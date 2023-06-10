Представьте, что вы — звезда первой величины и приехали с визитом в закрытую страну. На экскурсии мы поговорим о периоде, когда из западных стран в СССР можно было попасть только в исключительных случаях. Дэвид Боуи, Шон Коннери и Элизабет Тейлор, Ив Сен Лоран и Кристиан Диор — какой они увидели Москву и Россию, какие истории увезли с собой на память, что полюбили и чему были удивлены? В самом центре столицы мы пройдём по их стопам и посмотрим на город их глазами.

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Описание

Что вас ожидает

Название экскурсии отправляет к песне «Парка Горького» — одной из немногих российских групп, добившихся успеха на Западе. Трек записали в 80-е годы, на которые приходится пик визитов иностранных артистов в СССР. Но на экскурсии мы поговорим не только об этом периоде, охватив времена с 50-х до 90-х.

Вы узнаете,

как и почему некоторым музыкантам удавалось прорваться через Железный занавес и попасть в Москву;

где останавливались западные звёзды и какие гостиницы могли принять высоких гостей;

где они выступали и что делали в свободное время;

были ли в СССР «Битлз» или всё-таки нет;

как Дэвид Боуи путешествовал по России и какой русский напиток ему пришёлся по душе больше всего;

какой американский музыкант сочинял песни про Байкало-Амурскую магистраль;

как модный дом Диор устраивал свои показы во времена Холодной войны;

как Ив Сен Лоран встретил свою музу в аэропорту Шереметьево;

какие знаменитости обрели друзей в Стране Советов;

какие подарки привез Арнольд Шварценеггер жене из поездки в Москву в 1988 году;

какие ещё голливудские селебрити бывали в столице;

кто из звёзд первой величины покидал СССР не узнанными и пообещал никогда больше не приезжать.

Прогулка по стопам зарубежных артистов

Мы начнем экскурсию на площади Революции, пройдём исторический центр и закончим в секретном дворике рядом с Арбатом.

По пути я расскажу о создании отеля «Метрополь», его известных гостях и интересных эпизодах в жизни гостиницы. Поговорим и об отеле «Four Seasons» — почему в советские времена здесь не останавливались иностранцы? Также в программе отели «Националь» и «Ритц Карлтон». Далее мы пройдём вдоль Манежной площади, перейдём в Романов переулок и завершим в переулке Сивцев Вражек.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит старую зарубежную музыку и с удовольствием ностальгирует по 80-м и 90-м. Меломанам и всем, кому интересно узнать город с необычной стороны. А также, тем, кто уже видел и слышал многое о Москве — и хочет чего-то нового!

Организационные детали