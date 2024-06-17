Разобраться в одном из самых загадочных архитектурных направлений (в группе)
На прогулке по центру Москвы вы увидите главные элементы архитектуры модерна, небоскрёбы начала 20 века и узнаваемую облицовку плиткой-кабанчиком.
Я расскажу, как появился новый стиль, почему модерн такой разный и что значит проектирование изнутри наружу.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Доходный дом Якова Рекка — символ эпохи модерн. Он раскрывает важную тенденцию — появление строительных обществ и использование неоклассики.
Особняк Миндовского — вы увидите, как неоклассика сочетается с современной планировкой в нынешнем посольстве.
Особняк Гутхейля — сборный образ венского сецессиона и французского ар-нуво.
Особняк Якунчиковой — пример динамической композиции и слома канона структуры фасада.
Доходный дом Циркунова с отсылками к Средневековью, что было частым явлением в начале 20 века.
Доходный дом Исакова — один из образцов модерна в московской архитектуре Льва Кекушева.
Особняк Медынцева, природные мотивы которого намекают на желание вернуться в лоно природы на фоне техницизма.
Доходный дом Мелетиных — ритмически сложная композиция с масками ацтеков.
Особняк Дерожинской — работа известнейшего архитектора модерна Фёдора Шехтеля.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 19:00, в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Я инженер, историк искусств и гид, влюблённый в Москву и в архитектуру. Регулярно путешествую по России. В экскурсиях считаю самым главным живость и огонёк гида, простоту и понятность рассказа, открытость и заинтересованность путешественников.