  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Молочные реки и сырные берега (фабрика Александровского глазированного сырка, музей, производство, дегустация)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Молочные реки и сырные берега (фабрика Александровского глазированного сырка, музей, производство, дегустация)
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🍤Можно и покушать
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 480 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Молочные реки и сырные берега (фабрика Александровского глазированного сырка, музей, производство, дегустация)
Молочные реки и сырные берега (фабрика Александровского глазированного сырка, музей, производство, дегустация)

Что вы увидите

  • Фабрика Александровского
  • Музей истории молока
Очень вкусная и качественная программа. Нас ждет увлекательна экскурсия ⛳ по производственным цехам фабрики, где мы увидим, как получаются глазированные сырки. Мы побываем в музее истории 📖 молока. Вы узнаете как люди в далекой древности приручили корову и она стала членом семьи и главным кормильцем. Вкусная дегустация и магазин со свежей продукцией и низкими ценами.
О качестве Александровских глазированных сырков мы поговорим в производственных цехах. Вы увидите поточную линию, как по ней плывет творожная масса, покрывается глазурью, как ловко работницы пакуют готовую продукцию. Борис Юрьевич Александров, основатель завода, убежден, что только качественной продукцией можно завоевать доверие покупателей.
Мы посетим музей 🖼, где увидим уникальный макет коровы и и не один. Но именно такие есть только здесь – фигура коровы в разрезе. Да, да, вы увидите, как внутри тела коровы перерабатывается трава и в итоге получается молоко. Можно даже самому потянуть за вымя и получить кружку парного молока. Во всех подробностях вы узнаете, как производятся глазированные сырки, кто их придумал, и какие они бывают. Да вы и сами сможете поучаствовать в процессе производства, например, сделать баночку йогурта или вафельный рожок со сгущенкой. И конечно для вас приготовлена дегустация сырков, они такие разные, но все очень вкусные.
В фирменном магазине для вас приготовлен обширный ассортимент свежайшей продукции. В магазине на всю продукцию для пенсионеров и многодетных семей скидка 20%.
А еще вас ждет сладкий подарок, какой? Узнаете!
Что входит
  • экскурсия в Музей истории молока и глазированного сырка
  • экскурсия на производство фабрики Б. Ю. Александров
  • дегустация продукции фабрики
  • приготовление йогурта и рожка со сгущенкой
  • посещение фирменного магазина при фабрике
  • транспортное обслуживание автобусом туристического класса
Что не входит
    Начало
    🚩 м. ВДНХ, выход № 4
    Место завершения
    🏁 м. ВДНХ
    Молочные реки и сырные берега (фабрика Александровского глазированного сырка, музей, производство, дегустация)
    Молочные реки и сырные берега (фабрика Александровского глазированного сырка, музей, производство, дегустация)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Центр Р.
    Центр Р.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Центр Р. проводит ещё 6 экскурсий

    Чудеса Серпуховской земли: Храм Рождества Богородицы в Подмоклово
    1 450
    12 часов
    Чудеса Серпуховской земли: Храм Рождества Богородицы в Подмоклово
    1 отзыв
    Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)
    1 750
    14 часов
    Живая вода Сольбы (Николо-Сольбинский монастырь – Троице-Сергиева Лавра)
    Памяти блаженной Матроны Московской (Даниловский монастырь – ее храмы – Покровский монастырь)
    850
    5 часов
    Памяти блаженной Матроны Московской (Даниловский монастырь – ее храмы – Покровский монастырь)
    У всех блины, у нас — сульчины! Самая вкусная Масленица в Тверской Карелии
    1 990
    14 часов
    У всех блины, у нас — сульчины! Самая вкусная Масленица в Тверской Карелии
    Коломна: Музей пастилы, улиточная ферма и праздничный обед с шампанским
    2 280
    12 часов
    Коломна: Музей пастилы, улиточная ферма и праздничный обед с шампанским
    Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)
    1 550
    8 часов
    Дорога в Лавру (Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит, с мастер классом по свечам)

    Еще несколько необычных экскурсий в Москве

    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    700
    3 часа
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    2049 отзывов
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    1 500
    1.5 часа
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    537 отзывов
    Бункер Сталина-42. Гриф снят
    900
    1.17 часа
    Бункер Сталина-42. Гриф снят
    346 отзывов
    Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
    590
    2 часа
    Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
    325 отзывов
    Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
    550
    1.5 часа
    Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
    302 отзыва
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    скидка10%
    700
    630
    3 часа
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    199 отзывов
    Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки