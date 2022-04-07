Многоликое Переделкино

Многоликое Переделкино
Многоликое Переделкино
Многоликое Переделкино
Многоликое Переделкино

Что вас ожидает 🤩

  • Переделкино
  • Дом творчества писателей
  • Храм Покрова на Рву
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас отправиться на экскурсию в писательский поселок Переделкино.

Мы начнем с начала и расскажем как вышло, что в середине 30х годов возник знаменитый поселок творческой интеллигенции, где творили, любили, ссорились и наслаждались жизнью "инженеры человеческих душ": Борис Пастернак, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Корней Чуковский и многие другие.

Мы увидим современный архитектурный вариант храма Покрова на Рву и "Дом творчества Писателей" – место, где кипела жизнь и обсуждалось все - от творений до похождений.

В завершении мы совершим прогулку по Передлкинскому "писательскому" некрополю, где можно увидеть могилы Б. Л. Пастернака, К. И. Чуковского, А. А. Тарковского.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода. Посещение Переделкинского некрополя
Что не входит
  • Дополнительно можно посетить музеи Пастернака
  • Чуковского и др. Стоимость билетов от 150 до 250 руб
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 11:00

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