На прогулке по центру Москвы вы увидите главные элементы архитектуры модерна, небоскрёбы начала 20 века и узнаваемую облицовку плиткой-кабанчиком. Я расскажу, как появился новый стиль, почему модерн такой разный и что значит проектирование изнутри наружу.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Доходный дом Якова Рекка — символ эпохи модерн. Он раскрывает важную тенденцию — появление строительных обществ и использование неоклассики.

Особняк Миндовского — вы увидите, как неоклассика сочетается с современной планировкой в нынешнем посольстве.

Особняк Гутхейля — сборный образ венского сецессиона и французского ар-нуво.

Особняк Якунчиковой — пример динамической композиции и слома канона структуры фасада.

Доходный дом Циркунова с отсылками к Средневековью, что было частым явлением в начале 20 века.

Доходный дом Исакова — один из образцов модерна в московской архитектуре Льва Кекушева.

Особняк Медынцева, природные мотивы которого намекают на желание вернуться в лоно природы на фоне техницизма.

Доходный дом Мелетиных — ритмически сложная композиция с масками ацтеков.

Особняк Дерожинской — работа известнейшего архитектора модерна Фёдора Шехтеля.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам.