Модерн: эпоха или стиль

Разобраться в одном из самых загадочных архитектурных направлений (в группе)
На прогулке по центру Москвы вы увидите главные элементы архитектуры модерна, небоскрёбы начала 20 века и узнаваемую облицовку плиткой-кабанчиком.

Я расскажу, как появился новый стиль, почему модерн такой разный и что значит проектирование изнутри наружу.
Модерн: эпоха или стиль
Модерн: эпоха или стиль
Модерн: эпоха или стиль

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Доходный дом Якова Рекка — символ эпохи модерн. Он раскрывает важную тенденцию — появление строительных обществ и использование неоклассики.

Особняк Миндовского — вы увидите, как неоклассика сочетается с современной планировкой в нынешнем посольстве.

Особняк Гутхейля — сборный образ венского сецессиона и французского ар-нуво.

Особняк Якунчиковой — пример динамической композиции и слома канона структуры фасада.

Доходный дом Циркунова с отсылками к Средневековью, что было частым явлением в начале 20 века.

Доходный дом Исакова — один из образцов модерна в московской архитектуре Льва Кекушева.

Особняк Медынцева, природные мотивы которого намекают на желание вернуться в лоно природы на фоне техницизма.

Доходный дом Мелетиных — ритмически сложная композиция с масками ацтеков.

Особняк Дерожинской — работа известнейшего архитектора модерна Фёдора Шехтеля.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 19:00, в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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