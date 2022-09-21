«Московская централочка»: обзорная экскурсия по центру столицы

«Московская централочка»

5
1 отзыв
«Московская централочка»: обзорная экскурсия по центру столицы
«Московская централочка»: обзорная экскурсия по центру столицы
«Московская централочка»: обзорная экскурсия по центру столицы
«Московская централочка»: обзорная экскурсия по центру столицы
«Московская централочка»: обзорная экскурсия по центру столицы
«Московская централочка»: обзорная экскурсия по центру столицы
«Московская централочка»: обзорная экскурсия по центру столицы
Ближайшие даты:
25
сен
1
окт
2
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Боровицкий холм и стены древнего Кремля. Узнаете, откуда есть пошла Москва
  • Памятник князю Владимиру. Поговорим, что раньше было на этом месте
  • Дом Пашкова. На какие шиши капитан-поручик отгрохал такой великолепный дом, да еще и напротив Кремля
  • Гостиницы Националь и Метрополь. Какая круче? Кто был завсегдатаем ресторана в отеле Националь, и какие комплименты надо делать официанткам, чтобы они за тебя заплатили.
  • Фонтан Витали. Какую функцию выполняли первые фонтаны в Москве (вовсе не декоративную)
  • Красная площадь. Храм Василия Блаженного. Верхние Торговые Ряды. Лобное место. Отыщем неведомых зверушек на башнях Кремля. Узнаем, сколько стрелок было на первых часах на Спасской башне (не 2😊). Поздороваемся с Москвой за руку и загадаем желание
  • Посмотрим на Москву с одной из лучших смотровых площадок ЦДМ. Полюбуемся одними из самых больших механических часов в мире. Увидим, какие игрушки были в СССР (поностальгируем😊)
  • И многое другое))
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пройдем по самым центровым местам Москвы. Начнем мы с самого сердца нашей столицы (напротив Боровицкого холма) и дойдем до Лубянки. Увидим стены древнего Кремля, Дом Пашкова, памятник Владимиру, Библиотеку им. Ленина (РГБ), Александровский сад, Красную Площадь, гостиницы Националь и Метрополь, Большой театр. Поздороваемся за руку с Кремлем, отыщем неведомых зверушек на его башнях. Закончим нашу экскурсию на крыше Центрального Детского Магазина: отсюда открывается великолепный вид на город.

по выходным в 15:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на крышу ЦДМ - 120 руб с человека оплачиваются дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Боровицкая пл. , памятник князю Владимиру
Завершение: Театральный пр-д, 5 / 1, ЦДМ
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным в 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Дополнительно оплачиваются билеты на крышу ЦДМ и Музей Детства - 120 руб с человека.
  • На случай жары возьмите с собой головные уборы (кепки, панамки) и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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