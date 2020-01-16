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  4. Миуссы — от старинных церквей до небоскребов

Раскрыть тайны одного из самых колоритных районов Москвы в компании профессионального гида

Елена
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Елена – ваш гид
Приглашаю погулять по загадочному кварталу со странным названием Миуссы.

Вы увидите необычное соседство стеклянных небоскребов, вековой белокаменной церкви и «железных людей».

Услышите историю Бутырского тюремного замка и оцените облик трамвайного депо на Лесной до и после реставрации.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Встреча у метро Белорусская кольцевая
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Миуссы — от старинных церквей до небоскребов
Миуссы — от старинных церквей до небоскребов

Что вас ожидает

Миусские секреты
Миуссы появились на плане Москвы в 1818 году наравне с Театральной площадью и Александровским садом. Однако по сей день они имеют репутацию малоизвестного и таинственного района. Вы познакомитесь со скромной и интеллигентной Миусской площадью, спрятавшейся буквально в двух шагах от шумной Тверской улицы. Пройдете вдоль древней крепостной стены действующего СИЗО-2 и узнаете, каким образом в центре Москвы могут мирно соседствовать тюрьма и детская площадка.

Миуссы сквозь столетия
Гуляя по тихим Миусским переулкам, вы представите, как на заболоченном необъятном пространстве в начале 20 века появились несколько учебных заведений и грандиозный собор Александра Невского, уступающий по величине только храму Христа Спасителя. Завершится прогулка на площади Тверской заставы — после экскурсии вы сможете заглянуть в одно из расположенных на ней кафе с панорамными окнами и полюбоваться видами Белорусского вокзала и Белой площади.

Организационные детали

По желанию, мы можем включить в экскурсию конспиративную квартиру-музей «Подпольная типография». Входной билет оплачивается отдельно (в кассе музея) — 200 рублей взрослый, 100 рублей студенты и пенсионеры.

Миуссы — от старинных церквей до небоскребов
Миуссы — от старинных церквей до небоскребов
Миуссы — от старинных церквей до небоскребов
Миуссы — от старинных церквей до небоскребов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Белорусская кольцевая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я профессиональный гид, родилась и живу в Москве. С радостью покажу вам как классические достопримечательности, так и тайные уголки столицы. До встречи на экскурсии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 января 2020
Прекрасная экскурсия! Выбирали по цене и скидкам. Получили массу впечатлений и новой информации. Огромная благодарность нашему гиду Елене! Было много старых фото. Очень интересно сравнивать, что было раньше и что сейчас. Хорошо,что экскурсия для 2 человек. Все слышно и видно. Рекомендуем всем! Ждём от Елены новых экскурсий. Спасибо!

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