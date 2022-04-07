Приглашаем вас отправиться на экскурсию в писательский поселок Переделкино.

Мы начнем с начала и расскажем как вышло, что в середине 30х годов возник знаменитый поселок творческой интеллигенции, где творили, любили, ссорились и наслаждались жизнью "инженеры человеческих душ": Борис Пастернак, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Корней Чуковский и многие другие.

Мы увидим современный архитектурный вариант храма Покрова на Рву и "Дом творчества Писателей" – место, где кипела жизнь и обсуждалось все - от творений до похождений.

В завершении мы совершим прогулку по Передлкинскому "писательскому" некрополю, где можно увидеть могилы Б. Л. Пастернака, К. И. Чуковского, А. А. Тарковского.