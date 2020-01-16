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Миусские секреты

Миуссы появились на плане Москвы в 1818 году наравне с Театральной площадью и Александровским садом. Однако по сей день они имеют репутацию малоизвестного и таинственного района. Вы познакомитесь со скромной и интеллигентной Миусской площадью, спрятавшейся буквально в двух шагах от шумной Тверской улицы. Пройдете вдоль древней крепостной стены действующего СИЗО-2 и узнаете, каким образом в центре Москвы могут мирно соседствовать тюрьма и детская площадка.

Миуссы сквозь столетия

Гуляя по тихим Миусским переулкам, вы представите, как на заболоченном необъятном пространстве в начале 20 века появились несколько учебных заведений и грандиозный собор Александра Невского, уступающий по величине только храму Христа Спасителя. Завершится прогулка на площади Тверской заставы — после экскурсии вы сможете заглянуть в одно из расположенных на ней кафе с панорамными окнами и полюбоваться видами Белорусского вокзала и Белой площади.