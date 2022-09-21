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Описание

Пройдем по самым центровым местам Москвы. Начнем мы с самого сердца нашей столицы (напротив Боровицкого холма) и дойдем до Лубянки. Увидим стены древнего Кремля, Дом Пашкова, памятник Владимиру, Библиотеку им. Ленина (РГБ), Александровский сад, Красную Площадь, гостиницы Националь и Метрополь, Большой театр. Поздороваемся за руку с Кремлем, отыщем неведомых зверушек на его башнях. Закончим нашу экскурсию на крыше Центрального Детского Магазина: отсюда открывается великолепный вид на город.