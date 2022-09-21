Боровицкий холм и стены древнего Кремля. Узнаете, откуда есть пошла Москва
Памятник князю Владимиру. Поговорим, что раньше было на этом месте
Дом Пашкова. На какие шиши капитан-поручик отгрохал такой великолепный дом, да еще и напротив Кремля
Гостиницы Националь и Метрополь. Какая круче? Кто был завсегдатаем ресторана в отеле Националь, и какие комплименты надо делать официанткам, чтобы они за тебя заплатили.
Фонтан Витали. Какую функцию выполняли первые фонтаны в Москве (вовсе не декоративную)
Красная площадь. Храм Василия Блаженного. Верхние Торговые Ряды. Лобное место. Отыщем неведомых зверушек на башнях Кремля. Узнаем, сколько стрелок было на первых часах на Спасской башне (не 2😊). Поздороваемся с Москвой за руку и загадаем желание
Посмотрим на Москву с одной из лучших смотровых площадок ЦДМ. Полюбуемся одними из самых больших механических часов в мире. Увидим, какие игрушки были в СССР (поностальгируем😊)
И многое другое))
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пройдем по самым центровым местам Москвы. Начнем мы с самого сердца нашей столицы (напротив Боровицкого холма) и дойдем до Лубянки. Увидим стены древнего Кремля, Дом Пашкова, памятник Владимиру, Библиотеку им. Ленина (РГБ), Александровский сад, Красную Площадь, гостиницы Националь и Метрополь, Большой театр. Поздороваемся за руку с Кремлем, отыщем неведомых зверушек на его башнях. Закончим нашу экскурсию на крыше Центрального Детского Магазина: отсюда открывается великолепный вид на город.
по выходным в 15:30
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты на крышу ЦДМ - 120 руб с человека оплачиваются дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Боровицкая пл. , памятник князю Владимиру
Завершение: Театральный пр-д, 5 / 1, ЦДМ
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным в 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Дополнительно оплачиваются билеты на крышу ЦДМ и Музей Детства - 120 руб с человека.
На случай жары возьмите с собой головные уборы (кепки, панамки) и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.