Какие приключения ждали известных музыкантов, актёров и модельеров по ту сторону Железного занавеса?
На экскурсии мы поговорим о периоде, когда из западных стран в СССР можно было попасть только в исключительных случаях.
Дэвид Боуи, Шон Коннери и Элизабет Тейлор, Ив Сен Лоран и Кристиан Диор — какой они увидели Москву и Россию, какие истории увезли с собой на память, что полюбили и чему были удивлены? В самом центре столицы мы пройдём по их стопам и посмотрим на город их глазами.
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Описание
Что вас ожидает
Название экскурсии отправляет к песне «Парка Горького» — одной из немногих российских групп, добившихся успеха на Западе. Трек записали в 80-е годы, на которые приходится пик визитов иностранных артистов в СССР. Но на экскурсии мы поговорим не только об этом периоде, охватив времена с 50-х до 90-х.
Вы узнаете,
- как и почему некоторым музыкантам удавалось прорваться через Железный занавес и попасть в Москву;
- где останавливались западные звёзды и какие гостиницы могли принять высоких гостей;
- где они выступали и что делали в свободное время;
- были ли в СССР «Битлз» или всё-таки нет;
- как Дэвид Боуи путешествовал по России и какой русский напиток ему пришёлся по душе больше всего;
- какой американский музыкант сочинял песни про Байкало-Амурскую магистраль;
- как модный дом Диор устраивал свои показы во времена Холодной войны;
- как Ив Сен Лоран встретил свою музу в аэропорту Шереметьево;
- какие знаменитости обрели друзей в Стране Советов;
- какие подарки привез Арнольд Шварценеггер жене из поездки в Москву в 1988 году;
- какие ещё голливудские селебрити бывали в столице;
- кто из звёзд первой величины покидал СССР не узнанными и пообещал никогда больше не приезжать.
Прогулка по стопам зарубежных артистов
Мы начнем экскурсию на площади Революции, пройдём исторический центр и закончим в секретном дворике рядом с Арбатом.
По пути я расскажу о создании отеля «Метрополь», его известных гостях и интересных эпизодах в жизни гостиницы. Поговорим и об отеле «Four Seasons» — почему в советские времена здесь не останавливались иностранцы? Также в программе отели «Националь» и «Ритц Карлтон». Далее мы пройдём вдоль Манежной площади, перейдём в Романов переулок и завершим в переулке Сивцев Вражек.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит старую зарубежную музыку и с удовольствием ностальгирует по 80-м и 90-м. Меломанам и всем, кому интересно узнать город с необычной стороны. А также, тем, кто уже видел и слышал многое о Москве — и хочет чего-то нового!
Организационные детали
- Экскурсия проходит с использованием радиогида (можно использовать свои наушники, 3,5 мм вход)
- Дополнительных расходов не предвидится
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Революции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.