! Выбирали по цене и скидкам. Получили массу впечатлений и новой информации. Огромная благодарность нашему гиду Елене! Было много старых фото. Очень интересно сравнивать, что было раньше и что сейчас. Хорошо,что экскурсия для 2 человек. Все слышно и видно. Рекомендуем всем! Ждём от Елены новых экскурсий. Спасибо!
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
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