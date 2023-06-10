«Moscow Calling»: СССР глазами зарубежных знаменитостей

Какие приключения ждали известных музыкантов, актёров и модельеров по ту сторону Железного занавеса?

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Представьте, что вы — звезда первой величины и приехали с визитом в закрытую страну.

На экскурсии мы поговорим о периоде, когда из западных стран в СССР можно было попасть только в исключительных случаях.

Дэвид Боуи, Шон Коннери и Элизабет Тейлор, Ив Сен Лоран и Кристиан Диор — какой они увидели Москву и Россию, какие истории увезли с собой на память, что полюбили и чему были удивлены? В самом центре столицы мы пройдём по их стопам и посмотрим на город их глазами.
«Moscow Calling»: СССР глазами зарубежных знаменитостей
«Moscow Calling»: СССР глазами зарубежных знаменитостей
«Moscow Calling»: СССР глазами зарубежных знаменитостей
«Moscow Calling»: СССР глазами зарубежных знаменитостей
«Moscow Calling»: СССР глазами зарубежных знаменитостей
«Moscow Calling»: СССР глазами зарубежных знаменитостей
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Название экскурсии отправляет к песне «Парка Горького» — одной из немногих российских групп, добившихся успеха на Западе. Трек записали в 80-е годы, на которые приходится пик визитов иностранных артистов в СССР. Но на экскурсии мы поговорим не только об этом периоде, охватив времена с 50-х до 90-х.

Вы узнаете,

  • как и почему некоторым музыкантам удавалось прорваться через Железный занавес и попасть в Москву;
  • где останавливались западные звёзды и какие гостиницы могли принять высоких гостей;
  • где они выступали и что делали в свободное время;
  • были ли в СССР «Битлз» или всё-таки нет;
  • как Дэвид Боуи путешествовал по России и какой русский напиток ему пришёлся по душе больше всего;
  • какой американский музыкант сочинял песни про Байкало-Амурскую магистраль;
  • как модный дом Диор устраивал свои показы во времена Холодной войны;
  • как Ив Сен Лоран встретил свою музу в аэропорту Шереметьево;
  • какие знаменитости обрели друзей в Стране Советов;
  • какие подарки привез Арнольд Шварценеггер жене из поездки в Москву в 1988 году;
  • какие ещё голливудские селебрити бывали в столице;
  • кто из звёзд первой величины покидал СССР не узнанными и пообещал никогда больше не приезжать.

Прогулка по стопам зарубежных артистов

Мы начнем экскурсию на площади Революции, пройдём исторический центр и закончим в секретном дворике рядом с Арбатом.

По пути я расскажу о создании отеля «Метрополь», его известных гостях и интересных эпизодах в жизни гостиницы. Поговорим и об отеле «Four Seasons» — почему в советские времена здесь не останавливались иностранцы? Также в программе отели «Националь» и «Ритц Карлтон». Далее мы пройдём вдоль Манежной площади, перейдём в Романов переулок и завершим в переулке Сивцев Вражек.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит старую зарубежную музыку и с удовольствием ностальгирует по 80-м и 90-м. Меломанам и всем, кому интересно узнать город с необычной стороны. А также, тем, кто уже видел и слышал многое о Москве — и хочет чего-то нового!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с использованием радиогида (можно использовать свои наушники, 3,5 мм вход)
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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