Очень вкусная и качественная программа. Нас ждет увлекательна экскурсия ⛳ по производственным цехам фабрики, где мы увидим, как получаются глазированные сырки. Мы побываем в музее истории 📖 молока. Вы узнаете как люди в далекой древности приручили корову и она стала членом семьи и главным кормильцем. Вкусная дегустация и магазин со свежей продукцией и низкими ценами.

О качестве Александровских глазированных сырков мы поговорим в производственных цехах. Вы увидите поточную линию, как по ней плывет творожная масса, покрывается глазурью, как ловко работницы пакуют готовую продукцию. Борис Юрьевич Александров, основатель завода, убежден, что только качественной продукцией можно завоевать доверие покупателей.

Мы посетим музей 🖼, где увидим уникальный макет коровы и и не один. Но именно такие есть только здесь – фигура коровы в разрезе. Да, да, вы увидите, как внутри тела коровы перерабатывается трава и в итоге получается молоко. Можно даже самому потянуть за вымя и получить кружку парного молока. Во всех подробностях вы узнаете, как производятся глазированные сырки, кто их придумал, и какие они бывают. Да вы и сами сможете поучаствовать в процессе производства, например, сделать баночку йогурта или вафельный рожок со сгущенкой. И конечно для вас приготовлена дегустация сырков, они такие разные, но все очень вкусные.

В фирменном магазине для вас приготовлен обширный ассортимент свежайшей продукции. В магазине на всю продукцию для пенсионеров и многодетных семей скидка 20%.

А еще вас ждет сладкий подарок, какой? Узнаете!